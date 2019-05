DHA YURT BÜLTENİ-3

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli atış eğitmeni Osman Demirtaşlar (41), kılıfından çektiği silahıyla hedefteki mermi kovanını 1.5 saniyede tam isabet vuruyor. Meslektaşları, hızından dolayı Demirtaşlar'a, 'Yıldırım Osman' diye hitap ediyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda görevli Uzman Eğitici Polis Memuru Osman Demirtaşlar, çocukken silahlara duyduğu ilgi dolayısıyla Özel Kuvvetler'de görev alıp düşmanla göğüs göğse çarpışmayı hayal etti. Demirtaşlar, askerde Özel Harekat C-Timi oldu. Vatani görevini yapan Demirtaşlar, silah eğitimlerinde tabancaya özel ilgi duyduğunu fark etti. Askerliğini tamamlamasının ardından sınava girerek polis memuru olan Osman Demirtaşlar, 2003 yılında İstanbul'da göreve başladı. 'YILDIRIM OSMAN' Polis memuru olarak emniyet teşkilatında birçok birimde görev alan Demirtaşlar, son olarak Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda, il emniyet müdürlüğü bünyesindeki Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda eğitmen olarak göreve getirildi. 14 kişilik özel eğitici kadroda yer alan Demirtaşlar'ın en büyük özelliği ise hızlı olması. Tabancayı kılıftan en hızlı çeken, şarjörü en hızlı dolduran, biten şarjörü yenisiyle en hızlı değiştiren, kılıftan çektiği silahla hedefi 12'den en hızlı vuran gibi çok sayıda sıfatı bulunan Osman Demirtaşlar, meslektaşları tarafından 'Yıldırım Osman' olarak anılıyor. 2 SANİYENİN ALTINDA HEDEFE TAM İSABET Video paylaşım sitesinde yeteneklerini sergilediği bir sayfası da bulunan Osman Demirtaşlar, izinli günlerini dahi eğitim alanında kendini geliştirmek için geçiriyor. Mesleğini tutkuyla yapan Demirtaşlar'ın çok sayıda ödülü de bulunuyor. 'Yıldırım Osman', 10 metre öteye yerleştirdiği boş mermi kovanını, 1 saniye 55 salise gibi sürede silahını kılıftan çekip tam isabet vurmayı başardı. Demirtaşlar'ın bu performansı meslektaşlarının takdirini kazandı. Hazırlıksız saldırıya uğraması halinde en hızlı karşılık verip en az zararla saldınrganı etkisiz hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Osman Demirtaşlar, eğitimlerde hız ve güvenliğin birbirinden ayrılmaz ikili olduğunu söyledi. İnsanın hazır olmadığı bir anda gelen bir saldırıya, zihninin korku ve panik nedeniyle karşılık veremediğini anlatan Demirtaşlar, “Böyle bir durumda bize kas hafızamız yardımcı oluyor. Biz de burada personelimizin bedenini eğitiyoruz. Hızlı silah çekmeyi defalarca deneyerek refleks haline getiriyoruz. Kas hafızamı geliştirdim ve artık benim isabetlerim netleşti. 2 saniyenin altında vurmayı hedefliyoruz. 1.5 saniyeye indirdiğimiz günlerim oluyor" diye konuştu. Demirtaşlar, Türk Polis Teşkilatı'nın bir mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğunu ve ömrü yettiği kadar hizmet etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

EDİRNE'de kısa süre önce faaliyete başlayan Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören özel yetenekli çocukların velileri, çocuklarıyla daha iyi zaman geçirebilmek adına Türk Sanat Müziği korosu kurdu. Merkezin rehberlik öğretmenleri aracılığıyla 7 haftalık aile eğitimi alan veliler, çocuklarına konser verdi. Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) çatısı altında eğitim gören özel yetenekli çocukların velileri, çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmek adına aldıkları 7 haftalık aile eğitimi sürecinde Türk Sanat Müziği korosu kurdu. Rehberlik öğretmenleri aracılığıyla aldıkları eğitimde doğaçlama gelişen müzik fikrini gerçeğe taşımayı başaran veliler, kısa sürede hazırlanarak konser verme aşamasına geldi. Korist ve sazların tamamının velilerden oluştuğu Türk Sanat Müziği grubu, performanslarını yine kendi çocuklarına ve diğer velilere sergiledi. Veliler, konseri izleyen çocuklarından ve diğer ailelerden tam not aldı. BİLSEM Rehberlik Öğretmeni Müzeyyen Yiğit, velilerin çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurarak birlikte olmasını amaçladıklarını ifade etti. Yiğit, "Şubat ayında başlayan bir aile eğitimimiz var. 7 hafta boyunca süren bu eğitimlerimiz sırasında dinlenme aralarımızda eğlenmek amaçlı müzik yaptık ve bu bizim çok hoşumuza gitti. Eğitim bittiğinde de dedik ki bu çalışmayı biz sürdürelim ki, çocuklarımızda bizi kurumda görsünler ve bizim burada daha fazla etkin olduğumuzu hissetsinler diye velilerimizle birlikte bir koro oluşturduk. Bütün amacımız bu. Velilerimiz çocuklarımızla daha fazla olsun, çocuklarımız anne ve babalarını daha fazla görsün" dedi.

ÇALDIRAN'DA DA 5 TON 625 KİLO ELE GEÇİRİLDİ Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Çaldıran ilçesinde yapılan yol kontrollerinde ise Doğubayazıt karayolu üzerinde durdurulan 2 kamyonette arama yapıldı. Aramalarda, kamyonetlerin kasalarında çuvallar içersine konulmuş 5 ton 625 kilogram olmak üzere her iki operasyonda, toplam 10 ton 625 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi. Ele geçirilen balık ve manyat tipi ağ, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan denetimde kaçak balık taşıyan kamyonet sürücülerine 12 bin 848 TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, kaçak balık avlayanlara karşı çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Van Jandarma Komutanlığı, Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali balığının korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edremit Sahil Bot Timi ekiplerince, Yalındüz Mahallesi bölgesinde yapılan denetimlerde 500 metre manyat tipi ağa takılı kaçak avlanan 5 ton inci kefali ele geçirildi.

Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve 14 yaşındaki otizmli Ege Uyar'ın babası Nüvit Uyar, vakıf olarak otizmli bireylerin toplumda kabul görmesi ve konforlu bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını söyledi. Sadece otizm engeli değil, tüm engel alanlarıyla ilgili çalışacaklarını anlatan Uyar, ilk genel kurulda vakıfın adının Engelsiz Anadolu Vakfı olarak değişeceğini belirterek engellilerin kurtuluş savaşını verdiklerini dile getirdi. Otizmin artık görülme sıklığı açısından alarm verdiğini anlatan Uyar, her 59 doğumdan birinde otizm görüldüğüne dikkat çekti. Otizmin ömür boyu devam eden bir gerçeklik olduğunu ifade eden Nüvit Uyar, "Bugünden itibaren halk, sivil toplum ve devlet hep birlikte en doğru, sürdürülebilir ve bilimsel politikaları üretmek zorundayız. Biz bunun için varız, bunun için örgütlendik" dedi. Otizmli aileler olarak yerel yöneticilerle istişare halinde olduklarını vurgulayan Nüvit Uyar, sivil toplum örgütlerini bir araya getiren Türkiye Otizm Meclisi'ni kurduklarını ve yürütme kurulunun başında olduklarını söyleyerek şöyle konuştu: "Türkiye Otizm Meclisi bir çatı örgütlenmedir. Türkiye'deki 1 milyon otizmli ve 4 milyon aileleriyle beraber bir kitleyi temsil ediyoruz. 31 Mart seçimlerinden önce başkan adaylarımızdan sözler istedik. Şimdi seçilenleri göreve davet ediyoruz. Geçtiğimiz kasım ayında otizmlilerin sıkıntılarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Otizm Araştırmaları Komisyonu kuruldu. Tüm siyasi partilerden vekillerin oy birliği ile kurulan bu komisyon bir ilktir. Geçtiğimiz hafta görev dağılımı yapıldı. Biz bu birlik ruhuyla otizmli çocuklara faydalı olacak sonuçlar çıkarmak istiyoruz. Türkiye Otizm Meclisi olarak raporumuzu komisyona sunacağız. Bir otizm eylem planının hayata geçmesi için sürecin takipçisiyiz."

İzmir'de 8 yıl önce kurulan Anadolu Otizm Vakfı, halk, sivil toplum ve devletin el ele verip otizmlilerin iyi eğitim alarak sosyal yaşama entegre olmaları için çalışıyor. Her 59 doğumda bir otizmliye rastlandığını ifade eden Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Uyar, "Böyle giderse bundan 30 yıl sonra her 4 doğumda bir otizmli olması bekleniyor. Böyle bir dünyayı hayal edemiyorum. Vakıf olarak ailelerini kaybetmiş ve tek başına yaşayamayan otizmliler için yaşam köyü oluşturmak istiyoruz" dedi.

'EL ELE VERELİM OTİZMİ YENELİM'

Otizmlilerin öncelikli ihtiyacının eğitim olduğunu anlatan Nüvit Uyar, otizmli bireylerin bulunduğu ailelerin 'benden sonra ne olacak' kaygısı yaşadıklarını dile getirdi. Anadolu Otizm Vakfı olarak 0-6 yaş ve sonraki dönemlerle ilgili temel eğitimleri veren bir okul kurduklarını belirten Uyar, 90 otizmlinin eğitim aldığı okulda 60 kişinin istihdam edildiğini açıkladı. Vakıf olarak toplumun her kesiminden insanı bir araya getirdiklerini ve her görüşten ileri gelen siyasetçiyle birlikte olduklarını kaydeden Uyar, şunları söyledi:

"Artık 59 doğumda bir otizmliye rastlanıyor. Böyle giderse bundan 30 yıl sonra her 4 doğumda bir otizmli olması bekleniyor. Böyle bir dünyayı hayal edemiyorum. Ailelerin 'benden sonra ne olacak' sorusuna yanıt vermek amacıyla ailelerini kaybetmiş ve tek başına yaşayamayan otizmliler için yaşam köyü oluşturmak istiyoruz. Seferihisar'ın Düzce köyünde, vakfımıza bağışlanmış 38 dönümlük bir arazide, tek başına yaşama becerisi olmayan otizmlilerin hayatlarını üretken şekilde sürdürürebilecekleri bir merkez oluşturacağız. Bunun Türkiye'ye örnek olması için çalışıyoruz, umutluyuz. Bu vakıf için çalışan farklı görüşten siyasetçiler burada siyaset yapmıyor. Bunun en güzel örneği TBMM'de bütün partilerin oy birliği ile kurulan Türkiye Otizm Araştırmaları Komisyonu'dur. Biz bu komisyonun çok başarılı olmasını ümit ediyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Ben, bütün topluma dertte bir arada olmanın millet olmanın şiarı olduğunu hatırlatarak, el ele verelim otizmi yenelim, diyorum."