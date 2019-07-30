DHA YURT BÜLTENİ - 15

Cezaevi bahçesine uyuşturucu hap atan 2 şüpheli tutuklandı Denizli'nin Honaz ilçesindeki Açık Cezaevi bahçesine dışarıdan, bir poşet içindeki 900 uyuşturucu hapı atıp kaçan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından 2 gün sonra yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Geçen 27 Temmuz'da, plakaları sökülmüş bir otomobille Kocabaş Mahallesi'ndeki Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun duvarının yanına yaklaşan 2 kişi, bahçeye bir poşet atıp, kaçtı. Durumu farkeden infaz koruma memurları, jandarmalarla birlikte poşeti kontrol ettiklerinde, içinde 900 uyuşturucu hap bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı soruşturma başlatıp, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden, cezaevinin bahçesine poşeti atan iki şüphelinin Aydın A. (25) ile Ali O. (27) olduğu belirlendi. İki şüpheli dün evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu hapları hangi hükümlü veya hükümlüler için attığının ise araştırıldığı bildirildi.

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-Şüphelilerin adliyeden çıkarken cep telefonu görüntüsü Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ===================== Adıyaman'da kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında minibüs bekleyen anne ve 2 çocuğuna çarptı. Kazada, anne ve çocukları ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Oğuz Tütün'ün (28) kullandığı 34 GA 0646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarında minibüs bekleyen anne ve 2 çocuğuna çarptı. Kazada, sürücü Oğuz Tütün, otomobilde bulunan Canan Tütün (23) ve Musab Hamza Tütün (4) ile yol kenarında minibüs bekleyen İlkay Tutuk (34) ile çocukları Ayaz Eren (2) ve Azra (6) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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-Olay yeri

-Kaza yapan araç

-Polisin ve jandarmanın olay yerinde inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 85 MB Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) ================== Niğde 'de sahte para operasyonu Niğde'de 6 bin 150 lira sahte para ve bir dolar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "parada sahtecilik" ihbarı üzerine fiziki takibe aldığı aracı, Altunhisar ilçesinde durdurdu. Ekipler, araçta yaptığı aramada, 29 adet 50, 47 adet ise 100 liralık sahte banknot ele geçirdi, ayrıca aramalarda bir dolar da bulundu. Alışveriş yaparak sahte paraları ellerinden çıkarmaya çalıştıkları tespit edilen Y.A. ve O.F, gözaltına alındı. Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen sigara ve sahte paralardan görüntü SÜRE:31" BOYUT:58 mb Haber:Ali KADI-Kamera: NİĞDE,(DHA) =================== Ayvalık sahiline ölü caretta caretta vurdu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile caretta caretta türü kaplumbağa ölüsü vurdu.

Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı sahilinde vatandaşlar hareketsiz haldeki caretta caretta kaplumbağayı fark etti. Vücudunda yara izleri görülen kaplumbağanın öldüğünü fark eden vatandaşlar, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. 1 metre boyunda, 140 kilogram ağırlığındaki ölü caretta ceratta, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekiplerince sahilden alındı.