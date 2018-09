DHA YURT BÜLTENİ 19

BİNALARDA BÜYÜK HASAR Bursa'da saat 16:15 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, yakındaki 4 binada büyük hasar meydana geldi, semtte bulunan 20 binanın da camları kırıldı. Patlama nedeniyle bazı araçlar da kullanılamaz hale geldi. Patlamanın doğal gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini belirten yetkililer, "Binada kombi için bir çalışma yapıldığı söyleniyor. Bu kesin değil. Araştırmalar devam ediyor. Olayda can kaybının yaşanmaması sevindirici" diye konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar da binaların daha güvenli hale gelmesi için gerekirse yıkım çalışmalarının yapılacağını belirtip, "Arkadaşlarımız şu anda çalışıyor. Amacımız, buradaki ortamı daha güvenli bir hale getirmek. Her evde doğal gaz var. Patlama olduktan sonra eski ev, yeni ev dinlemiyor. Patlama olduktan sonra çevredeki tüm binalar zarar görüyor. Önemli olan bu kusurun nedenini tespit etmek. Vatandaşlarımızın kurallara uyarak doğal gazı döşemesi gerekiyor" diye konuştu.

YARALI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ Meydana gelen patlamanın ardından, hastanelere getirilen yaralı sayısı 6'ya yükseldi. Olay yerinde Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile incelemelerde bulunan Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, "Çok şükür can kaybımız yok. 6 yaralımız var. Yaralıların hastaneye sevki yapıldı, birinin durumu ağır. Doğalgaz ekiplerimiz burada, patlamanın kaynağını tespit edecekler. AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve diğer ekipler burada. Önleyici tedbirlerimizi aldık, sebebini araştırıyoruz. Devletimiz elinden gelen desteği yapacaktır. Şu anda evlerin çökme tehlikesi var. Bu nedenle belediyenin teknik ekipleri burada. Daha sonra yıkım çalışmaları yapılacaktır" dedi.

BURSA VALİSİ KÜÇÜK: EVLER BOŞALTILDI Bursa'da Maskem Mahallesi'ndeki yaşanan doğalgaz patlaması sonucu Bursa Valisi İzzettin Küçük olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Küçük, patlamanın apartmanın girişindeki doğalgazdan yaşandığı açıkladı. Patlamada 6 yaralının bulunduğunu, bunlardan hayati tehlikesi olmayan 1 kişinin durumunun ağır olduğunu belirten Vali Küçük, "Durumu ağır olanı yanık merkezinin tadilatta olması nedeniyle bir başka hastaneye sevk edeceğiz. Patlamanın yaşandığı binanın yakınında bulunan dört binada fazla hasar bulunuyor. Ekiplerimiz tarafından inceleme yapılıyor. Tahliye etiğimiz vatandaşların bir kısmı kendi akrabalarının anında kalacaklar. Geri kalanları ise otellere yerleştireceğiz. Bölgedeki doğalgaz ve elektrik hattı kapatıldı. Şu anda tehlike arz edecek bir durum bulunmuyor. Patlama büyük ve şiddetli. Tesellimiz can kaybının olmaması" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZ HEM SPOR YAPSIN, HEM DE SOSYALLEŞSİN'

Açılışta konuşan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, bir yıl önce restorasyonuna başlanılan Sosyal Dinlenme Tesisi ile 3 ay önce yapımına başlanılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile ilgili bilgi verdi. Yavaş, "Gençlerimiz hem yüzebilsin, hem spor yapsın, hem de sosyalleşsin. Bu tesislerin Umurbeyimize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

'TOPLUM VİCDANI BİZİM İÇİN ASLA VAZGEÇİLMEZ BİR DEĞERDİR'

Açılış töreninde, Cumhur İttifakındaki MHP'nin, TBMM'ye sunduğu af teklifi konusunda değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, "Cumhur İttifakındaki bir partimiz af'la ilgili teklifini verdi. Her teklif kıymetli. Her teklifi çalışacağız. Her teklifi ön yargısız değerlendireceğiz. Heleki ittifakımız olan partilerden gelenleri çok daha hassas değerlendireceğiz. Ama AK Parti'yi 17 yıldan bu yana kıymetli kılan en hassas konu toplum vicdanıyla beraber hareket etmesi. AK Parti'yi en kıymetli kılan iş toplum vicdanını asla tartıştırmamak. O yüzden teklifi incelediğimizde, komisyonlar kuracağız, değerlendireceğiz. Yapılması gereken bir şey varsa, hep beraber yaparız. Ama toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdir" dedi.