DHA YURT BÜLTENİ-16

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1)RİZE'DE KAÇAN KURBANLIK BOĞA TRABZON'A YÜZEREK GELDİ İDDİASI

RİZE'nin İyidere ilçesinde arife günü hayvan pazarından kaçan kurbanlık boğa, bayramın 3'üncü günü Trabzon'un Sürmene ilçesinde denizde Sahil Güvenlik ekiplerince bulunup, kurtarıldı. İyidere'den 23 kilometre uzaklıktaki Sürmene'ye yüzerek geldiği belirtilen ve uzun süre yüzdüğü için halsiz düştüğü ifade edilen boğa, sahibine teslim edildi.

Erzurum'dan sahibinin satmak için Rize'nin İyidere ilçesi Hazar Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarına getirdiği boğa, arife günü kaçtı. Sahibinin peşine düştüğü boğa, koşarak alandan uzaklaştı. Sahibi, polis ve jandarmaya başvururken, kendisi de boğanın peşine düştü. Arama çalışmaları sürerken, bazı görgü tanıkları, kurbanlık boğayı İyidere ilçesinde denizde gördüklerini söyledi. Hayvanın sahibi, Rize-Trabzon arasındaki kıyı şeridinde boğayı aramaya başladı.

SÜRMEDE'DE FARK EDİLDİ

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü bazı vatandaşlar, boğayı kaybolduğu yere 23 kilometre uzaklıktaki Trabzon'un Sürmene ilçesindeki kıyıda ıslak halde fark etti. Vatandaşların yanına yaklaşmaya çalıştığı kurbanlık boğa, ürküp sahile doğru yöneldi, denize daldı. Yüzerek kıyıdan uzaklaşan boğa, denizde balıkçı teknesinin yakınlarına kadar ulaştı. Teknede yer alan kişiler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayıp, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi, yardım talep etti. Çağrı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, çevredeki balıkçı teknelerinin de yardımıyla boğayı, yaklaşık yarım saatlik uğraşlar sonucu sudan çıkardı.

Kıyıya çekilen ve suda uzun süre kalmasıyla bitkin düştüğü gözlenen boğa, veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

'ÇOK ŞAŞIRDIK'

Olaya tanık olan Abdurrahman Köksal, "Tekne ile gezinti yapıyorduk. Denizde bir hareketlik fark ettik. Uzaktan bakınca bir insanın boğulma tehlikesi geçirdiği, ya da yüzdüğünü zannettik. Yaklaşınca suda boğa olduğunu gördük ve çok şaşırdık. Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdik. Onlar da gelip, kurtarıp, hayvanı kıyıya çekti. Hayvan sahibi Erzurum’dan Rize'ye geldiğini 3 gündür boğayı aradıklarını söyledi. Sonra büyükbaş hayvanı teslim alıp gitti" dedi.