DHA YURT BÜLTENİ -15

Şehit Astsubayı, çocukları asker selamıyla uğurladı
İZMİR’de SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut’un (40), cenazesi eşi Sultan Bulut'un memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi. Çocukları Zeynep Doğa (10) ve Ahmet Bulut (5), şehit babalarının cenazesini, asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı.
19 yıllık astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut, dün İzmir'in Urla ilçesinde Uzunada Üs Komutanlığı atış alanında SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu şehit düştü. Eşi Sultan Bulut, şehit eşinin cenazesinin kendi memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine defnedilmesini istedi. Bunun üzerine şehit Bulut'un cenazesi, bugün İzmir'de düzenlenen törenin ardın askeri uçakla Konya'ya oradan da karayoluyla Seydişehir'e götürüldü.
MESAİ ARKADAŞLARI TABUTUTUNUN BAŞINDA NÖBET TUTTU
Muallimhane Camiinde düzenlene törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, ailesi, yakınları, birliğindeki mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Törende, mesai arkadaşları da şehit Bulut'un naaşı başında sırayla nöbet tuttu.
ACILI EŞİ: CENNETTE BULUŞURUZ
Törene katılan eşi Sultan Bulut, tabuta sarılıp ağladı. Bulut, gözyaşları içinde "Seninle gurur duyuyorum. Cennete buluşuruz inşallah. Seni çok seviyoruz." dedi.
Çocukları Zeynep doğa ve Ahmet Bulut ise, şehit babalarını asker selamı vererek son yolculuğuna uğurladı. Şehit Bulut'un cenazesi dini ve askeri törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Seydişehir Şehitliği'ne defnedildi.
Görüntü Dökümü
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- Şehidin cenaze töreninden detay
- Eşi ve çocuklarından detay
- Eşinin sarılıp ağlaması
-Çocuklarının asker selamı vermesi
- mesai arkadaşlarını nöbet tutması
- Törenden genel ve detay
Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))
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Bursa'da fabrikada patlama; 2 ölü, 3 yaralı (3)
FABRİKA SAHİBİ VE 1 İŞÇİ KURTARILAMADI
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki sentetik iplik boyama fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralıdan iş yeri sahibi İsmail Kasap ve işçi Ferhat Göral (30), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Şura Şensoy'un hayati tehlikeyi atlatamadığı, Bilal Özden ve Serdar Özden'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Patlamada yaşamını yitiren fabrika sahibi İsmail Kasap'ın gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı ve AKUT üyesi olduğu öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Güvenlik kamerasına yansıyan patlama anı
- Patlama sonrası yaşananlar
Haber-Kamera: BURSA (DHA)
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Bursa'da fabrikada patlama; 2 ölü, 3 yaralı (3 EK)
PATLAMA ANI VE SONRASI KAMERALARDA
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı patlama anı ve sonrası kameralar tarafından görüntülendi. Başka bir fabirkanın güvenlik kameraların yansıyan görüntülerde, patlama anı, dumanların yükselmesi ve vatandaşların telaşı görüldü. Patlamanın ardından amatör kameralara yansıyan görüntülerde ise yaralıların fabrikadan çıkarıldığı, ekiplerin müdahale etmesi ve yaşanan korku dolu anlar an be an görüntülendi.
Görüntü dökümü
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