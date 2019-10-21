DHA YURT BÜLTENİ - 15

Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (5)

ŞEHİT ÖNEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Mardin’in Derik ilçesi kırsalında, operasyon sırasında, güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Önek (27), memleketi Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Uzman Çavuş Muhammet Önek’in cenazesi, Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Şehit Jandarma Üstçavuş İlker Düzova Kışlası’ndaki törenin ardında helikopter ile Gaziantep’in İslahiye ilçesine getirildi. İslahiye 106’ncı Garnizon Komutanlığında askerlerin omuzlarında helikopterden alınan şehidin cenazesi, Nurdağı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınan şehit için Muşit Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Pekmez, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İslahiye Kaymakamı ve Nurdağı Kaymakam vekili Muhammed Lütfi Kotan, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Nejat Koçer, Ahmet Üzer, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan vekili Osman Toprak, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Pakize Önek ve Babası Ökkeş Önek gözyaşı döktü. Cenaze namazını şehidin amcası Kazım Önek, sandalyede kılarken, ayakta durmakta zorlanan Baba Ökkeş Önek’e ise Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak destek verdi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan yakınları uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından öğle namazından sonra kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin tabutunu omuzlarına alan yakınları ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü aleyhine sloganlar atı. Önek ailesinin 3 çocuğunun en büyüğü olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Muhammet Önek, ilçe mezarlığındaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Murşit cami yanı

- Protokolun gelişi

- Anne ve Babanın gelişi

- Asker omzunda şehidin naaşının getirili

- Cenaze namazı

- Askerlerin omzunda şehidin naaşının taşınması

- Kalabalık ve yükselen sloganlar

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU:278MB Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) ==================== Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede Kayseri'de, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Cuma günü kentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye ve Irak'ta örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu M.I., A.E.M. ve üzerinden kimlik çıkmayan 'Abdo' kod adlı kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde bulunan dijital malzemelere de el konuldu. Sorguları tamamlanan 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğünden çıkarılışı

- Emniyet Müdürlüğü görüntüleri Süre:0.55 - Boyut: 104 MB Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) ===================== Üvey kardeşini berber koltuğunda pompalı tüfekle vurdu İzmir'in Karabağlar ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen üvey kardeşlerin buluşmasında kan aktı. Ali Ekber Aslan (40) tıraş olduğu sırada elinde pompalı tüfekle berber dükkanına giren Yüksel Kerim Sargın, yakın mesafeden üvey kardeşine iki el ateş edip kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay saat 12.30 sıralarında Karabağlar Eskiizmir Caddesi'nde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Üvey kardeş oldukları öğrenilen Yüksel Kerim Sargın ve Ali Ekber Aslan (40), iddiaya göre dün

tartışma yaşayıp ayrıldı. Bugün ise elinde pompalı tüfekle üvey kardeşinin tıraş olduğu berber dükkana gelen Sargın, üvey kardeşine yakın mesafeden iki el ateş etti. Saçmaların vücuduna ve bacağına isabet ettiği Aslan, kanlar içinde yere yığıldı. Olay sırasında tıraş olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Aslan'ın durumunun ağır olduğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından Ali Ekber Aslan, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üvey kardeşini pompalı tüfekle vuran ve olayın ardından otomobile binerek olay yerinden kaçan Yüksel Kerim Sargın'ı yakalamak için ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı. Yüksel Kerim Sargın'ın üvey kardeşini pompalı tüfekle vurduğu sırada berber dükkanında can pazarı yaşandı. Olayın yaşandığı sırada tıraş olan müşteriler ile çalışanların kendilerini korkuyla dışarıya atmaları çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kargın'ın elinde pompalı tüfekle berber dükkanına girip üvey kardeşini vurduktan sonra kapının önündeki araca binerek, kayıplara karışması da güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel ve detay görüntü

- Güvenlik kamerası görüntü Haber- kamera: Tolga TAHCI ======================== Van'da 740 kişiye evde sağlık hizmeti Van Büyükşehir Belediyesi'nin yatalak, engelli ve yaşlılara yönelik verdiği evde bakım hizmetinden 740 kişi faydalanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı engelli, yaşlı ve yatalak durumda olan vatandaşların ücretsiz muayeneleri ile rutin sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Evleri temizlenen, bulaşıkları yıkanan, öz bakımı gerçekleştirilen ve ev ihtiyaçları karşılanan hastalara aynı zamanda tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta, hastaneye götürülüyor. 1 doktor, 3 hemşire 5 acil tıp teknisyeni, 1 yaşlı bakım teknikeri, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 sosyolog, 2 ambulans ve 3 ambulans şoförünün görev yaptığı evde bakım hizmeti, hasta ve hasta yakınlarını memnun ediyor.

Sağlık ekipleri, geçirdiği siroz hastalığı nedeniyle yatalak olan 6 çocuk babası Mehmet Ali Olgun'u (74), evinde ziyaret ederek gerekli tedavileri yaptı. Ekipler tarafından pansumanları yapılıp sondası değiştirilen Olgun'un kızı Selma Olgun, yapılan sağlık hizmetten memnun kaldıklarını belirtti.

HİZMETTEN MEMNUNUZ

Olgun, "Daha önce babamın tedavisi ve pansumanları için hastaneye gidiyorduk. Şimdi Büyükşehir Belediyesi ekipleri buraya gelerek, babamın tedavisini yapıyorlar. Bize gerekli bilgileri verip gidiyorlar. Bu çalışmadan biz çok memnunuz. Van Büyükşehir Belediyesi ile Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Emin Bilmez'e çok teşekkür ederim" dedi.