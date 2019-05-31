DHA YURT BÜLTENİ -18 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından organize edilen program dahilinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile imzalanan AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Mersin genelinde 5'inci ve 6'ncı sınıflardan 20 öğrenci, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde yapılan bilgilendirme ziyaretine katıldı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Barış Salihoğlu yaptığı açıklamada, "Enstitümüze ziyaretimize gelen öğrencilerin interaktif katılımı ile pratiğe dayalı olarak düzenlenecek programda Avrupa Birliği'nin Su ve Deniz Politikaları'na uyumlu olarak deniz ekosisteminin korunması, iklim değişikliği ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2012 yılında başlattığımız 'Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum' projesi kapsamında şimdiye kadar 7 bin öğrenciye eğitim verildi" dedi.

Kaza, Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Erciş- Ağrı karayolu üzerindeki Kocapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 65 NL 252 plakalı otomobil ile iş makinesi çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 2'si Van'a sevk edilirken, 2 yaralı da Erciş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Enstitü Müdürü Salihoğlu, projeden yola çıkarak 40 yılı aşkın deniz bilimleri deneyimine sahip ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü araştırmacılarının ilköğretim odaklı, uygulamalı deniz bilimleri eğitimi vermeyi hedeflendiğini ifade ederek, "Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum projesi ile bilim ve toplum eğitimi düzenliyoruz. Gelecek nesillere bilimsel bakış açısı kazandırarak denizleri tanıtmak, koruma konusunda erken yaşta bilinçlendirmek, çevre konusunda farkındalık yaratarak sürdürülebilir çevre bilinçlerinin gelişiminde katkı sağlamak amacıyla 2012 yılından günümüze yaklaşık 7 bin öğrenciyi ve eğitmenlerine ulaştık" diye konuştu.

Verilen eğitimlerde deniz ekosistemi ve işleyişi konularının öğrencilere oyunlar ve uygulamalı atölye çalışmaları ile eğlenceli bir şekilde aktarıldığını kaydeden Salihoğlu, şunları söyledi:

"Çocuklar eğitimlerde, 'Biyoçeşitlilik nedir? Neden her bir çeşit canlı son derece önemlidir? Bazı canlılar neden koruma altındadır? Denizde yaşayan en küçük canlılar nelerdir? Mikroskopta nasıl görünüyorlar? Soluduğumuz oksijeni kim üretiyor? Balıklar neden bu kadar çok çeşitli? Neden çok küçük balıkları satın almamalıyız? Sokağa attığımız çöpler denize nasıl ulaşıyor ve deniz canlılarına nasıl zarar veriyor?' gibi sorularının cevaplarını ilk elden deneyimle öğreniyor. Hep teorik hem de pratik eğitim gören öğrencilerimiz denizlerimizin ve denizlerde yaşayan canlıların nasıl korunması gerektiğini öğreniyorlar."