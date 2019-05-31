DHA YURT BÜLTENİ-3

Görüntü Dökümü

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-Ölen kurttan ve köpekten görüntü

-Polislerin inceleme yapması

-Vatandaşın açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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5)LÖSEMİLİ OSMAN'A BAYRAM SÜRPRİZİ

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinden lösemi tedavisi nedeniyle 5 ay önce İzmir'e gelen 8 yaşındaki Osman Zafer Evlioğlu (8) bu Ramazan Bayramı'nı hastanede geçirecek. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin Bornova'daki evlerinden birinde kalan Osman, bayram öncesi yapılan ziyaret ve sürpriz hediyelerle bayram sevincini erken yaşadı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Evlioğlu'nun en küçük oğlu Osman Zafer Evlioğlu, geçen ocak ayında karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yaklaşık 15 gün süresince teşhisi konulamayan Osman, apandisit şüphesiyle ameliyata alındı. Operasyon sırasında apandisit sorunu olmadığı anlaşılan Osman'a tahlillerin ardından lösemi teşhisi konuldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Servisi'ne 18 Ocak'ta giriş yaptıklarını anlatan anne Fatma Evlioğlu, "Hematolojinin ne olduğunu burada gördük. Meğer hastalığımız lösemiymiş. İlk başta söylenenleri konduramadık. Ama hastanede gördük ki nice çocuklar var. Zamanla bu durumu bizim gibi Osman da kabullendi. O akıllı bir çocuk. O da, biz de, iyileşeceğine inanıyoruz" dedi. Osman'ın 5 aydır ilaç tedavisi gördüğünü belirten Evlioğlu, ona küçük ablası 24 yaşındaki Saliha Cüce'den ilik nakli yapılacağını söyleyerek şunları anlattı:

"Osman'ın iki ablası var. Biri Batman'da biri Urfa'da yaşıyor. Osman'ın kanı küçük ablası ile uyumlu çıktı. Hamileyken Urfa'dan buraya geldi ve hastanede tahlilleri yapıldı. Şimdi 2 aylık bebeği var. Ama onunki uyumlu çıktı. Doktorlarımız uygun zamanı söyleyince tekrar buraya gelip kardeşine şifa olacak."

"SAĞLIK OLUNCA HER GÜN BAYRAM"

Eşinin Osman'a lösemi teşhisi konulmadan 15 gün önce çalışmak için Arabistan'a gittiğini belirten anne Fatma Evlioğlu, hastalıkla mücadele ederken onlara İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin hem maddi hem manevi destek olduğunu dile getirdi. İlkokul 2'nci sınıfta okuyan Osman Zafer Evlioğlu'nun ikinci dönem okuluna devam edemediğini söyleyen Evlioğlu, "Okulundan arkadaşlarından ayrı kaldı. Burada oyuncaklarla vakit geçiriyor. Kullandığımız her malzeme hijyen olmalı. Kağıt havludan tutun el sabununa kadar her ihtiyacımızı İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği temin ediyor. Yeni bir küre başlayacağımız için bayramı hastanede geçireceğiz. Bu bayram bizim için değişik olacak. Yeni küre başlamasak iki günlüğüne memlekete gidebilirdik. Ama oğlumun sağlığı için burada olacağız. Hiç önemli değil. Sağlık yerinde olunca her gün bayram. Hasta olduktan sonra Dursunbey'de olsam ne fayda" diye konuştu.

DİZİ OYUNCUSU BARIŞ ARDUÇ'TAN 100 TERLİK

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan'ın getirdiği oyuncak, terlik ve giyim paketini alınca büyük mutluluk yaşayan Osman, aynı zamanda sıkı bir Galatasaray taraftarı. Şampiyon olan takımının formasını üzerinden çıkarmayan Osman'ın en büyük dileği ise sevdiği takımın oyuncularıyla tanışmak. Doğum gününü Osman ile birlikte kutlayan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan, pastasının mumunu Osman ile beraber üfledi. Özellikle bayram gibi özel günlerde çocukları mutlu etmek istediklerini dile getiren Ozan, "Hastanede kalan çocuklarımız için de hediyeler götürüyoruz. Gelen fitre ve zekatları, erzak paketlerini ailelelere ulaştırıyoruz. Çocuklarımıza bayram coşkusunu yaşatacak çam sakızı çoban armağanı küçük hediyeler götürüyoruz. Onların en sevdiği şey oyuncak. Sokağa çıkamadıkları için evde oynamaları için oyuncak onları sevindiriyor" dedi. Dizi oyuncusu Barış Arduç'un da hasta çocuklar için destek olduğunu anlatan Sevil Ozan şöyle konuştu:

"Barış Arduç'un fanları çocuklarımız için 100 adet terlik ve oyuncaklar yolladı. Onları hem hastanedeki hem de evde kalan çocuklarımıza dağıttık. Hayırseverlerin ve sanatçılarımızın desteğiyle hasta çocuklarımıza el uzatıyoruz. Biz aracıyız. Onlardan alıp çocuklarımıza ve ailelerine veriyoruz. Mevcut 7 evimizde 14 aile kalıyor. Evlerde kalan kardeşleriyle birlikte toplam 25 çocuğumuz var. Hepsini ayakkabı ve terliklerine varıncaya kadar giydirdik. Gerekirse ailelere de hediye veriyoruz. Toplam 60 paketi ise servislere bıraktık."