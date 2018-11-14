DHA YURT BÜLTENİ - 20

HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, RAHATSIZLANAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ AFYONKARAHİSAR'da halk otobüsü şoförü Basri Yağcı, otobüste rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Olay anı otobüsteki araç kamerasına da yansıdı. Şoför Basri Yağcı, "İnsanlık görevi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren YÜNTAŞ şirketine ait halk otobüsünün şoförü Basri Yağcı, dün saat 11.00 sıralarında Afyonkarahisar Termal- Çarşı seferi sırasında Ömer- Gecek Termal bölgesinden eşiyle birlikte otobüse binen bir yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Diğer yolcular rahatsızlanan erkek yolcuya müdahale ederken, otobüs şoförü de hastaneye doğru yöneldi. Güzergah üzerinden iki durağı geçen şoför rahatsızlanan yolcuyu özel bir hastaneye bıraktı. Acil servis önüne kadar gelen otobüsten inen yolcu hastaneye kendi imkanlarıyla girdi.

'DAKİKAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM'

Şoför Basri Yağcı, rahatsızlanan kişiyi en yakın hastaneye götürdüğünü belirterek, olayı şöyle anlattı:

"Hat üzerinde bir amcayı termal bölgesinden aldım. Aldığımda çok neşeli, gayet güzeldi amcanın halleri, gülüyordu. Hatta bana selam verdi, halimi hatırımı sordu. Aradan 10 dakika geçtikten sonra arkadan bir yolcu olan genç arkadaşımız amcanın rahatsızlandığını söyledi. Ben de dakikayı hiç düşünmeden, beklemeden otobüsü direkt hastaneye sürdüm. Amcayı en yakın hastanenin acil servisine bıraktım. Güzergah değiştirme gibi bir durum olmadı. Çünkü güzergahım üzerinde hastane vardı. Oraya bıraktım amcayı."

'KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI'

Rahatsızlanan kişiye geçmiş olsun dileklerini de ileten Basri Yağcı, "İnsanlık görevi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı diye düşünüyorum. Kendisine burada geçmiş olsun dileklerinde buluyorum. Tüm şoför arkadaşların da bu şekilde olaylarla karşılaştıklarında daha hassas olmaya davet ediyorum. Hiç düşünmeden gerekirse güzergah dışına çıkarak hastaneye yetiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Diğer yandan olay anı otobüsteki araç kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otobüs şoföründen detay

- Otobüs şoförü ile röp

- Güvenlik kamerasında yolcunun rahatsızlanmasından detay HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ==================================== OTOMOBİLDE ELE GEÇEN 28 KİLO PATLAYICIYA 4 TUTUKLAMA DAHA MALATYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin yakıt deposunda 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi daha tutuklandı. Böylece operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 7'ye yükseldi.

Geçen 2 Kasım günü Malatya-Elazığ karayolunda polis tarafından oluşturulan kontrol noktasına gelen Ali Rıza Ü. yönetimindeki otomobilde arama yapıldı. Daha önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kapatılan BDP'nin ilçe başkan yardımcılığı yaptığı belirlenen Ali Rıza Ü.'nün otomobilinin yakıt deposuna gizlenmiş 30 paket halinde 28 kilo 26 gram patlayıcı, 5 fünye, 2 uzaktan kumanda ele geçirildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis, Malatya, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Antalya, Elazığ ve Mardin'de düzenlediği operasyonlarda 18 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan 9 şüpheliden 3'ü dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan isimleri açıklanmayan 4 kişi de bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 kişi, yargılama sonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şu ana kadar 7 kişinin tutuklandığı operasyon kapsamında gözaltına alınan ve halen emniyette sorgusu süren 5 şüphelinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye dışından görüntüler

- Şüphelilerin adliyeden çıkarılmaları

- Araçla şüphelilerin götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 101 MB ================================== MOTOSİKLETLİ HIRSIZLAR YAKALANDI KOCAELİ’nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde, 11 eve girip televizyon, ziynet eşyası ve para çalan, televizyon gibi eşyaları çaldıkları motosikletle götüren 2 hırsız yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde 11 eve girerek televizyon, ziynet eşyası ve para çalan hırsızları yakalamak için inceleme başlattı. Çevrede bulunan MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, çalıntı motosikletle gelip evlerin kapı dilini sökerek giren 2 kişinin daha önceden benzer suçlardan kayıtları bulunan M.K.(26) ve K.L. (30) olduğunu belirledi. M.K.'nın başka bir hırsızlık suçundan yakalanıp cezaevinde olduğunu tespit eden polis ekipleri K.L.’nin ise Çayırova Atatürk Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan K.L.’nin evinde yapılan aramada 2 adet çalıntı televizyon ele geçirildi. K.L. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Hırsızların motosikletle çaldıkları televizyonları taşıma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntü Dökümü

-Hırsızların motosikletle gelip eve girmesi

-Hırsızların evden çıkıp televizyonu motosikletle götürmesi

-Hırsızın asayiş şube müdürlüğünden çıkarılması Haber: Selda Hatun TAN-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)(DHA) ====================== GURME FUARI'NIN AÇILIŞINDA KURDELE YERİNE PEYNİR KESİLDİ DİYARBAKIR ve birçok farklı kentin mutfağını tanıtmak amacıyla düzenlenen Gurma Fuarı açıldı. Fuarın açılışında kurdele yerine, Diyarbakır'a özgü 21 metre uzunluğunda örgü peynir kesilip, davetlilere ikram edildi.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (DESOB) destek verdiği Gurme Fuarı, TÜYAP Fuar Merkezi'nde açıldı. Diyarbakır'ın mutfağının yanı sıra bölgedeki bir çok kente özgü ürünlerin sergilendiği fuarın açılışına katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, fuarda yer alan ürünlerin binlerce yıllık gelenekten gelen zenginliklerin bir buluşması olduğunu belirterek, "Bugün belki de unutulmaya yüz tutan yemekleri hatırlatmak ve yaşatmak, kullanılan doğal ve organik ürünleri herkese sunmaktır amacımız. Çok güzel gelişmeler yaşıyoruz. Türkiye'nin gelişen ve kalkınan çizgisinde, Diyarbakır'da buna katkı sunan çok önemli kazanımlar elde ediyoruz. Terör örgütünün ihaneti nedeniyle Diyarbakır'a gelmesi geciken bütün hizmetleri Diyarbakır'a kazandırıyoruz. Diyarbakır'da uzun bir zamandır hem arzuladığımız, hem de gayret gösterdiğimiz bir alanda paylaşmak istiyorum. Diyarbakır'da Doğu ve Güneydoğu'ya hizmet edecek bir vize ofisinin açılması kararı alındı. Kararlılıkla yürüyoruz. Bu büyük ülke her bir noktasıyla inanç ve imanla geleceğe yürüyor. Diyarbakır Gurme Fuarı, tüm dünyanın gıda, beslenme ve lezzet uzmanlarını bizimle buluşturacak. Biz sahip olduklarımızı biliyor, kendimize, kentimize ve ülkemize güveniyoruz" dedi.

KURDELE YERİNE 21 METRE UZUNLUĞUNDA PEYNİR KESİLDİ

Vali Güzeloğlu'nun konuşmasının ardından, fuarın açılışına geçildi. Açılışta kurdele yerine özel olarak hazırlanan 21 metre uzunluğundaki örgü peynir kesilip davetlilere ikram edildi. Fuar kapsamında, yemek kültürlerinin yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla usta aşçılar tarafından sac tava, kaburga dolması, Diyarbakır çöreği, meftune, Diyarbakır güveci, içliköfte gibi kentin yöresel lezzetlerinin yanı sıra Diyarbakır kadayıfı da konuklara ikram edildi. Fuar, 18 Kasım'a kadar açık kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fuardan görüntü

- Açılış töreninden görüntü

- Açılış törenine katılanlar

- Vali Güzeloğlu'nun konuşması

- Açılış töreninde peynir kesimi

- Fuarda sergilenen ürünler

- Vali Güzeloğlu'nun fuarı gezmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet ÜN, Serdar SUNAR-DİYARBAKIR-DHA ====================================== AFYONKARAHİSAR'DA DİYABET GÜNÜ ETKİNLİĞİ AFYONKARAHİSAR'da 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği yapıldı.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü kentin en kalabalık alışveriş merkezlerinden birinde stant açarak vatandaşları diyabet ve şeker hastalığına karşı bilinçlendirmeye çalıştı. Giriş katında açılan stantta sağlık ekipleri tarafından isteyen vatandaşlara kan şekeri ölçümü, tansiyon, kilo ve boy gibi ölçümler gerçekleştirildi. Stant açılışına Vali Mustafa Tutulmaz, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Sağlık Müdürlüğü daire başkanları ve sağlık çalışanları katıldı. Etkinlik kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz ile İl Jandarma Komutanı Albay Çömez tansiyon ölçümü yaptırdı.

Vali Mustafa Tutulmaz, diyabetin toplumda şeker hastalığı olarak da bilindiğini belirterek, bu hastalığın ömrü tatlı tatlı sonlandırdığını vurguladı. Tutulmaz, şeker hastalığının çok ciddi rahatsızlıkların oluşmasına neden olduğunu aktararak, "Diyabet hastalığının en büyük nedeni aşırı kilo ve hareketsizliktir. Bunu giderebilmek için, bu tür bir hastalığa yakalanmamak için, diğer hastalıkları tetiklememesi için, yapmamız gereken tek şey daha çok hareket etmek. Daha az yiyerek daha çok egzersiz yapmalıyız. Şeker hastalığı tanısı konulan birçok kişi her gün yürüyüş yaparak bu hastalığı engelleyebiliyor. Bu hastalığa yakalanmadan önce hareket etmeyi artırmalıyız" dedi.

İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz da 14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olduğunu söyledi. Diyabetin Tip 1 ve 2 olarak iki çeşidi olduğunu aktaran Serhat Korkmaz, "Tip 1 diyabet genellikle çocuklarda ve gençlerde görülürken, Tip 2 ise yaşlılarda ve orta yaş grubunda görülüyor. Tip 2 diyabet daha çok ailesel olmakla birlikte, çocuklarda görülen diyabet ise kişiye özel bir hastalık oluyor. Tip 2 diyabette aşırı susama, aşırı zayıflık, aşırı şişmanlık ve açlığa dayanamama gibi şikayetler görülüyor. Bu rahatsızlık vatandaşlarda çok önemsenmemekle birlikte, tanı geciktiği zaman bazı kronik hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Mesela göz bozuklukları, sinirsel hastalıklar, duyu bozukluğu ve böbrek rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor. İnsanlar insülin iğnesinden çok korkmakla birlikte, o safhaya geldiği zaman dönüşü olmuyor. Ama en azından tedaviyle bazı rahatsızlıklar tanı konulduğu zaman önlenebiliyor. İnsanların bu testlerden çekinmemesini istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri stant yetkililerinden bilgiler aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Stantlardan detay

- Stantlarda ölçüm yaptıran vatandaşlardan detay

- Stantlardaki dövizlerden detay

- İl Jandarma Komutanı ölçüm yaptırırken

- Vali Tutulmaz stantlara gelirken detay

- Tutulmaz stantlar hakkında bilgi alırken detay

- Vali Tutulmaz tansiyonunu ölçtürürken detay

- İl Sağlık Müdürü röp

- Vali Tutulmaz röp

- Genel detay HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ===================================== KKTC BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİNİ YAZAN ERTUĞ: ALTERNATİFLERİ DENEMENİN ZAMANI GELDİ Nuri PİR- Sefa KARAHASAN- Eser PAZARBAŞI/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık bildirgesine ve buna ilişkin meclis karar metnine imza atan isimlerden, eski müzakereci Osman Ertuğ (69), Rum kesimiyle iki toplumlu federal bir yapıya ulaşmak için gösterilen tüm çabaların boşa gittiğini söyledi. Ertuğ, "Federal çözümün kendi kendini tükettiği bir ortamda aynı şeyleri tekrarlayıp durmaktansa daha değişik modeller ve alternatifler denemenin artık zamanının geldiğini düşünüyorum" dedi.

Kıbrıs Türkünün özgür iradesini tescilleyen bağımsızlık bildirgesine imza atan ve bir süre başmüzakerecilik görevini yürüten Osman Ertuğ, KKTC'nin 15 Kasım'daki 35'inci kuruluş yıl dönümü öncesi açıklamalarda bulundu. Ertuğ, bağımsızlık bildirgesinin ve buna ilişkin meclis kararı metninin, o dönemin ekibiyle büyük bir gizlilik içerisinde yapıldığını belirterek, "Çünkü dış güçlerin bu hazırlıklardan haberi olsaydı operasyonu durdurmaya çalışacaktı. Bu çok tarihi bir operasyondu, başarıyla yapıldı ve bugünlere geldik. Belki tanınmamışlık olabilir ama bu, devletin varlığını kaldırmaz. Büyük mesafe katedilmiştir. Gelişmede de sorunların olması gayet doğaldır çünkü dünyanın her yerinde sorunlar vardır. Fakat, KKTC dimdik ayaktadır. Ben halkımıza ve ulusumuza 35'inci yıl dönümünün kutlu olmasını dilerim. KKTC'nin elimizde bir güç olarak varlığı ve bunun masada da elimizi güçlendirdiği inkar edilmez bir gerçektir. Anavatan Türkiye'nin garantörümüz olarak her zaman arkamızda durması da bizim açımızdan büyük bir güçtür" dedi.

'OLMAYACAK DUAYA AMİN DEMEKTEN VAZGEÇMELİ' Kıbrıs Rum kesimiyle iki toplumlu federal yapıya ulaşmak ve yeni ortaklık kurmak için gösterilen tüm çabaların 50 yıllık süreç içerisinde adeta boşa gittiğini vurgulayan Osman Ertuğ, şöyle konuştu: "Çünkü Kıbrıs Rum tarafı bir türlü bizimle eşitlik zemininde yetki ve refah paylaşmak istemiyor. Artık aynı teraneyi tekrarlayıp durmaktansa, yani federal çözümün kendi kendini tükettiği bir ortamda aynı şeyleri tekrarlayıp durmaktansa daha değişik modeller ve alternatifler denemenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu bakımdan, artık federasyon diye diye olmayacak duaya amin demekten vazgeçip, halkımıza yeni alternatifler bulup, içinde bulunduğumuz statükodan ki bu Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti sandalyesini işgal etmiş olması demektir, bundan kurtulmak ve üzerimizde haksız yere uygulanan izolasyon ve kısıtlamaları ortadan kaldırmak gerekir. Bu hakkımızdır, bir insan hakkıdır aynı zamanda. Bütün çabalarımızı bu doğrultuda yönlendirmeliyiz." Görüntü Dökümü

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- Eski müzakereci Osman Ertuğ ile röp

- Genel ve detay görüntüler