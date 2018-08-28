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DHA YURT BÜLTENİ-20

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 00:00 | Son Güncelleme

BURSA'DA OTOMOBİL MOBİLYA FABRİKASINA DALDI: 1 YARALI   BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil mobilya fabrikasına daldı.

BURSA'DA OTOMOBİL MOBİLYA FABRİKASINA DALDI: 1 YARALI

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil mobilya fabrikasına daldı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Necati Civek (53), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Ağaç İşleri Sanayi Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi 26. Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Necati Civek yönetimindeki 16 F1740 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağında faaliyet gösteren Mobilya fabrikasının duvarına çarptı. Sürücü Civek, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kaza anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Güvenlik kamera görüntüsü
- Yaralının kurtarılma anı
- Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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BAYRAMİÇ'TE ÇIKAN YANGIN, BİBER VE KABAKLARA ZARAR VERDİ

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, otluk alanda çıkan ve sebze bahçesine sıçrayan yangında 2 dönüme yakın biber ve kabak tarlası yandı.

Yangın saat 18.30 sıralarında Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi Yonca Sokak’ta henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen Bayramiç Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile Bayramiç Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın, Halim Atmaca'ya ait 2 dönüme yakın biber ve kabak tarlasına da sıçradı. Ekiplerin 45 dakika içinde söndürdüğü yangında sebze tarlasındaki biber ve kabaklar yanarak zarar gördü. Soğutma çalışmalarının ardından polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yangının alanından görüntü.
-Yangın söndürme çalışmalarından görüntü.
-Mahalle sakinlerinin paniğinden görüntü.
-Yanan biber ve kabaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)

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