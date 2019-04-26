DHA YURT BÜLTENİ -15

Şehit Astsubayı, çocukları asker selamıyla uğurladı İZMİR’de SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut’un (40), cenazesi eşi Sultan Bulut'un memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi. Çocukları Zeynep Doğa (10) ve Ahmet Bulut (5), şehit babalarının cenazesini, asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı.

19 yıllık astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut, dün İzmir'in Urla ilçesinde Uzunada Üs Komutanlığı atış alanında SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu şehit düştü. Eşi Sultan Bulut, şehit eşinin cenazesinin kendi memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine defnedilmesini istedi. Bunun üzerine şehit Bulut'un cenazesi, bugün İzmir'de düzenlenen törenin ardın askeri uçakla Konya'ya oradan da karayoluyla Seydişehir'e götürüldü. MESAİ ARKADAŞLARI TABUTUTUNUN BAŞINDA NÖBET TUTTU

Muallimhane Camiinde düzenlene törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, ailesi, yakınları, birliğindeki mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Törende, mesai arkadaşları da şehit Bulut'un naaşı başında sırayla nöbet tuttu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor! Engelsiz Sosyal Yaşam Merkez hızla yükseliyor Asayiş martılardan sorulacak

ACILI EŞİ: CENNETTE BULUŞURUZ

Törene katılan eşi Sultan Bulut, tabuta sarılıp ağladı. Bulut, gözyaşları içinde "Seninle gurur duyuyorum. Cennete buluşuruz inşallah. Seni çok seviyoruz." dedi.

Çocukları Zeynep doğa ve Ahmet Bulut ise, şehit babalarını asker selamı vererek son yolculuğuna uğurladı. Şehit Bulut'un cenazesi dini ve askeri törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Seydişehir Şehitliği'ne defnedildi. Görüntü Dökümü

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- Şehidin cenaze töreninden detay

- Eşi ve çocuklarından detay

- Eşinin sarılıp ağlaması

-Çocuklarının asker selamı vermesi

- mesai arkadaşlarını nöbet tutması

- Törenden genel ve detay Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)) ==================================== Bursa'da fabrikada patlama; 2 ölü, 3 yaralı (3)

FABRİKA SAHİBİ VE 1 İŞÇİ KURTARILAMADI Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki sentetik iplik boyama fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralıdan iş yeri sahibi İsmail Kasap ve işçi Ferhat Göral (30), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Şura Şensoy'un hayati tehlikeyi atlatamadığı, Bilal Özden ve Serdar Özden'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.