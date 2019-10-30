DHA YURT BÜLTENİ - 30

İzmir'de çocuk parkının yakınındaki metruk binada ceset bulundu İZMİR'in Bornova ilçesinde metruk bir binada, yanında uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller olan bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Serintepe Mahallesi 4323 sokakta bulunan Kandere Parkı'nda meydana geldi. Parkta vakit geçiren bir grup vatandaş, yakında bulunan metruk bir binanın zemin katından kötü kokular geldiğini fark etti. Şüphelenen vatandaşlar binaya girdiklerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hareketsiz şekilde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri metruk binada çalışma yaptı. Yapılan incelede ise ölen kişinin Barbaros Atay olduğu belirlendi. Ayrıca, Atay'ın cesedinin yanında uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller bulunduğu öğrenildi. Uyuşturucu madde kullanırken öldüğü tahmin edilen Atay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından Atay'ın kesin ölüm nedeni belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı coşkuyla kutlandı AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı rekor bir katılımla coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı dalayısıyla Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kaymakamlık'ta resmi kurum ve sivil toplum örgütü temsilcilerini kabul etti. Buradaki kabul töreninden sonra Kuşadası Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi. Kısmet Otel Kavşağı'ndan toplanan yaklaşık 15 bin kişi, saat 18.30'da ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyarak Kuşadası Belediye Bandosu eşliğinde yürüye geçti. Marş ve sloganlar atan topluluk, İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'na kadar yürüdü. Kortejin ön bölümünde yer alan 100 motosikletli yol kenarında dizilen vatandaş ve esnafdan büyük ilgi gördü. 2 kilometrelik bir uzunluğa erişen kortejin yürüyüşünü tamamlaması yaklaşık 1 saat sürdü. SSAT 19.23'TE 1923 MEŞALE AYNI ANDA YANDI

Kortejin İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'na varmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ıncı yılı anısına daha önceden vatandaşlara dağıtılan 1923 meşale saat tam 19.23'te Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Gül Günel'in de katılımıyla yakıldı. Meydana kurulan platforma çıkan Başkan Günel, 'Cumhuriyete bir ışık da sen ol' sloganı ile ilk meşaleyi yaktı. Akabinde yakılan 1923 meşale ile Kuşadası sahili ışıl ışıl parladı. Senfoni orkestrası konseri öncesinde yaklaşık 15 dakika süren havai fişek gösterisi etkinliğe katılan vatandaşların beğenisini kazandı.

CUMHURİYET SENFONİ ORKESTRASI KONSER VERDİ

Kutlamaların sonunda Cumhuriyet Senfoni Orkestrası konser verdi. Türkiye'nin dört bir yanından anonim türküleri ve Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendiren orkestraya, alanı dolduran binlerce kişi eşlik etti. Yemen Türküsü ile başlayan konserde Çanakkale Türküsü, Lüküs Hayat, Uzun İnce Bir Yoldayım, Bülbülüm Altın Kafeste, Ankara'nın Taşına Bak,Çökertme, Eşkiya Dünyaya Hükümdar gibi eserlerin yer aldığı 19 eseri seslendiren Boğaçhan Sönmez son olarak 10. Yıl Marşı'nı, Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte seslendirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kortej geçisi

Konser

1923 Meşale ve havai fişek Haber-Kamera: Eşber OKAYER / KUŞADASI(Aydın),(DHA) Nazilli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, binlerce kişinin katıldığı fener alayı ile kullandı.

Nazilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayına binlerce vatandaş katıldı. Nazilli İlçe Stadı'nın önünde toplanan binlerce Nazillili, karma bando eşliğinde Sakarya Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden İstasyon Meydanı, Hürriyet Caddesi ve Ordu Caddesi'nin ardından Belediye Binası önüne geldi. Kilometrelerce yürüyen kortejdekilere, yol kenarlarında bekleyen vatandaşlar da alkışlarda destek verdi. Yol boyunca çeşitli marşlar ve sloganlar atan kalabalık, Nazilli Belediyesi önünde topluca İzmir Marşı'nı söyledi. Ardından kalabalığa hitap eden Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Valiliğin düzenlediği Cumhuriyet kabul törenine katılan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın selamlarını iletti. Öreroğlu, "Bugün gördük ki, Nazilli'de Cumhuriyet sevdalıları onbinlerce kalabalıkla yürüyor. Fener alayımıza katılan karma bandosuna ve etkinliğimize katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü Mustafa Kemal Atatürk'e ediyorum. Bize büyük bir zafer hediye etti. Bu zaferin müdafaasını sonuna kadar yapacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Fener alayına kortejine katılanlardan detay görüntüler

Fener alayına katılanlar ellerinde bayrak ve meşaleleri ile marşlar söylediler

Cumhuriyet Fener alayına motosiklet gurupları da katıldı

Belediye Meydanından detay görüntüler Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA) Turgutlu'da Cumhuriyet coşkusu MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen fener alayının ardından Merve Özbey konseriyle coşkuyla kutlandı.

Turgutlu'da düzenlenen etkinlikte binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüdü. Kortejdekiler, yol boyunca Belediye Bandosu eşliğince çalışan marşlara eşlik etti, zaman zaman sloganlar attı. Yürüyüşün 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda son bulmasının ardından sanatçı Merve Özbey sahne aldı. Merve Özbey, söylediği birbirinden güzel şarkılarle bayram coşkusunu ikiye katlarken, alanda bulunanlar ellerinde Türk bayrakları sanatçıya eşlik etti. Merve Özbey'e adının yazılı Turgutluspor forması ve atkısı hediye eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Koza Parkı önünde buluştuğumuz binlerce hemşerimizle oluşturduğumuz Cumhuriyet Korteji, Kurtuluş Savaşında bize bağımsızlığımızı kazandıran aynı ruhun, birlik beraberliğin, kardeşliğin bu topraklarda hala yaşadığını tüm dünyaya gösterdi. Cumhuriyet Bayramımızda bizi yalnız bırakmayan binlerce hemşerimize canı gönülden teşekkür ederim" dedi.

Turgutlu'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Merve Özbey ise "Tüm Turgutlulular'ın ve Ülkemizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.