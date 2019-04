DHA YURT BÜLTENİ - 21

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem (3)

DEPREM NEDENİYLE BAZI KÖYLERDE HASAR OLUŞTU

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde Doğanbağ, Gözeli, Kavak ve Dört Bölük köylerindeki bazı evlerde hasar oluştu, Yedi Pınar köyünde ise ahır çöktü. Depremin duyulmasının ardından Sivrice ilçesi ile bağlı köylerine çok sayıda AFAD ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Ekipler hasar tespiti için çalışma başlatırken, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da hasar oluşan köylerde inceleme yaptı.

VALİ: CAN KAYBI YOK

Vali Çetin Oktay Kaldırım, can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek, "Bugün 20.31 sularında 5.2 şiddettinde deprem oldu. Derinlik az olunca, Diyarbakır gibi bir çok yerde hissedildi. Deprem olduktan sonra önce Sivrice, ardından Kavak köyümüze geldik. Yaptığımız inclemelerde herhangi bir can kaybı ve yaralama olmadığını tespit ettik. Ekiplerimiz incelemelerini sürdürüyor" dedi.

DEPREM NEDENİYLE PANİKLEYEN HASTALAR, HASTANEYİ BOŞALTTI

Şanlıurfa'nın Suruç Devlet Hastanesi'nde yatan hasta ve refakatçiler, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremi hissedince, panikleyerek hastaneyi boşalttı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.31 sıralarında meydana gelen deprem Şanlıurfa merkez ile Siverek, Hilvan, Bozova, Halfeti ve Suruç ilçelerinde de hissedildi. Büyük korkuya neden olan deprem nedeniyle Suruç ilçesindeki devlet hastanesinde tedavi gören hastalar kollarında serumlarla hastane bahçesine çıktı. Depremin Elazığ'da meydana geldiğini öğrenen hastalar uzun süre hastaneye girmekten çekindi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada ise "Suruç Devlet Hastanesi'nde yaşanan sarsıntının ardından servislerde duydukları endişe nedeniyle hastalarımızın bir kısmı hastaneden kendi isteği ile taburcu edilmişlerdir. Yapılan ilk değerlendirmelerde Suruç Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeyi etkileyecek bir durum tespit edilmemiştir. Haberlerde çıkan iddialar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.