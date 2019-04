DHA YURT BÜLTENİ -15

Patlamada yaşamını yitiren fabrika sahibi İsmail Kasap'ın gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı ve AKUT üyesi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı patlama anı ve sonrası kameralar tarafından görüntülendi. Başka bir fabirkanın güvenlik kameraların yansıyan görüntülerde, patlama anı, dumanların yükselmesi ve vatandaşların telaşı görüldü. Patlamanın ardından amatör kameralara yansıyan görüntülerde ise yaralıların fabrikadan çıkarıldığı, ekiplerin müdahale etmesi ve yaşanan korku dolu anlar an be an görüntülendi.

