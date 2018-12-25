DHA YURT BÜLTENİ -18

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Suriye'nin Menbiç bölgesinde başlayan hareketlilik devam ediyor. ABD askerlerinin ülkeden çekilme kararının ardından Özgür Suriye Ordusu unsurları olası tehdit ve saldırılara karşı Menbiç'in özellikle güney ve kuzeyindeki cephe hatlarını güçlendirirken, kentin batı kırsalındaki Arimah beldesi terör örgütü PKK/PYD tarafından rejim güçlerine bırakıldı. Terör örgütü PKK/PYD denetiminde olan ve Türk ve ABD askerlerinin devriye görevi yaptığı Menbiç, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak yeni harekat öncesi Fırat'ın batı yakasında olmasına rağmen stratejik önemi nedeniyle gözlerin çevrildiği adres oldu. TSK'nın olası operasyonu öncesi ABD'nin de askerlerini Suriye'den çekeceğini duyurmasının ardından iyice çıkmaza giren terör örgütü PKK/PYD, bu kez rejim güçleri ile anlaşma yoluna gitti. Zeytin Dalı Harekatı öncesi de elindeki bölgeleri TSK'nın almaması için rejim güçlerine bırakmak için girişimleri olan terör örgütü, Özgür Suriye Ordusu'nun güney ve kuzey cephelerine takviye yaparak pozisyonlarını güçlendirdiği Menbiç'in batısındaki Arimah beldesinin kontrolünü rejime devretti. Beldenin kontrolünün rejime bırakıldığının duyulmasının ardından Menbiç'teki cephe hatlarında bulunan ÖSO unsurları olası saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti. Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan üslerde konuşlu TSK birlikleri de bu gelişmenin ardından bölgedeki hareketliliği yakından takip etmeye başladı. Öte yandan terör örgütü PKK/PYD'nin, Menbiç ve Fırat'ın doğusunda TSK ve ÖSO'nun operasyonuyla elindeki bölgeleri kaybetmemek için kontrolü rejime devretmek amacıyla Esad yönetimi ile temas halinde olduğu bildirildi.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA) -

====================

İZMİR'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İZMİR'de hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri özellikle Sabuncubeli Mevkii'nde tuzlama çalışması yaptı.

İzmir'de gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İzmir-Manisa Karayolu'nda ekipler herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için tuzlama çalışmasına başladı. Özellikle kar yağışının etkisin arttırdığı bu bölgede kar küreme araçları da hazır bekletildi. İzmir'e karın yağmasını fırsat bilen yoldan geçen sürücüler araçlarına yol kenarına park ederek, kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar da hatıra kalması için selfie çekti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

ÖDEMİŞ'TE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Ödemiş'te dün (Pazartesi) gece başlayan yağmur, havanın daha da soğumasıyla bugün öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı özelikle Ödemiş'in özellikle yüksek kesimlerinde bulunan Bozdağ, Horzum ve Çamyayla mahallelerinde her tarafı bembeyaz yaptı. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları 21. Şube Şefliği ekiplerinin, kırsal mahalle yollarının kar nedeniyle kapanması veya olası buzlanma meydana gelmesi ihtimali üzerine hazır olarak bekletildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

- Kar yağışından görüntü

- Kar topu oynayan vatandaşlardan görüntü

- Fotoğraf çektirenlerden görüntü

- Tuzlama çalışmasından görüntü

- Haberle ilgili anons

- Genel ve detay görüntü

ÖDEMİŞ

-Çamyayla Mahallesi'ndeki kar yağışından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN - Taylan YILDIRIM

