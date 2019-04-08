DHA YURT BÜLTENİ-15

Palu ailesinin yargılanmasına başlandı (EK)

1)'BİZ ÖLDÜRMEDİK' Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ifade veren tutuklu sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ı öldürmediğini iddia ederek, "Kesinlikle Meryem Tahnal'ı biz öldürmedik. Olayın olduğu gece ben uyuyordum. Beni uyandırdılar, Meryem'in tuvalete gidip gelmediğini söylediler. Ben Sulh Ceza Hakimliğinde ve emniyette, 'Hava, Meryem'in cesedini buldu' demiştim. Ben Meryem'in maaşını çekip, kendisine verdim. Kartlarını kaybolduktan sonra hiç kullanmadım. O gece tuvalete çıkmış, geri dönemmiş. Bir daha da Meryem'i görmedim. Ben Meryem'e bir tokat atmış dahi değilim. Kocası ölünce onlara ben baktım korudum. Çocuklarına baktım, yemedim yedirdim" dedi.Savcının, "İstanbul'dan neden geldiniz?" sorusu üzerine Tuncer Ustael, "Meryem Tahnal'ın öldürülen eşinin bazı yakınlarının çocuklarıma karşı olan davranışları oldu. Benim çocuğum kaçırıldı. 30 gün hastanede kaldı. Çocuğumun kalçasından iğne çıktı. Bu olaylardan dolayı İzmit'e gelmek zorunda kaldım" yanıtını verdi. Hakkındaki büyü yaptığı ve bozduğu iddialarına karşı ise Tucer Ustael, "Ben büyü, muska işlerine kesinlikle inanmıyorum. Arabada yaşamamızın sebebi büyü değil, Merhem Tahnal'ın eşinin ailesinin tehditleridir. Biz bunlardan uzak durmaya çalıştık. Kendilerinin de polisle ilişkili olacağını düşündüğümden herhangi bir şikayette bulunmadım" diye ifade verderek, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

'CİNLERDEN BİZİ KORUYACAĞINI SÖYLEYEREK EVİMİZE TAŞINDI' Duruşmada ifade veren diğer sanık Hava Palu ise kızı Meryem Tahnal'ın Tuncer Ustael tarafından eziyet gördüğünü ve Ustael'in kendilerini korkutarak etkisi altına aldığını söyledi. Hava Palu, hacca gidip geldiğini ve yalan söylemeyeceğini dile getirerek, yaşadıkları olayları şu şekilde anlattı:

"Sanık Tuncer benim damadım, diğer sanıklar da çocuklarımdır. Ölen Meryem de benim kızımdır. Kızım Meryem evlendikten sonra eşiyle sorunları oldu. Eve geri döndü. 2006 yılın da eşim, Meryem'in kocasını öldürdüğü için cezaevine girdi. 2008 yılında Tuncer Ustael, İstanbul İkitelli'de yaşarken bizi cinlerin sardığını, kendisinin bizi koruyacağını söyleyerek Körfez'deki evimize taşındı. Evdeki cinleri çıkaracağını söyledi. Bizi bunlarla korkuttu. Ayrıca Tahnal ailesinin bizim evimize gelip çatıya çıktığını söyledi. Ben bunları görmedim ama sesler duyuyordum. Bu dönemde Tuncer bizi korkutarak her şeyde kontrolü ele aldı. Ben eşimin maaşını çekerek ona veriyordum. Kira paralarını da ona veriyordum. Bu dönemde Tuncer cin çıkartmak için evi sirke ile yıkardı. Duvarların kireçlerini sökmüştü. Korktuğumuz için bir dönem Tuncer'in İstanbul'daki evine taşındık. Orada da benzer şekilde bizi korkutan olayları anlattı."

'SİNİRLENDİKÇE MERYEM'İ DÖVÜYORDU, AÇ BIRAKIYORDU' Tuncer Ustael'in Meryem Tahnal'ı dövdüğünü belirten Hava Palu, "2008 yılı Ağustos ayında arabada yaşamaya başladık. Tuncer sürekli olarak Meryem'i ölen eşinin ailesine bilgi vermekle suçluyordu. İstanbul'da yaşamaya başladığımız andan itibaren Meryem'i dövmeye başladı. Yüzüne ve kafasına vururdu. Sinirlendikçe kızım Meryem'i dövüyordu. İstanbul'daki evlerinde yaşamaya başladığımızdan beri aç bırakıyordu. Meryem'e 3 günde 1 tabak yemek veriyordu. Biz o dönemde her gün az az yemek yiyorduk. Ekonomik durumumuz olmadığını söylüyordu. Arabada yaşadığımız zamanlarda bu olaylar bu şekilde devam etti. Tuncer yine sürekli kızımı dövüyordu. Kızımı ağaca bağlamış ama ben görmedim sadece duydum" dedi. 'VÜCUDUNDA DARP İZLERİ GÖRDÜM' Hava Palu kızının ölümünü ise şöyle anlattı: "Meryem hasta olduğunu söyledi. Battaniye alıp yattı. Sonra baktığımda ölmüştü. 2-3 gündür 'hastayım' diyordu. Bir sesler duyduk, uğultular duyduk, baktık ölmüştü. Camiye götürüp yıkadığımda yüzünde ve vücudunda darp izleri gördüm. Meryem'i camide yıkadıktan sonra Tuncer ve İsa götürüp gömdüler. Beni 2 gün sonra mezarına götürdüler. Meryem'in bir hastalığı yoktu, sadece migreni vardı. Ölmeden önceki son 3 güne kadar Tuncer, Meryem'i hep dövdü, aç bıraktı. Açık ve soğuk etkisiyle kızım bitkisel hayatta gibi yaşıyordu. Dayaktan sonra Meryem halsiz kalmıştı. Biz zor şartların etkisi ile durumu idrak edemedik."

'BİZ KIZIMA YARDIM EDEMEDİK' Tuncer Ustael'den korktuklarını söyleyen Hava Palu, "Biz kızıma yardım edemedik. Tuncer'den korkuyorduk. Kızım öldükten sonra eve geldiğimiz zaman bizi ayrı odalarda tutuyordu. Bizi bazen aç bırakıyordu. 2011 yılında Tuncer hapse girdikten sonra ben polise gidip her şeyi anlatmıştım. Bizi odalarda tutarken aç bıraktığı zamanlarda telefonla birileriyle konuşup bizimle alay ederdi. 'Bunların evini sattım, aç bıraktım, susuz bıraktım' diye konuşurdu. İsa'da bende de akıl bırakmamıştı. Benim adıma öyle terbiyesiz şeylerin olduğu bir kağıt yazıp İsa'ya imzalatmış. İsa aklı başında olsa o kağıdı imzalar mı?" dedi. 'BU CİNLERİN, PERİLERİN YARGILAMASI DEĞİL' Savcının televizyona neden çıktıklarını sorması üzerine Hava Palu, "Tahnal ailesinin gerçek yüzü ortaya çıksın diye çıktık" diye cevap verdi. Kendisine yöneltilen tüm soruları yanıtlayan Hava Palu, "Evin çatısında insanların çıktığını söylediğinde Tuncer evde idi. İnsanların ayak seslerini duyuyordum ama görmüyordum. Tuncer o zamanlar evde idi. Kapıyı içeriden kilitleyip bize sirke içiriyordu. Eve cin çıkarmak için birisi gelmişti" dedi.

Avukatların sürekli olarak cinlerle ilgili sorular sorması üzerine mahkeme başkanı, "Bu cinlerin, perilerin yargılaması değil, öldürülme olayı ilgili sorularınızı yöneltin" diyerek uyarıda bulundu. 'BENİM KALP GÖZÜM AÇIK, SİZİ KORUYORUM' DEMİŞ Meryem Tahnal'ın ölümünün ardından sığınma evine götürüldüğünü belirten Hava Palu, "Ben sığınma evindeyken, Tuncer'in Körfez'de bulunan 4 katlı evimi sattığını söylediler" dedi. Neden şikayetçi olmadığının sorulması üzerine Hava Palu, "Her gün evde beraberdik. Hiç yanımızdan ayrılmıyordu. Şikayet etme fırsatımız yoktu. Etkisi altındaydık, korkuyorduk. Tuncer bize, 'Benim kalp gözüm açık, ben sizi koruyorum, yoksa çeker giderim, burada kalırsınız' diyordu" ifadelerini kullandı. Hava Palu son olarak mahkeme heyetine sanıklar arasında bulunan kızı Ayşe Palu için bekaret testi yapılmasını istediğini söyleyerek, "Ayşe bekar. Ama Tuncer, araba ile zaman zaman onu alıp gidiyordu. Bu kızımı götürdüğünde neler oldu bilmiyorum. Bu araştırılsın, test yapılsın" diye konuştu.

İSA PALU: ABLAM GÖMÜLÜRKEN ÜZERİNE TOPRAK ATTIM Öldürülen Meryem Tahnal'ın kardeşi İsa Palu ise "Annemin verdiği ifadeye katılıyorum. Her şey annemin anlattığı gibi oldu. Maktul gömülürken ben de oradaydım. Üzerine toprak attım. Meryem kış ayazında dışarıda da yatıyordu. Biz arabada yatarken o dışarıda yatıyordu. Öldüğünde Tuncer'in isteği ile karakola gidip kaybolduğunu söyledik. Ben kardeşim Meryem'e hiç vurmadım. Sadece Tuncer kendisine vurmuştur. Aç bırakma iddiası doğrudur. Ölüm anında ben de oradaydım. Ablamın ölüm anında ağzından köpük gelip gelmediğini hatırlamıyorum. En son ölmeden 2-3 gün önce Tuncer ablamı darp etmişti. Sırtına ve kafasına vuruyordu. İstanbul'da kaldığımız dönemden itibaren Tuncer ablamı hep darbetti. Ablamın belirli bir hastalığı yoktu. Sadece migren olduğunu biliyordum. Tuncer, Meryem'i ölmeden önce ayağından ağaca bağlamıştı. Sanık Tuncer evimize geldikten sonra gece ve gündüz karanlık şeyler görüyorduk. Ablamı gömerken kullandığımız kazma küreği bir nalburdan satın aldık. Ablam öldükten sonra da kredi kartını Tuncer kullanıyordu. Tuncer, Meryem'i öldüreceğinden bize bahsetmedi, biz bilmiyorduk. Biz Tuncer'in, Meryem'e kötü muamelede bulunmasına karşı çıkıyorduk. Ama bize işime karışmayın diye kızıyordu" dedi.

EMİNE USTAEL: ANNEM YALAN SÖYLÜYOR Emine Ustael ise ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Biz arabada yaşarken Meryem tuvalete gitmek için araçtan ayrıldı ve bir daha gelmedi. Sabaha kadar aradık, bulamadık. Ablamın kaybolması üzerine polise gittik. Ablamın eşim Tuncer tarafından darbedilip aç bırakıldığı ve öldürüldüğü iddiası gerçek dışıdır. Annem Hava, kardeşlerimden korktuğu için bu iddiaları söylüyor. Annem yalan söylüyor. Tuncer cezaevindeyken annem polise gitmedi, bu da onun yalan söylediğini gösterir" diye konuştu. AYŞE PALU: ABLAM ÇİMLERDE OTURURKEN ÖLDÜ Ayşe Palu ise "Ablam ölmeden önce çimenlikte oturuyordu. Yere yattı ve hareketsiz kaldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar vardı. Ölmeden önce bitkin ve baygındı. Arabada 2-3 ay kaldık. Eniştem sürekli ablamı darbediyordu. İstanbul'da kaldığımız dönemde de Tuncer ablam Meryem'i hep darbediyordu. Eliyle yüzüne, kafasına ve sırtına vuruyordu. Aynı dönemde ablamı aç da bırakıyordu, 2-3 günde bir yemek veriyordu. Biz engel olmak istiyorduk ama Tuncer 'Siz karışmayın' diyordu. Ablam bir gece çimenlikte otururken birden öldü. Ölmeden önce de bitkin durumdaydı. Daha sonra Tuncer'in ısrarı ile ablamı gömdüler ve karakola gidip kayıp başvurusu yaptık" diye ifade verdi.

'CİN ÇIKARACAĞIM DİYEREK İLİŞKİYE GİRDİ' Ayşe Palu, eniştesi Tuncer Ustael'in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek, "Meryem ölmeden önce benim karnım ağrıyordu. Tuncer 'Cin çıkaracağım' diyerek beni kandırdı ve cinsel ilişkiye girdi. Bizi sürekli korkutuyordu, o olmazsa cinlerin bize zarar vereceğini söylüyordu. Bu nedenle Tuncer'in sözünden çıkamıyorduk" dedi. FATİH PALU: CİN ÇIKARMAK İÇİN DUVARLARI KAZIMAMIZI İSTEDİ Fatih Palu da ifadesinde, "Annem, kardeşlerim İsa ve Ayşe'nin beyanlarına katılıyorum. Ablamı darbeden Tuncer Ustael'dir. Benim ve diğer yakınlarımın herhangi bir darbetme olayı olamamıştır. Tuncer Ustael ablam Meryem'i darbediyordu, ancak sıklığını hatırlamıyorum. Ben maktulün ağaca bağlandığını görmedim. Evin çatısından bazen sesler geldiği oluyordu. Tuncer bu anlarda bizi duaya kaldırılıp, çatından ve pencerelerden uzak durmamızı istiyordu. Ölümün ardından Tuncer oturduğumuz evi başkalarına sattı, bundan bizim haberimiz sonra oldu. Evde kendi aramızda konuştuğumuzda bizi cezalandırıyordu. Tuncer cin çıkarmak için duvarları kazmamızı istedi. Biz de yaptık" diye konuştu.

KOCAELİ/DHA 2)AĞABEYİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN IRAKLI KADIN TOPRAĞA VERİLDİ NİĞDE'de, ağabeyi Irak uyruklu Yahya Muhammet Berzo (29) tarafından 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen Nur Muhammet Berzo toprağa verildi. Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde Iraklı aile üyeleri arasında çıkan bıçaklı kavgada, Irak uyruklu Yahya Muhammet Berzo, babası Muhammet Berzo, annesi Fahriye ve kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçakladı. Yahya Muhammet Berzo ise boğuşma sırasında yaralandı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nur Muhammet Berzo'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı oldukları anlaşılan Yahya Muhammet Berzo ile anne-babası ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan aile bireylerinden anne Fahriye Berzo'nun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. PİŞMAN DEĞİLMİŞ Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yahya Muhammet Berzo, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklandı. Cinayet zanlısının mahkemedeki ifadesinde olayı sinirle gerçekleştirdiğini ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Öte yandan tartışmanın Yahya Muhammet Berzo'nun yaklaşık 10 gün iş için geldiği Niğde'den ailesi tarafından Irak'a gönderilmek istendiği için çıktığı ileri sürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ Nur Muhammet Berzo için Fatih Sultan Mehmet Cami'de cenaze töreni düzenledi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Berzo, Derbent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, Nur Muhammet Berzo'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden anne Fahriye ve baba Muhammet Berzo törene katılamadı. Görüntü Dökümü

------------------------

-Tabuttan görüntü

-Tabutun üzerindeki beyaz yazmadan görüntü

-Namaz kılınması

-Tabutun omuzlarda cenaze aracına taşınması

-Ağlayan yakınlarından görüntü Süre: 01'25" Boyut: 93 MB Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA) =============================================== 3)İZMİT'TE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU İZMİT'te, sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Rögarlar tıkanınca cadde ve sokaklar sularla kaplandı.

İzmit'te öğleden sonra bir anda bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı yerlerde rögarlar tıkanınca, cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura yakalananlar saçakların altında ve iş hanlarına girerek yağmurun dinmesini bekledi. Zaman zaman doluya dönüşen yağmur, kısa süre yağdıktan sonra durdu.