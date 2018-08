DHA YURT BÜLTENİ-3

1)AYDER YAYLASI, BAYRAMDA DOLDU, TAŞTI

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, 9 günlük Kurban Bayramı'nda, tatilcilerin akınına uğradı. 4 bin yatak kapasitesinin tamamının dolduğu yaylada, araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitlendi. Yaylada yer bulamayanlar ise kurulan çadırlarda konakladı.Çamlıhemşin ilçesinde 1350 metre yükseklikte bulunan Ayder Yaylası, 9 günlük Kurban Bayramı'nda, tatilcilerin akınına uğradı. Yerli ve yabancı, binlerce turistin araçları ile geldiği yaylada uzun araç kuyrukları oluştu. Ücretli giriş noktasından başlayan araç kuyrukları Ayder Yaylası güzergâhı boyunca uzayıp gitti. Araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitlendi. Turistler, çileli yolculuğun ardından ulaştıkları yaylada yine trafik sorunu ile karşılaştı. Park yeri bulamayan vatandaşlar, araçlarını yol kenarlarına bırakarak yayla merkezine yaya ulaştı. Yaylaya ulaşanlar ise yeşil örtünün keyfini çıkardı, doğa yürüyüşü yaparak tulum eşliğinde horon oynadı. Yaylada kurulan salıncaklarda salınan vatandaşlar piknik yaptı, çimlere uzanarak dinlendi. 4 bin yatak kapasitesinin tamamının dolduğu yaylada, yer bulamayanlar ise kurulan çadırlarda konakladı.

'AYDER ÇOK GÜZEL'

Eskişehir'den tatil için gelen Cennet Yılmaz yaylaya hayran kaldığını belirterek "Ayder çok güzel. Her şey çok doğal" dedi. Ankara'dan gelen Ayhan Kutay ise "Ayder çok güzel ama yoğunluk çok. Fazla trafik var. Yaylaya ulaşmak kolay olmadı" diye konuştu. Yunus Yılmaz da, Karadeniz turuna çıktıklarını belirterek "Ayder çok güzel. Yeşilin her tonu var. Karadeniz'in yeşili bir başka. Herkesin burayı görmelerini isterim" ifadelerini kullandı.

'YOĞUN ZİYARETÇİ ALDIK'

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, her bayram olduğu gibi bu bayramda da yoğun ziyaretçi ağırladıklarını kaydetti. Sarı, "Sadece Ayder değil diğer bölgelerde yoğunluktan nasibini aldı. Rezervasyon yapmadan gelen misafirler olduğu için konaklamada sorunlar yaşandı. Yer bulamayanlar oldu. Trafikle ilgili sorunlar yaşandı. Ancak yoğunluktan esnafımız memnun oldu. Havada çok güzeldi. Gelenler yaylanın keyfini çıkardı" diye konuştu.