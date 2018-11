DHA YURT BÜLTENİ-4

ANTALYA Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, kente dışarıdan gelen bayilere engel olmakta zorlandıklarını, Antalyalı esnafın kazanması için vatandaşların kendi esnafına sahip çıkması gerektiğini söyledi. Sercan Çobanoğlu, seyyar şans oyunları tezgahlarına standart getirilmesi amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan stantların piyangocu esnafına teslim edildiğini belirtti. Çobanoğlu, "Projesini bizim çizip sunduğumuz tek tip piyango stantlarına birkaç gün önce kavuştuk. Büyükşehir Belediyesi logosu ve odamızın logosu altında tek tip stantlarda satışlarımıza devam ediyoruz. Menderes Türel başkanımıza teşekkür ederiz. Ayrıca üyelerimize farkındalık yaratmak için tek tip önlükler yaptırdık. Bu önlüklere, bayilerimizin adı soyadı, ruhsat numarası ve odamıza üye olduğunu gösteren logolar koyduk" dedi. Antalyalıların bundan sonraki süreçte piyango bileti satın alacağı zaman bu stantlara önem vermesi gerektiğini ifade eden Çobanoğlu, "Çünkü biz dışarıdan gelen bayiye engel olamıyoruz, böyle bir şansımız yok. Alınan ruhsat, Türkiye'nin her yerinde bilet satmaya izin veren bir ruhsat. O yüzden biz de kendi bayimize sahip çıkmak durumundayız, onları fark ettirmekle yükümlüyüz" açıklamasında bulundu. 500 OTOBÜSE 500 BİLGİLENDİRİCİ AFİŞ Çobanoğlu, günlük 350 bin yolcu taşıyan yaklaşık 500 şehiriçi halk otobüsüne vatandaşların bilgilenmesi açısından 500 afiş astıklarını, asılan afişte öne çıkan vurgunun 'Lütfen biletinizi ruhsatlı Antalya bayisinden alın, hem şehrinize hem bayinize sahip çıkın' olduğunu belirtti. Zor şartlar altında satış yaptıklarını ve işlerinin sıkıntıda olduğunu söyleyen Çobanoğlu, "Bu işin en önemli zamanı yılbaşı. Yılbaşı öncesi insanlarımızın bilgilenmesi gerekiyor. Markettir, şudur, budur demiyorum. Ruhsatlı Antalya bayisinden alınan bir bilette yaşanabilecek her sıkıntıda sorumlu biz oluruz ve ilgileniriz ama dışarıdan gelen bir bayi ile ilgili sıkıntı olursa ona müdahale etme şansımız yok' dedi.

4)BODRUM KATTAKİ ATÖLYEDEN 17 ÜLKEYE İHRACAT

BURSA'da yaşadığı apartmanın 85 metrekarelik bodrum katında marangozluk yapan Özgür Ulus, kurduğu internet sitesi sayesinde 17 ülkeye ihracat yapıyor.

Bursa'da 2010 yılında, marangoz olan babasının yanında çalışmaya başlayan Özgür Ulus, mesleğini bir adım ileri taşımak için çeşitli atılımlarda bulundu. Dünyanın dört bir yanından çeşitli ağaçlar ithal edip işlemekle işe başlayan Ulus, kurduğu internet sitesi üzerinden satışa başladı. İşinde uzmanlaşan Özgür Ulus, her tür ağacın hammaddesini ithal edip işlediği ürünler ile ahşap oymacılığı yapanlar için çeşitli alet ve malzemelerin de satışı konusunda marka haline geldi. Çeşitli endişelerle internet sitesi kurduğunu söyleyen Ulus, "2010 senesinde internet sitesi kurdum. Her şey internet sitesini kurduktan sonra değişti. Burada insanların bizi bulmaları, bizim, onların dertlerini dinlememiz, onların sorunlarına çözüm üretmemiz daha da kolaylaştı. Sonra işler katlanarak yukarı doğru gitti. Şu anda çok fazla insanın ahşaba ve ahşap işçiliğine ilgisi var. Çünkü bunlar gelişen teknolojiyle birlikte kayboldu. İnsanlar da tekrar bunları canlandırmak için canla başla uğraşıyor. Biz bu işe başladığımız zaman Türkiye’de internet üzerinden ahşapla ilgili hiçbir şeyin satışı yoktu. Tabi ilk yaptığımız zaman bizim de tereddütlerimiz vardı. Çünkü internet bir derya, on milyonlarca ürün var ama ahşapla ilgili hiçbir ürün yok. 'Burada bu ürün satılır m?' dedik. Sonra ben yurt dışındaki internet kanallarının araştırdım. Orada gördüm ki insanlar ahşap satıyor, ahşapları alan insanlar forum siteleri kurmuşlar, burada yaptıkları işleri gösteriyor. Dönüp baktığınız zaman ülkemizde böyle bir şey yok" dedi.

'DÜKKANA GELEN HERKES ŞAŞIRIYOR'

Babasından devraldığı 38 yıllık atölyede çalıştıklarını belirten Ulus, dışarıdan gelen müşterilerin işyerine görünce şaşırdıklarını söyledi. Ulus, "Yerimiz mahalle içinde evimizin altında. Buraya gelen müşterilerimiz oluyor şehir dışından. Hatta ülke dışından da gelenler oldu. İlk kapıdan girdikleri zaman şaşırıyorlar. ‘Acaba yanlış yere mi geldik, biz AVM hayal etmiştik, spot ışıkları, yoğun çalışan pazarlamacıları olan bir yer hayal etmiştik’ deyip, şaşırıyorlar. Ancak bizle tanışıp yaptıklarımızı gördükten sonra bütün sorularına doğru cevap alıp, memnun olduktan sonra ilk geldikleri andaki tepki, sempatiye dönüşüyor. Bunun dezavantajını yaşıyoruz, ama bence avantajı daha büyük. Burada biz hizmet işiyle, sanat işiyle uğraşıyoruz. Onun için yerin hiç önemi yok. Önemli olan bilgi. Önemli olan verilen hizmetin kalitesi" diye konuştu.

7 KITADAN İTHALAT, 17 ÜLKEYE İHRACAT

Atölyelerinde 83 çeşit ağaç olduğunu belirten Ulus, "Ülkemizde böyle başka bir yer yok. 7 kıtadan ağaç alımı yapıyoruz. Çünkü her ağaç ayrı bir meslekte, ayrı bir işte kullanılıyor. Her ağacın ayrı bir karakteri var. Her ağaçta yapılacak iş çok farklı. 3 kıtada 17 ülkeye yaptığımız ürünlerden ve malzemelerimizden ihracat yapıyoruz. Türkiye’nin 81 iline ürün gönderiyoruz. Gönderdiğimiz ürünlerden çok güzel eserler yapılıyor" şeklinde konuştu.