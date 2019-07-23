DHA YURT BÜLTENİ-5

DİYARBAKIR'da güvenlik güçlerinin kent merkezinde düzenlediği operasyonda PKK'lı 2 terörist yakalandı. Örgüt adına silah alıp, dağıtan ve örgüte eleman kazandırdığı tespit edilen 2 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada, PKK'lı iki teröristin örgütü adına silah satın aldıkları, bu silahları şehir merkezlerinde faaliyet yürüten terör örgütü üyelerine dağıttıkları ve örgüte eleman temin ettikleri tespit edildi. Haklarında arama ve yakalama kayıtları bulunmayan teröristlerin yakalanması için kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Doktor' kod adını kullanan C.T ile 'Ferit' kod adını kullandığı belirlenen F.A. adlı teröristler yakalanarak gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu panelvan araç hareket ederek yine bir panelvan araçla çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza sabah saatlerinde D-130 Karayolu Değirmendere Yalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cengiz Çağman idaresindeki 41 BM 838 plakalı sigara firmasına ait panelvan aracı bir marketin önünde park ederek, sigara siparişlerini alırken, el frenini çekmeyi unuttuğu araç bir anda hareket etti. Servis aracı yola inerek Uğur Coşkun idaresindeki 67 AJ 813 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibi yaralanan Uğur Coşkun'a ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekibi ise hasar gören araçta sıkışan Ali Coşkun'u kurtarmak için çalışma başlattı Acı içerisinde kıvranan Ali Coşkun itfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Ali Coşkun ve Uğur Coşkun Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, Cengiz Çağman'ı ifadesini almak üzere karakola götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SURİYE’de rejim uçaklarının İdlib kentine bağlı Maarat El Numan ilçesinde, sivillere yönelik havadan gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 2 aylık kundaktaki bir bebek mucize eseri enkaz altından sağ çıkartıldı. Suriye rejim uçakları tarafından Maarat El Numan ilçesi dün havadan bombalandı. Saldırı sonrası bölgeye ulaşan sağlık ekipleri ve sivil toplum kuruluşları enkaz altında yaralıları kurtarmaya başladı. Bu sırada enkaz altında ağlayan bir bebek sesi duyan ekipler hemen harekete geçti. 2 aylık olduğu tahmin edilen kundaktaki bir bebek sağ çıkarıldı. Babasının kucağına aldığı bebeğin yaşıyor olmasıyla çevrede bulunanlar sevinç çığlıkları attıl. İsmi öğrenilemeyen 2 aylık bebeğin enkaz altından sağ çıkması bir mucize olarak değerlendirilirken, çevredekiler hastaneye götürdü.

SAMSUN’un Yakakent ilçesinde bulunan dar sokaklar, görenlerin dikkatini çekiyor. Genişlikleri 1 ile 1,5 metre arsında değişen sokaklarda iki kişi yan yana yürürken zorluk yaşıyor. Dar sokaklar ilçe sakinlerine, normal gelirken, dışarıdan gelen vatandaşlar ise bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kentte tatilcilerin yoğunlukla tercih ettiği bölgelerinden biri olan Yakakent ilçesinde bulunan genişliği 1 ile 1,5 metre arasında değişen dar sokaklar, görenlerin dikkatini çekiyor. Dar sokaklarda iki kişi yan yana yürürken zorluk yaşarken, ilçe sakinlerine normal gelen duruma, dışardan gelen vatandaşlar ise şaşırıyor. Özellikle merak edip bölgete gelen bazı vatandaşlar da, dar binaların arasından uzanan sokaklarda çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyor.

'DAR SOKAKLARA ALIŞTIK'

Sokak sakinlerinden Şükrü Okka, doğup büyüdüğü yörede yer alan dar sokaklara alıştıklarını söyledi. Okka, "Çocukluğumdan itibaren buradaki sokaklar bu şekilde dar. 1970’li yıllarda tapu işlemleri yapılırken bu sokaklar 1,5 metrelik sokaklar olarak kayıt edilmiş. Ondan sonra buralar halka açık sokak olarak kullanılmaktadır. Özellikle akşam saatlerinde çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bizim de bundan herhangi bir şikayetimiz yok. Dar sokaklara alıştık. Çok dar ve ilginç sokaklar. Yıllarca burada yaşadığımız için bize normal geliyor ama dışarıdan gelenlerin çok fazla dikkatini çekiyorö dedi.

'YAN YANA YÜRÜRKEN GÜÇLÜK YAŞIYORUZ'

Yaklaşık 10 senedir ilçede yaşadığını anlatan Hüseyin Doğukan Sezer de, dar sokakların kendilerine doğal geldiğini ifade etti. Sezer, "Sahile açılan bu sokaklar çok ilgi çekici oluyor. 2-3 kişi olduğumuz zaman yan yana yürürken güçlük yaşıyoruz. Buraya dışarıdan gelenler için çok garip geliyor ama biz yıllardır burada olduğumuz için bize çok doğal geliyor. Bu dar sokaklar hep iki apartman arasında kaldığı için bu kadar darlar. Genel olarak sahile çıkan yolların tamamı bu şekilde dar sokaklardan oluşuyorö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Dar sokaklardan detaylar

-Sokaklarda yürüyen insanlardan detaylar

-İlçeden drone görüntüsü

-Muhabir anonsu

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/YAKAKENT(SAMSUN),(DHA)

