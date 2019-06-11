DHA YURT BÜLTENİ-3

1)BURDUR'DA SEL EVLERE VE TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyünde şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. Çok sayıda evin, ahır ve samanlığın sular altında kaldığı köyde yaklaşık bin 500 dekar tarım arazisinde de zarar oluştu.Pazar günü aşırı yağış nedeniyle ekili alanların büyük zarar gördüğü Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyünde, dün saat 19.00 sıralarında şiddetli yağış etkili oldu. Yağışın oluşturduğu sel suları, bir evin istinat duvarını devirdi. Karaçam Deresi'nden gelen selle birlikte sürüklenen taş ve kum nedeniyle Büğdüz-Bayındır yolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık 100 evin ahır ve samanlıklarını su bastı, binlerce balya saman sular altında kaldı. Köye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yasin Tokgöz, köye giderek muhtar Halil Akbulut'tan bilgi aldı.Muhtar Halil Akbulut, "Akşam saatlerinde başlayan aşırı yağış nedeniyle oluşan sel, birçok evin ahırını bastı. Hayvanlar sular altında kaldı. Sel nedeniyle yollarımız kapandı. Köyümüzde buğday, arpa, mısır, yonca ekili yaklaşık bin 500 dekar alanda zarar var. Can kaybımız yok. Hepimize geçmiş olsun. Hasar tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaat ettik" dedi.

Osman Altınkaynak isimli vatandaş da "İlk etapta az geldi su. Bir anda yükselince gelen taşlar ve kumlarla yol kapandı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Köydeki sel (cep tel görüntüsü)

- Yollardan akan sel

- İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve AFAD Müdürünün incelemeleri

- Vatandaşın anlatımı

- Selle gelen taş ve kum yığınları

- Muhtarın anlatımı

- Detay HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) =============================================== 2)TAMİR İÇİN BIRAKILAN CEP TELEFONU BATARYASI PATLADI, ALEV ALDI Antalya'nın Manavgat ilçesinde yetkili servise tamire getirilen ünlü bir markaya ait akıllı telefonun bataryası, tamir sırasında patlayarak alev aldı. Teknisyenin ve o sırada serviste olanların paniklemesine neden olan anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Manavgat'ta adı açıklanmayan bir kişi geçen ayın 15'inde şarj sorunu yaşadığı ünlü bir markaya ait son model akıllı telefonunu yetkili servise götürdü. Telefon, yetkili serviste bulunan teknisyen tarafından incelenirken, bir anda bataryası patladı ve alev aldı. Masada yanmaya başlayan telefonu can havliyle yere atan teknisyen, ayaklarıyla söndürmeye çalıştı. Teknik serviste bulunan bir müşterinin ayaklarına doğru giden telefon, güçlükle söndürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Cep telefonu bataryasının patlaması ve alev alması, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir müşterinin içeride olduğu sırada teknik servis çalışanın elindeki telefonu panik halde yere attığı ve yan masada oturan arkadaşının da panik içerisinde ne olduğunu anlamaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde, teknisyenin masanın üzerinde alev alan telefonu yere atarak ayağıyla söndürmeye çalıştığı, bu sırada yan tarafta arkadaşının oturduğu masanın altına giden telefonu dış tarafa doğru attığı ve yanan telefonun müşterinin ayaklarına doğru geldiği görülüyor. Teknik servis çalışanı daha sonra telefonu ayağıyla söndürüyor.

BATARYASI PATLADI

Teknik servis sorumlusu Şenol Ay, cep telefonu bataryalarının patlamasının şarj süreleriyle ilgili olduğunu belirtti. Şenol Ay, patlayan telefonun teknik servise tamire geldiğini anlatarak, "Teknik serviste arkadaşımız kapağını kaldırdığı sırada, bir anda bataryası patladı. Kullanıcılara tavsiyem, telefonlarını 2 saatten fazla şarj yapmasınlar. Özellikle akşam tak, sabah çıkar olayını bıraksınlar" dedi.

TELEFON 2 SAATTEN FAZLA ŞARJDA KALMAMALI

Telefon bataryasının patlamasının genelde 2 sebebi olduğunu belirten Ay, "Bataryada ya çok kullanımdan dolayı metal yorgunluk olmuştur ya da aşırı şarj etmekten dolayı şişme yapmıştır. Bazı kullanıcılar akşam saat 8-9 gibi telefonu şarja takar, sabah saat 6-7'ye kadar telefon şarjda kalır. Bataryaların 1,5 veya 2 saat içinde dolumu tamamlanır. Daha fazlası bataryaya zarar verir" diye konuştu. Şarj süresinin en idealinin 1,5- 2 saat olduğunu söyleyen Şenol Ay, telefonları daha fazla şarjda tutmanın bataryaların doğal kullanım süresini azalttığını da söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Güvenlik kamerası görüntüsü (Patlama anı, yanması)

- Şenol Ay müşterileriyle ilgilenirken görüntü

- RÖP: Şenol Ay

- İş yerinden detay HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ================================================ 3)ARAZİ ORTASINDA KÖYLÜLERİN DOĞAL JAKUZİ KEYFİ Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınlarındaki arazi ortasından çıkan ve termal olduğu sanılan sıcak su, köylülerin doğal jakuzi mekanı oldu. Köy Muhtarı Serdar Yıldırım, "Burası kaplıca bölgesine yakın. Şifalı bir su. Değerlendirilmesini bekliyoruz" dedi.

Sivas kent merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Yeniyapan köyü yakınlarında araziden çıkan su, köy gençlerinin eğlence mekanı oldu. Yeraltından şiddetli bir şekilde kaynayarak çıkan ve sıcaklığı 35-40 derece civarında bulunan su, doğal bir jakuzi görünümünü andırdı. Yazın havaların da ısınmasıyla birlikte köyün gençleri, zaman zaman suyun çıktığı kaynak noktasına girerek keyif yapıyor. Köy sakinleri de Sivas'ın meşhur Sıcak Çermik Kaplıca havzası ile aynı bölgede bulunan ve benzer özellikler taşıyan suyun değerlendirilmesini istiyor.

Yeniyapan köyü muhtarı Serdar Yıldırım, sıcak suyun yaklaşık 2 yıl önce arazide ortaya çıktığını belirterek, "Bu su köyümüzün arazisinde çıkıyor. Kükürtlü bir su. Yetkililerden, büyüklerimizden buranın değerlendirilmesini istiyoruz. Gençlerimiz buraya gelip eğleniyorlar. Şifalı bir su da diyebiliriz" dedi.

Yetkililerin daha önce bölgeye gelip inceleme yaptığını, ancak bir gelişme olmadığını belirten Yıldırım, "Buranın değerlendirilmesini ve eğer mümkünse turizme açılmasını istiyoruz. Su, Sıcak Çermik kaplıcasındaki ile aynı derecede diyebiliriz. Su, şu an burada boşa akıp gidiyor" diye konuştu.

SICAK SU KEYFİ

Köyün gençlerinden Nuri Doğan, zaman zaman kaynağa gelip suya girdiklerini belirterek, "Bu su doğal ve Allah'ın bize verdiği bir güzellik. Biz de buraya sıklıkla gelip eğleniyoruz. Su sürekli yenilenip değişiyor. Biz de burada zaman geçiriyoruz. Çok sıcak ve evde hazırlanmış su gibi keyif yapıyoruz. Buraya güzel şeyler yapılsa daha güzel olur. Doğal bir jakuzi gibi" dedi.

Furkan Kuzgun ise, "Burası bizim için eğlence mekanı oldu. Buralara tesis yapılarak suyun değerlendirilmesini istiyoruz" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Suyun görüntüsü

-içinde kayif yapan köy gençleri

-Suyun şiddetli kaynama görüntüsü

-Drone ile havadan görüntüleri

-Köy gençlerinin konuşmaları

-Muhtarın konuşması Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) ==================================================== 4)KAÇAK ELEKTRİKLE 'BİTCOİN' ÜRETİLEN EVE POLİS BASKINI EDİRNE'nin Meriç ilçesinde polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda kaçak elektrikle üretilen 'Bitcoin' düzeneği ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde A.Ö.'nün evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin yanındaki trafodan kaçak çekilen kablolarla 'Bitcoin' üretimi yapılan dizüstü bilgisayara elektrik verildiği belirlendi. A.Ö., polis tarafından gözaltına alınırken, elektrik düzeneği, dizüstü bilgisayar ve bilgisayar parçalarına el konuldu. A.Ö., emniyetteki ifadesinde kaçak elektrik düzeneğini kuran ve ev sahibi olan akrabasının Bursa'nın Bandırma ilçesinde bulunan O.B. olduğunu iddia etti. O.B. hakkında kaçak elektrik kullanımı ile ilgili işlem yapıldı. A.Ö. ise ifadesinin ardından hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

BİTCOİN MADENCİLİĞİ

'Bitcoin' madenciliği, 'Bitcoin' piyasası içinde yapılan finansal işlemleri onaylamak, transferleri sağlamak ve yeni 'Bitcoin'ler üretmek içindir. Blockchain temelinde, merkezi olmayan bir sistemle çalışan 'Bitcoin' madenciliği en hızlı blok üreten ve işlemleri onaylayan kullanıcıya ödül verir. Her yeni 'Bitcoin' üretildiğinde oluşan blokların zorluk seviyeleri de artmaktadır ve bu nedenle madencilik(mining) için çok güçlü işlemcilere sahip bilgisayarlar gerekmektedir.

Görüntü Dökümü

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-Eve kurulan kaçak elektrik düzeneği

-Bitcoin üretilen laptop

-Bilgisayarın fan sistemi ve ekran kartları

-Kurulan düzeneklerin genel görüntüler

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/MERİÇ(Edirne),(DHA)- ============================================== 5)MESLEK LİSELİ KIZLAR PROJELERİNİ SERGİLEDİ Erzurum'un Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyu yaptıkları projeleri sergiye açtı. Tarım ve hayvancılıktan robotik kodlamaya varana kadar birçok alanda birbirinden ilginç projeleri görücüye çıkaran öğrenciler, çalışmaları hakkında davetlilere bilgi verdi. Erzurum'da 2018-2019 eğitim-öğretim sezonunda sona yaklaşılırken merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, projelerini sergiledi. Liseli mucit kızların okulun spor salonundaki sergisi, öğrenci ve öğretmenlerden büyük ilgi gördü. Tarım ve hayvancılık sektöründen turizme, robotik kodlamadan tasarıma varana kadar birçok alanda sezon boyunca yaptıklarını sergileyen öğrenciler, davetlilere çalışmalarını anlattı. Atık malzemelerden birbirinden ilginç ürünler üreten öğrenciler, emeğin israf edilmesine de çözüm buldu. 10'uncu sınıf öğrencisi Ebru Polat ile arkadaşlarının ekmeğin çöpe gitmesini önlemek için ekmekten yaptıkları yemek çeşitleri ilgi gördü. 11'inci sınıf öğrencisi Hirahur Akyüz ile arkadaşlarının iğne ve serum hortumlarıyla ürettikleri hidrolik vinç dikkat çekti. Sergide ilgi çeken bölümlerden biri ise ilçelerdeki toprak verimliliğini tespit için yapılan çalışma oldu. 10'uncu sınıf öğrencisi Nisanur Alkış ile üç arkadaşı Pasinler, Şenkaya ve Tortum'dan aldıkları toprak örneklerine domates ekerek aynı ortamda ürün elde etmeye çalıştı. Çalışma sonunda Pasinler ve Şenkaya topraklarının daha verimli olduğu gözlendi.

Yazılım teknolojisi kullanarak oyunlar tasarlayan 12'nci sınıf öğrencisi Azra Gül Karacan ile Yağmur Durak, kentin tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak içın de çalışmalar yaptı. Tarihi eserlerin fotoğrafları ve tanıtım yazılarının yer aldığı programda, kent içi ulaşımda otobüs güzergahlarıyla ilgili bilgilere de yer verildi. Robotik kodlama yoluyla yapılan arabalar, birbirinden ilginç afiş tasarımlarının yeraldığı proje sergisini ilk ve ortaokullardan getirilen öğrenciler de gezdi.

Görüntü Dökümü:

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-Meslek lisesi binası

-Öğrencilerin proje sergisinden genel ve detaylar

-Bilgisayarda tasarım yapan öğrenciler

-Öğrencilerin projelerini anlatmaları

-Erzurum'u tanıtan yazılım yapan öğrenci ile röp

-Tasarım çalışmalarını anlatan öğrencinin konuşması

-Öğrencilerin projelerini tanıtmaları

-Sergide yeralan projelerden genel ve detay

-Ekmekten yemekler ve öğrencinin konuşması

-Robotik kodlama yapan öğrencinin gösterisi

-Toprak çeşitleri projenin anlatılması

-Hidrolik vinçin çalıştırılması

-Öğrencilerin örnek ahır çalışması

-Öğrencinin örnek ahırı anlatması

-Sergiden genel ve detaylar Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) =========================================================== 6)HOBİ DİYE BAŞLADI, ŞİMDİ İHRACAT YAPIYOR MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Mehmet Çınar, emekli olunca hobi amaçlı arıcılığa başladı. Arkadaşından aldığı bir kovanı altı yıl içinde 160'a yükseltti. Sadece organik bal değil ana arı üretimi de yapan Çınar, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve Çerkezistan'a ihracat yapıyor.

Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Çınar, 32 yıl boyunca çalıştığı beyaz eşya üretimi yapan fabrikadaki işinden 6 yıl önce emekli oldu. Şehir hayatından bunaldığı için yaşadığı il merkezinden doğduğu kırsal Emlakdere Mahallesi'ne döndü ve bir arkadaşından hobi amaçlı bir adet kovan arı satın aldı. Çınar'ın kovan sayısı her geçen gün artarak 160'a ulaştı. Ukrayna, Almanya ve İtalya'dan ana arı da getiren Çınar, hobi olarak başladığı işte üreticiliğe geçti. 5 yıldır ana arı ve bal üretimi yapan Çınar, ürününü Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve Çerkezistan'a göndermeye başladı. Çınar, bir ana arının fiyatının 45- 50 lira, bir kilo balın 100 lira, bir petek balın ise 150 lira olduğunu belirtti.