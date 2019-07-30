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DHA YURT BÜLTENİ - 15

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 16:33 | Son Güncelleme

  Cezaevi bahçesine uyuşturucu hap atan 2 şüpheli tutuklandı Denizli'nin Honaz ilçesindeki Açık Cezaevi bahçesine dışarıdan, bir poşet içindeki 900 uyuşturucu hapı atıp kaçan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından 2 gün sonra yakalandı.

Cezaevi bahçesine uyuşturucu hap atan 2 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Honaz ilçesindeki Açık Cezaevi bahçesine dışarıdan, bir poşet içindeki 900 uyuşturucu hapı atıp kaçan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından 2 gün sonra yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.
Geçen 27 Temmuz'da, plakaları sökülmüş bir otomobille Kocabaş Mahallesi'ndeki Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun duvarının yanına yaklaşan 2 kişi, bahçeye bir poşet atıp, kaçtı. Durumu farkeden infaz koruma memurları, jandarmalarla birlikte poşeti kontrol ettiklerinde, içinde 900 uyuşturucu hap bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı soruşturma başlatıp, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden, cezaevinin bahçesine poşeti atan iki şüphelinin Aydın A. (25) ile Ali O. (27) olduğu belirlendi. İki şüpheli dün evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu hapları hangi hükümlü veya hükümlüler için attığının ise araştırıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü
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-Şüphelilerin adliyeden çıkarken cep telefonu görüntüsü

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Adıyaman'da kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında minibüs bekleyen anne ve 2 çocuğuna çarptı. Kazada, anne ve çocukları ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Oğuz Tütün'ün (28) kullandığı 34 GA 0646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarında minibüs bekleyen anne ve 2 çocuğuna çarptı. Kazada, sürücü Oğuz Tütün, otomobilde bulunan Canan Tütün (23) ve Musab Hamza Tütün (4) ile yol kenarında minibüs bekleyen İlkay Tutuk (34) ile çocukları Ayaz Eren (2) ve Azra (6) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-Kaza yapan araç
-Polisin ve jandarmanın olay yerinde inceleme yapması
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 85 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

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Niğde 'de sahte para operasyonu

Niğde'de 6 bin 150 lira sahte para ve bir dolar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "parada sahtecilik" ihbarı üzerine fiziki takibe aldığı aracı, Altunhisar ilçesinde durdurdu. Ekipler, araçta yaptığı aramada, 29 adet 50, 47 adet ise 100 liralık sahte banknot ele geçirdi, ayrıca aramalarda bir dolar da bulundu. Alışveriş yaparak sahte paraları ellerinden çıkarmaya çalıştıkları tespit edilen Y.A. ve O.F, gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü
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- Ele geçirilen sigara ve sahte paralardan görüntü

SÜRE:31" BOYUT:58 mb

Haber:Ali KADI-Kamera: NİĞDE,(DHA)

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Ayvalık sahiline ölü caretta caretta vurdu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile caretta caretta türü kaplumbağa ölüsü vurdu.
Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı sahilinde vatandaşlar hareketsiz haldeki caretta caretta kaplumbağayı fark etti. Vücudunda yara izleri görülen kaplumbağanın öldüğünü fark eden vatandaşlar, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. 1 metre boyunda, 140 kilogram ağırlığındaki ölü caretta ceratta, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekiplerince sahilden alındı.

Görüntü Dökümü
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-Vatandaşlar tarafından sahilde cep telefonu ile görüntülenen ölü caretta caretta

Haber-Kamera: Abulkadir AYDINIŞIK/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)

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Özel çocuklara engelsiz havuz

Adana'da Çukurova Belediyesi’nin engelli çocuklara hizmet veren engelsiz yüzme havuzu büyük ilgi görüyor.
Engelli çocukların tedavisi için de kullanılan engelsiz yüzme havuzundan tüm engelliler yaz kış, haftanın 5 günü 08:00-17:00 saatleri arasında yararlanabiliyor. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in talimatları doğrultusunda yapılan engelsiz yüzme havuzuna engelli çocuklar adeta akın ediyor. Sadece engelli vatandaşların yararlanabildiği olimpik yüzme havuzu Adana’da ilk ve tek olmasından dolayı yoğun ilgi görüyor. Öyle ki havuzdan sadece Adana merkezdeki engelliler değil çevre il ve ilçelerden de yüzme öğrenmek ve özellikle tedavi amaçlı gelenler oluyor.
RANDEVU SİSTEMİ İLE ÇALIŞILIYOR
Çukurova Belediyesi Hayalpark içindeki havuzdan engelli çocuklar hafta içi her gün saat 08:00-17:00 saatleri arasında ücretsiz yararlanabiliyor. Hafta sonu ise havuzda bakım ve su değişimi yapılıyor. Her yaştaki engelli vatandaşlara hizmet veren havuzdan yararlanmak isteyenler için randevu sistemi uygulanıyor. Gruplara, engel durumlarına göre randevu veriliyor; bedensel engelliler ve zihinsel engelliler ayrı ayrı havuza alınıyor.

Görüntü Dökümü
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-Engelli genç ve çocukların havuzda yüzerken görüntüleri
-Havuzdan genel ve detaylar

SÜRE: 01'38 BOYUT:181 MB

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

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