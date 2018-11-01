DHA YURT BÜLTENİ 25

BRUNSON İLE İLGİLİ 124 SAYFALIK GEREKÇELİ KARAR YAZILDI İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson ile ilgili gerekçeli karar açıklandı. 124 sayfalık gerekçeli kararda Brunson'ın 'kazan kazan' prensibiyle hareket ederek Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) yardım aldığı ve bu örgütle iş birliği içerisinde olduğu, örgütün hiyerarşisinde bulunmadığı ancak örgüte yardım ettiği belirtildi. 15 TEMMUZ İLE İLGİLİ MESAJLARI Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson'ın, aralarında FETÖ'nün sözde eski Ege Bölgesi firari imamı Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa'nın da bulunduğu çok sayıda örgüt mensubuyla bağlantısı olduğu işaret edilen kararda, "Söz konusu mesaj içeriğinde yer alan bazı hususların sanığın 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü ile ilgili düşüncelerini ve bu bakış açısının FETÖ ile paralelliğini ortaya koyması bakımından altının çizilmesinde mahkememizce fayda mülahaza edilmiştir. Sanığın, darbe sonrası devletin bütün siyasi organları, kendi içindeki terör hücrelerine karşı gelen Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet kuvvetleri, yargı organları ve diğer kamu, kurum ve kuruluşları ile topyekûn ortaya koymuş olduğu tedbirleri tasfiye olarak nitelemesi bir yana demokratik bir sistemde halkın büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilmiş bir hükümete ve dahası tüm siyasi aktörleri içerisinde bulunduran ve bütün Türk milletini temsil eden TBMM'ye karşı gerçekleştirilmiş bir darbe girişiminin başarısızlığından ortaya çıkan sonucu 'tek adam' yönetimine doğru bir hız kazanma olarak değerlendirildiği her türlü izahtan yoksundur" denildi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİ ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇILARI' OLARAK TANITILMIŞ Brunson öncülüğünde kurulan Kürt Kilisesi'nin Suriyeli mültecilerin 'dil bilmezlik' sorununu aşmak için oluşturulmuş bir pratikten daha fazla anlam taşıdığına vurgu yapılan gerekçeli kararda, "(Brunson'ın kontrolündeki kilise kastedilerek) YPG/PKK terör örgütleri özgürlük savaşçıları olarak tanıtılmaktadır. Türkiye'nin milli misak ile belirlenen sınırları içerisinde kalan topraklarının en azından bir kısmını Kürdistan olarak kabul eden anlayışı kilise katılanlarına empoze edilmiştir. Halkların kendi kaderlerini tayin etme haklarının bulunduğu şeklindeki evrensel söylemlerin popülist çekiciliği kullanılarak açık açık bu örgütlerin desteklenmesi gerektiğinin dillendirildiği kabul edilmiştir" denildi. BAZI SURİYELİLER DE PKK'YA VERİLEN DESTEKTEN RAHATSIZ OLMUŞ Sanığın etnik bir kitleyi sözde eğitime aldığı belirtilen kararda, "Geldikleri yerde bu örgütün (YPG/PKK) zulmüne uğramış bazı Suriyeli mültecilerin dahi kilisede PKK terör örgütüne verilen destekten rahatsızlık duyarak kilisedeki toplantılara katılmaktan vazgeçtikleri anlaşılmıştır. Böyle siyasi bir mülahazanın egemen olduğu kilisede sanığın ve destek verdiği kişilerin dini öğreticiliğini aşan gayelerinin olduğu, tıpkı FETÖ ile olduğu gibi 'kazan kazan' prensibi ile PKK terör örgütü ve uzantıları ile girdiği iletişim ve etkileşim içinde bu örgütlere yardım ettiği kabul edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Brunson'a isnat edilen 'Siyasal ve askeri casusluk' suçlamasına ilişkin yeterli delil bulunmadığının da belirtildiği kararda, "Sonuç olarak sanık hakkında, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' eylemi nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220/6 maddesi delaletiyle, TCK'nin 314/2. maddesi uyarınca ve 'Siyasi veya askeri casusluk' eylemi nedeniyle TCK'nin 328/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de yukarıda ayrıntıları ve delilleri ile birlikte tartışılan eylemleri bütünün TCK'nin 220/7 maddesinde düzenlenmiş bulunan, 'Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçunu oluşturacağı kanaatine varılmıştır" görüşüne yer verildi. 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Brunson'ın bu cezasının TCK'nin 220/7 maddesinin son cümlesi uyarınca yarı oranında indirime gidilerek 2 yıl 6 aya çekildiği ancak Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince bunun 3 yıl 9 aya yükseltildiği vurgulanan kararda, sanığın, yargılama sırasında gözlenen olumlu tutum ve davranışlarının da göz önünde bulundurularak cezanın 3 yıl 1 ay 15 güne düşürüldüğü belirtildi.

Kararda ayrıca Brunson hakkında 28 Temmuz 2018'de verilen 'Konutunu terk etmekten yasaklanması' ve 'Yurt dışına çıkmaktan yasaklanması' gibi adli kontrol tedbirlerinin hükümle kaldırıldığı da yer aldı. Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istenen Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson, 12 Ekim'de görülen karar duruşmasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almış, hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak serbest bırakılmıştı. Haber: Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) ===================================== OCAKTA UNUTULAN YEMEK PANİK YAŞATTI ZONGULDAK'ta apartmandan yükselen dumanlar nedeniyle panik yaşayan bina sakinleri sokağa çıktı. Dumanların, R.K.'nın ocakta unuttuğu yemek nedeniyle çıktığının anlaşılması üzerine olumsuz bir durum olmadığını öğrenen bina sakinleri evlerine geri döndü. Olay, gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Sokak'ta bulunan 6 katlı binada meydana geldi. Apartmanı saran dumanları fark eden bina sakinleri, itfaiye ve polise haber verdi. Kısa sürede verilen adrese giden itfaiye, dumanların geldiği daireyi bulmak için uzun süre çaba sarf etti. Panik yaşayan bina sakinlerinin bir bölümü sokağa çıktı. Binanın doğalgaz hattını da keserek önlem alan ekipler, daireleri kontrol etmeye başladı. Ekipler, binanın çatı katındaki dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Daireyi kontrol eden ekipler, olumsuz bir durumla karşılaşmadı. İtfaiye ekibi, dumanın binanın birinci katında bulunan R.K.'ya ait daireden geldiğini tespit etti. Ekiplere kapıyı açan R.K., mutfakta pişirdiği yemeği ocakta unutmasından dolayı yoğun duman oluştuğunu ve kendi imkanlarıyla söndürdüğünü söyledi.

R.K.'ya tepki gösteren komşusu Bülent Ercümer, "Duman benim evimden geliyor dese bir şey olmayacak. Bu kadar insan panik yaşadı. Yazık, günah. İnsanların çocuğu var hastası var. Bu duyarsızlık, başka bir şey değil." dedi. Bina sakinleri de durumun anlaşılması üzerine evlerine geri döndü. Yapılan incelemenin ardından olayla ilgili tutanak tutulması sonrası ekipleri binadan ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Binada panik yaşayan komşular

-Dumanın çıktığı dairenin aranması

-İtfaiyenin çatı katının kapısını kırması

-İçerde arama yapması

-Diğer dairelere bakması

-Duman çıkan dairenin bulunması

-Komşuların R.K.'ya tepkisi

-Komşularla röp. Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA) ========================= EN İYİ DOKUMA KUMAŞLAR TASARIMLARI ÖDÜLLERDİRİLDİ ADANA'da Akdeniz Tekstil Hammadleri İhracatçılar Birliği'nin (ATHİB) Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin desteğiyle bu yıl 7'incisini düzenlediği Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirldi. Yarışmanın bu yıl ki kazananı 'Düzlem' adını verdiği tasarımıyla Berna Süslü oldu.

Eski Milli Mensucat Fabrikası olan Adana Müzesi Kompleksi'nde gerçekleşen danslı defile ve yarışmaya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, TİM Başkanı İsmail Gülle, ATHİB Başkanı Zevki Kıvanç, sivil top kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan ATHİB Başkanı Kıvanç, ihracatçılar olarak hükümetin büyük desteğini gördükleri söyledi. Bu sene kumaşlara yeni nesil dokunuşlar ile anlam kattıklarını belirten Kıvanç,"Her geçen senenin sonunda gerek gençlerimizi, gerekse de kumaşlarımızı bambaşka boyutlara taşıdık. Bizler gençlerimizin hayallerini, ülkemizin hayalleriyle gerçekleştirmek için varız" dedi. Daha sonra konuşan TİM Başkanı Gülle, ARGE, tasarım, inavasyonun ve katma değerin önemli olduğunu söyledi. Bunu sürekli söylediklerini aktaran Gülle, bunun bir uygulamasının ise gerçekleşen tasarım yarışmasının olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin bu yıl 170 milyar dolar ihracata gitmekte olduğunu anlatan Gülle, "Türkiye ihracat hedeflerini ya milyarlarca ton üretim ile yapacak, ya da değerli ürünler ile yapacak. Biz aslında yolumuzu seçtik. Biz katma değerli, birim fiyatı yüksek ürünleri üretmek ve satmak durumundayız. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bu akşam olduğu gibi gençelirimizin hayallerini bizim endüstrimizin deneyimiyle birleştirerek ortaya çıkan bu değerlerle yapacağız" diye konuştu.

HAZIR GİYİM İÇİN KİLİT BİR KAVRAM Yetenekli gençeleri desteklemek için birarada olduklarını vurgulayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yarışmada derece alan 5 öğrencinin yurt dışı eğitim ve yaşam giderlerini desteklediklerini kaydetti. Eğitimlerini İtalya'da tamamlayıp dönen iki genç tasarımcımızın imzalarıyla dokunan kumaşların sahneye taşındığını söyleyen Bakan Pekcan, şöyle konuştu: "Tasarım kültürümüzün gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla Türk tasarımcılarımız artık moda yaratma konusunda uluslararası moda platformlarında kendilerinden söz ettirmekteler. Tasarımcılarımız yakın gelecekte dünya tasarım gündemini belirleyici rol oynasınlar istiyoruz. Çukurova gibi üretken, onun gibi zengin bir dünyanın kapıları firmalarımıza ve tasarımcılarımıza açılmış bulunmaktadır. Bölgemizin ve ülkemizin itici güçlerinden olan hazır giyim sektörü için kilit bir kavram tasarımcılık. Bugün geldiğimiz noktada hazır giyim söktürümüz ciddi bir kaliteyi yakalamış bir durumda. Dünyanın önde gelen markalarına üretim yapabilecek kapasitesine sahibiz."

TASARIMLAR, DANS İLE TANITILDI 16 farklı üniversiteden 74 başvurunun alındığı ve seçici kurul tarafından belirlenen 10 finalistin tasarımları, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) tarafından müzik ve dans eşliğinde sergilendi. Tasarlanan kumaşlardan dikilen kıyafetleri giyen balet ve balerinler, danslarıyla izleyenleri büyüledi. Yarışmada 'Düzlem' adını verdiği tasarımıyla birinci olan Berna Süslü'de Bakan Pekcan ve protokol üyeleri tarafından 15 bin liralık ödülü verildi. Öte yandan ‘New Butterfly’ adını verdiği tasarmıyla 2'inci olan Şansım Televi Boğa'ya 12 bin lira, 'Muture Core' adlı tasarımıyla 3’üncü olan Gizem Nur Bağ'a ise 9 bin lira ödül verildi. Dereceye giren öğrenciler, ayrıca yurt dışı eğitim kazandılar. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Protokolden görüntü

- Davetlilerden görüntü

- ATHİB Başkanı Zeki Kıvanç'ın konuşması

- TİM Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması

- MDOB sanatçılarının danslar ve müzik eşliğinde tasarımları tanıtması

- Ödüllerin verilmesi

- Top fotoğraf çekiminden görüntü

- Genel ve detay görüntüler