DHA YURT BÜLTENİ-3

1)AYDER YAYLASI, BAYRAMDA DOLDU, TAŞTI RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, 9 günlük Kurban Bayramı'nda, tatilcilerin akınına uğradı. 4 bin yatak kapasitesinin tamamının dolduğu yaylada, araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitlendi. Yaylada yer bulamayanlar ise kurulan çadırlarda konakladı.Çamlıhemşin ilçesinde 1350 metre yükseklikte bulunan Ayder Yaylası, 9 günlük Kurban Bayramı'nda, tatilcilerin akınına uğradı. Yerli ve yabancı, binlerce turistin araçları ile geldiği yaylada uzun araç kuyrukları oluştu. Ücretli giriş noktasından başlayan araç kuyrukları Ayder Yaylası güzergâhı boyunca uzayıp gitti. Araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitlendi. Turistler, çileli yolculuğun ardından ulaştıkları yaylada yine trafik sorunu ile karşılaştı. Park yeri bulamayan vatandaşlar, araçlarını yol kenarlarına bırakarak yayla merkezine yaya ulaştı. Yaylaya ulaşanlar ise yeşil örtünün keyfini çıkardı, doğa yürüyüşü yaparak tulum eşliğinde horon oynadı. Yaylada kurulan salıncaklarda salınan vatandaşlar piknik yaptı, çimlere uzanarak dinlendi. 4 bin yatak kapasitesinin tamamının dolduğu yaylada, yer bulamayanlar ise kurulan çadırlarda konakladı.

'AYDER ÇOK GÜZEL'

Eskişehir'den tatil için gelen Cennet Yılmaz yaylaya hayran kaldığını belirterek "Ayder çok güzel. Her şey çok doğal" dedi. Ankara'dan gelen Ayhan Kutay ise "Ayder çok güzel ama yoğunluk çok. Fazla trafik var. Yaylaya ulaşmak kolay olmadı" diye konuştu. Yunus Yılmaz da, Karadeniz turuna çıktıklarını belirterek "Ayder çok güzel. Yeşilin her tonu var. Karadeniz'in yeşili bir başka. Herkesin burayı görmelerini isterim" ifadelerini kullandı.

'YOĞUN ZİYARETÇİ ALDIK'

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, her bayram olduğu gibi bu bayramda da yoğun ziyaretçi ağırladıklarını kaydetti. Sarı, "Sadece Ayder değil diğer bölgelerde yoğunluktan nasibini aldı. Rezervasyon yapmadan gelen misafirler olduğu için konaklamada sorunlar yaşandı. Yer bulamayanlar oldu. Trafikle ilgili sorunlar yaşandı. Ancak yoğunluktan esnafımız memnun oldu. Havada çok güzeldi. Gelenler yaylanın keyfini çıkardı" diye konuştu.

AYDER YAYLASI Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli- yabancı turistler, 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal ve iç hastalıklar ile kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor. Görüntü Dökümü

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Ayder Drone görüntüleri

Trafik detayları

Tatilci detayları

Erdal Sarı açıklaması

Tatilciler röp. Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA ================================================= 2)TEKİRDAĞ'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 6 YARALI TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrilen yolcu otobüsünde 6 kişi yarayandı. Kaza, Çorlu-Tekirdağ karayolunun Sezerler Çiftliği mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ordu'dan Tekirdağ'a gelen Kazım Duran yönetimindeki 52 HE 002 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. İçinde 10 yolcu bulunan otobüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen otobüsten detaylar

-Jandarma ve polis ekiplerinin çalışması

-Otobüsten yara almadan kurtulan yolcu

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) ================================================== 3)EDİRNE'DE ATATÜRK ANITI ARKASINDA KONULAN TUVALET TARTIŞMA YARATTI EDİRNE Belediyesi'nin kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nın hemen arkasına tuvalet kabini koyması kentte tartışma yarattı. Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Atatürk'e saygısızlık yapıldığını belirterek, "CHP belediyesi yeni bir icatmış gibi bunun reklamını yaptı. Üstelik getire getire Atatürk heykelinin yanına koydu. Yani bir kere bu saygısızlıktır, böyle kabul etmek lazım" dedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tuvaletlerin henüz bağlantısının yapılmadığını ve nereye konulacağına Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun karar vereceğini belirterek, "Düne kadar Atatürk'e hareket edenlerle yol yürüyen arkadaşlar, bugün tuvalet nedeniyle Atatürk üzerinden siyaset üretmeye çalışıyorlar" dedi.

Edirne Belediyesi, kent merkezinde törenlerin yapıldığı meydandaki Atatürk Anıtı'nın hemen arkasına içinde kadın, erkek, engelli tuvaleti ile bebek bezi değiştirme kabini koydu. Henüz bağlantıları yapılmayan ve kapalı bulunan tuvalet kabininin Atatürk Anıtı arkasına konulması tartışmalara neden oldu. Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, tuvalet kabininin Atatürk Anıtı'na yakın mesafeye konulmasına sosyal medya hesabından tepki gösterip, şöyle dedi:

"Edirne Belediyesi tuvaleti koyacak başka yer bulamadı mı? Büyük hizmet, dev hizmet, mega hizmet, ultra hizmet gibi gösterilen on yıllar öncesinin olması gereken işlerin gecikmişliği bir yana alaade, alalacele yapılan işlerde hoş olmuyor. En son seyyar tuvaletlerde yeni bir buluş, önemli bir icat gibi gösterildi. Halbuki bu tür hizmetler neredeyse demode olmuşken belediye bunu neredeyse festival havasında kutladı. Ama Cumhuriyetçi, Atatürkçü CHP getire getire bu tuvaletlerden birini de Atatürk Meydanı yakınlarına getirdi koydu. Yer mi bulamadı? Ayıp değil mi? Bu umumi tuvalet bu meydanın yakından derhal kaldırılmalıdır."

AK Parti İl Başkanı Akmeşe'nin tepkisine CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da sosyal medya hesabından, "Sizin aklınız anca Edirne'de bizim koyduğumuz tuvaletlere çalışıyor. Memleket yangın yeri AKP'nin işi Edirne'de tuvalet" yanıtını verdi.

GÜRKAN: ATATÜRK'E HAKARET EDENLER, ATATÜRK ÜZERİNDEN SİYASET ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Ak Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe'nin eleştirilerine yanıt verirken, Atatürk Anıtı arkasına tuvalet konulmasıyla ilgili eleştirileri saygı ile karşıladığını söyledi. Gürkan, "Ama birazda gülerek karşılıyorum. En büyük nedeni şu, düne kadar Atatürk'e hareket edenlerle yol yürüyen arkadaşlar, bugün tuvalet nedeniyle Atatürk üzerinden siyaset üretmeye çalışıyorlar. Bir kere ikisini yan yana getirmek çok yanlış. İkincisi Atatürk üzerinden siyaset yapacaksınız, bunu Atatürk'e sahip çıkarak yapın. Atatürk'ün heykeline elbette saygı gösterelim ama önce Atatürk'ün fikirlerine, bu ülkeye getirdiği yeniliklere, bu ülkeye kazandırdıklarına sahip çıkalım. Atatürk'ün değerlerine sahip çıkalım, ondan sonra diğer meseleleri tartışırız. Arkadaşlar Atatürk üzerinden siyaset ekmeği yemeği yemeye çalışıyorlar. Atatürk üzerinden siyaset ekmeği yiyemezler" dedi. 'KURUL KARAR VERECEK'

Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alanın SİT bölgesi olduğunu belirten Başkan Gürkan, "Eski Edirne'nin bütün değerlerinin bir arada olduğu bir alan. Biz şehirde yıllarda biliniyor, herkes bir turizm şehri olan 'Edirne'ye gelen turistler tuvalet bulamıyor' denilerek hep aynı şeyler tartışılıyor. Bizde bu anlamda yeni modern tuvaletlerden yaptırdık. Birini kent ormanına koyduk, diğerini Suni Gölet'e koyduk, bir tanede şehir merkezine bir yere koymamız gerekiyor. Ama burası SİT bölgesi olduğu için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na da 'nereye koyalım?' diye görüş sorduk. Şuanda çalışan bir tuvalet değil, geçici olarak orası bir boşluk olduğu için oraya konuldu. Elektrik su, kanalizasyon bağlantısı yapılmış değil. Çalışmıyor, ancak kurul bize uygun bir yer ya da bizim düşündüğümüz yer var. Mesela tarihi Bedesten Çarşısı'nın köşesinde çok eski yer altı tuvaletleri var. Onları kaldırıp oraya koymayı düşünüyorum. Ama bunun için önce kurulun uygun görüş vermesi lazım. Bu bölgede nereye koyacaksak koyalım, ister Atatürk Anıtı'nın arkası ya da alakasız bir yer olur. Daha kurula bayramdan önce sorduk, henüz cevap vermedi. Herkes 'vay efendim buraya neden tuvalet konuldu' diyor. Hayır buraya tuvalet konulduğu yok. Bunlar çalışan tuvaletlerde değil. İçerisinde engelli, kadın, erkek ve bebek emzirme kabini olan ünite. Bunu nereye koyacağımızı kurulun uygun görüşünden sonra karar vereceğiz. Şu açıdan sevindirici, bazı arkadaşların Atatürk'ü aklına getirmiş, dillerinden söylemiş oldular. Atatürk diyebilme cesaretini gösterdiler. O açıdan ben tuvalet tartışmasına seviniyorum" dedi.

AKMEŞE: 'ATATÜRK HAYKELİNİN YANINDA OLMASI SAYGISIZLIKTIR'

Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Atatürk Anıtı'nın arkasına tuvalet konulmasının şaşırılacak bir durum olduğunu söyledi. Akmeşe, "Edirne Belediyesi bunu 'büyük hizmet, önemli hizmet' diyerek kamuoyuna bir duyuru yaptı. Seyyar tuvalet, geçici bir tuvalet zaten. On yıllar öncesi çok yerde gördüğümüz tuvaletler. Maalesef Edirne Belediyesi, CHP belediyesi yeni bir icatmış gibi bunun reklamını yaptı. Üstelik getire getire Atatürk heykelinin yanına koydu. Yani bir kere bu saygısızlıktır, böyle kabul etmek lazım. Edirne'de başka tuvalet konulacak yer mi kalmadı? Edirne halkı da buna çok tepkili. CHP zihniyeti yıllardır, 'Cumhuriyet ve Atatürk'ü kullanarak siyaset yapmaya çalıştılar. En son yaptıkları bu olaya da hakikaten Atatürk'e saygısızlığın bir ifadesidir. Yani burası düşünülüp tartışılmadan konulan bir yerdir. AK Parti Edirne İl Başkanı olarak acilen seyyar tuvaletin buradan kaldırılmasını istiyorum. Edirneliler de bunu istiyor" dedi.