HABER

DHA YURT BÜLTENİ - 20

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 03:47 | Son Güncelleme

3 yaşındaki İlayda çayda ölü bulundu   DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan İlayda Peldanur Atlı'nın (3), evlerinin yakınındaki çayda cansız bedeni bulundu.

3 yaşındaki İlayda çayda ölü bulundu

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan İlayda Peldanur Atlı'nın (3), evlerinin yakınındaki çayda cansız bedeni bulundu.
Çınar ilçesinin kırsal Bellitaş mahallesinde oturan Atlı ailesinin kızları İlayda Peldanur, evlerinin önünde oynarken akşam saatlerinde aniden gözden kayboldu. Aile, aramayla İlayda Peldanur'u bulamayınca jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, mahalle sakinleriyle birlikte arama çalışması başlattı. Mahallelinin el fenerleriyle yaptığı aramayla İlayda Peldanur, evlerinin yakınlarından geçen çayda hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kız çocuğunun cesedi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çaya düşüp boğulduğu tahmin edilen kızın ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.

MUHTAR ÇİÇEK: TALİHSİZ BİR KAZA YAŞANDI
Mahalle Muhtarı Zeki Çiçek, talihsiz bir kazanın yaşandığını belirterek, "Maalesef böyle talihsiz bir kaza yaşandı. 3 yaşındaki kızımız kaybolunca, köylülerin de yardımıyla fenerlerle akşam karanlığında aramaya başladık. Kızımızın cansız bedenini çayda bulduk. Morga kaldırdık. Allah ailesine sabır versin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi
- Hastane morgundan detaylar
- Yakınlarının morg önünde beklemesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Mesut BUDRAÇ / DİYARBAKIR,(DHA)

Kayısı bahçesinde intihar etti

MALATYA'da, kayısı bahçesinde Yusuf Kaya (22), av tüfeği ile intihar etti.
Olay, gece yarısı Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Kaya, kayısı bahçesine giderek bir ağacın altına oturdu. Askerden yeni geldiği öğrenilen Yusuf Kaya, yanındaki av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yusuf Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaya’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Polis arabaları
- Ambulans
- Hastanden detaylar
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)
=======================

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Görür görmez polisi aradı! Kayısı bahçesinde şoke eden görüntü!Görür görmez polisi aradı! Kayısı bahçesinde şoke eden görüntü!
Top oynayan gençlere ateş açılmasıTop oynayan gençlere ateş açılması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da bir şok ayrılık daha!

Çukur'da bir şok ayrılık daha!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Esenyurt'ta son durum! Belediye Başkanı Bozkurt'tan açıklama

Esenyurt'ta son durum! Belediye Başkanı Bozkurt'tan açıklama

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

Görür görmez polisi aradı! Kayısı bahçesinde kanlar içerisinde bulundu

Görür görmez polisi aradı! Kayısı bahçesinde şoke eden görüntü!

Cesedi dere yatağında bulundu! Gizemi üstünden çıkanlar çözdü!

Gizemi üstünden çıkanlar çözdü!

Fotoğraf çekilmek için trenin üstüne çıktı, elektrik akımına kapıldı

Marmaray'da feci olay! Üzerine çıktı ve...

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Ailelerin evlerine dönmelerinde sakınca yok

Esenyurt'ta son durum! Belediye Başkanı Bozkurt'tan açıklama

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.