DHA YURT BÜLTENİ - 6

Bilim adamları Antarktika’daki buzul erimelerini görüntüledi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü araştırma ekibi, uydu bazlı radar tekniğini kullanarak Antarktika’da ki kar kütlesi değişimlerini gözlemledi. Dekan Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, kutuplardaki buzul ve kar kütlelerindeki erimenin Türkiye’yi de etkilediğini belirterek, “Gelecek 30-40 yıl içerisinde düşük yükseltili kıyı bölgelerimizde kıyı erozyonları yoğun şekilde görülebilir.ö dedi.

BEÜ Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü araştırma ekibinden Doç. Dr. Saygın Abdikan ve Dr. Çağlar Bayık, dekan Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ile birlikte uydu bazlı radar tekniğini kullanarak Antarktika’da ki kar kütlesi değişimlerini görüntüledi. 6 Mart 2018 ile 6 Mayıs 2019 yılları arasında Avrupa Uzay Ajansı’nın sentinel uydu verilerini kullanarak yapılan çalışmada, Antarktika’nın kuzey ucunda en az 20 santimetreden başlayan ve yer yer 4 metreye çıkan incelmeler tespit edildi. Doç. Dr. Saygın Abdikan, 1 yıllık çalışmada 90 kilometrelik alanda çok büyük değişimler gözlemlediklerin söyledi. Kar kütlelerinin erimesi sonucu su seviyesinin artmasını da beraberinde getirdiğini ifade eden Doç. Dr. Abdikan, “Burada karın eriyor olması su seviyesinin artmasına sebep olacaktır ve bu da tabii kıyı bölgelerinin risk altında olmasını sağlayacaktır. Sadece insanları değil su seviyesinde ki değişim su sıcaklığının değişmesine ve yaşam popülasyonun değişmesine sebep olacaktır. Bu nedenle Antarktika’nın sürekli incelenmesi gerekmektedir.ö dedi.

PROF. DR. KUTOĞLU: ‘BUZULLAR HIZLA ERİYOR’

Prof. D. Hakan Kutoğlu ise son 100 yılda endüstrileşme ile birlikte atmosfere karbon salınımının son derece arttığını ve bu nedenle atmosferde 2 dereye yakın sıcaklık artışı yaşandığını söyledi. Bunun neticesinde özellikle güney ve kuzey kutbunda buzulların hızlı bir şekilde erimeler başladığını bunun Türkiye’yi de etkilediğini anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, şöyle dedi:

“Buzul erimelerinin bizim ülkemize de etkisi var. Gelecek 30-40 yıl içerisinde düşük yükseltili kıyı bölgelerimizde kıyı erozyonları yoğun şekilde görülebilir. O yüzden insanların buzulların erimesine, karbon salınımına ve sıcaklığın artışına bir çözüm üretmesi, bunun farkında olması gerekir. Buzullarda ki erimeler neden bizim için önemli? Çünkü deniz seviyelerin artmasına sebep oluyor. Deniz seviyelerinin artması demek, insanların yoğunluklu olarak yaşadıkları kıyı kesimde ki yerleşimlerin tehdit altına girmesi demek. Uluslararası araştırmalara göre 2 bin 100 yılına kadar bir modele göre okyanusların 2 metre seviyesinde yükselmesi bekleniyor. 2 metre yükselme demek 100 kat denizin içeri girmesi demek bazı eğimi düşük alanlarda. Deniz 1,2 kilometre içeri girerek erozyona uğratması durumu söz konusudur. Bu bizim ülkemiz içinde çok önemli. Çünkü okyanusların deniz seviyenin üstüne yükselmesi demek iç denizlerinde yükselmesi demek. O yüzden insanların buzulların erimesine karbon salınımına ve sıcaklığın artışına bir çözüm üretmesi gerekir.ö

TÜRKİYE KIYILARI DA RİSK ALTINDA

Buzul erimelerinin önüne geçmek için temiz enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu, bunun sıcaklık artışını durdurmasa da hızını yavaşlatabileceğini söyledi. Sıcaklık ve küresel ısınma artışına etki eden faktörlerin azaltılması için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu, “İnsanoğlu olarak bu durumun farkında olup, bir takım tedbirler alıp kutuplarda ki erimeyi sınırlandırabiliriz. Kutuplar bize çok uzak diye düşünememeliyiz. Biz ülke olarak 6 tarafı denizlerle çevirili bir ülkeyiz. Dolayısıyla okyanuslarda ki yükselmede bizim kıyılarımızı da etkilemekte ve etkilemeye devam edecektir. Bu olağanüstü atmosfer şartlarını bu sebeplerle hem kış aylarında hem fırtınalı havalarda denizin daha içeriyi girdiğini, yollarımızı tahrip ettiğini şehirlerimizi tahrip ettiğini göreceğiz. Hem de yağışların daha şiddetli ve daha yıkıcı olarak devam ettiğini göreceğiz tedbir almazsak eğer.ö dedi.

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-Proje çalışmasından detaylar

-Öğretim görevlileri ile röportaj

-Detaylar Süre: (7:56) Boyut: (1.42 GB) Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-CÜNEYT ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) ======================= Koyunlarını otlatırken uçurumdan düştü Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz Köyü’nde koyunlarını otlatırken uçuruma düşen Ömer Faruk Küçükkaya (15) yaralandı.

Olay, bugün sabah satlerinde Erzincan’a 80 kilometre uzaklıktaki Kemah ilçesine bağlı Oğuz Köyü kırsalında meydana geldi. Ailesine ait koyunları otlatırken kar kütlesinin üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ömer Faruk Küçükkaya, ayağının kayması sonucu yaklaşık 25 metreden uçuruma düştü. Düştüğü yerde aldığı darbeyle baygınlık geçiren Küçükkaya, amcası tarafından bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından Ömer Faruk Küçükkaya, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda kırık ve ezilmeler olan küçük çobanın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenidi. Görüntü Dökümü

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-Hastane acil girişinden görüntü

-Yaralı çobanın sedyedeki görüntüsü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) =================== İranlının elindeki poşetten 3 kilo uyuşturucu çıktı Van'ın Merkez İpekyolu ilçesinde İran uyruklu İ.M., 3 kilo 443 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde elindeki poşetle yürüyen kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin İran uyruklu I.M olduğu belirlendi. Yapılan aramada, poşetlerin içerisindeki pet şişelerde 3 kilo 443 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan I.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilidği mahkemece tutuklandı. Görüntü Dökümü

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-İranlının çantasında arama yapılması

-Pet şişe içerisindeki metamfetamin

-Detaylar Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - ================== Bodrum'daki 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyede Muğla'nın Bodrum ilçesinde, batan fiber teknedeki 12 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği 31'inin ise sağ olarak kurtarıldığı faciasıyla ilgili gözaltına alınan 3'ü Türk, 1'i Irak, 4'ü Suriye ve 1'i de Filistin uyruklu 9 kişi, adiyeye sevk edildi. Firari 6 şüphelinin ise yakalanması için jandarmanın çalışmalarını sürdüğü bildirildi.

Geçen 17 Haziran Pazartesi günü saat 06.51'de, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Çatal Ada'nın güneyinde, içinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler olan bir fiber teknenin battığı ihbarı geldi. İhbar üzerine sevk edilen 2 sahil güvenlik botu, tam 8 dakika sonra intikal ettikleri 4 mil uzaklıktaki bölgede, 23'ü Filistin, 4'ü Suriyeli, 2'si Yemen ve 2'si Somali uyruklu 31 kişiyi ölmek üzereyken kurtardı. Bota çıkarılan kaçak göçmenlere, ilk müdahaleleri yapıldı. Sahil güvenlik ekipleri, göçmenlerle yaptıkları görüşmede, kayıp olan 12 kişinin daha olduğu bilgisine ulaştı. Daha sonra bölgeye bir dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopterinin yanı sıra, bir bot daha sevk edildi. Suyun yaklaşık 35 metre derinliğinde çalışmalarını sürdüren dalış timleri, 8'i yetişkin erkek, 1'i kadın ve 3'ü çocuk 12 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. Göçmenlerin cansız bedenleri, Bodrum Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelerin morglarına kaldırıldı.

Facianın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Jandarma soruşturma kapsamında, kurtarılan 31 kaçak göçmenin ifadesine başvurup, bölgede istihbarat çalışması yaptı. Jandarma, batan fiber tekneyi kurtarılan kaçaklar arasında bulunan Filistin uyruklu bir kaçak göçmenin kullandığını tespit etti. Jandarma, ayrıca kaldıkları otel ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin kullandığı araçların plakalarını da tek tek tespit edildi. Kaçak göçmenlerin denize açıldığı bölgede yapılan incelemede içinde Suriyeli bir kadına ait sürücü belgesi ile yakıt fişi bulunan bir çanta bulundu. Çantadan çıkan yakıt fişi üzerindeki araç plakasından da yola çıkan jandarma soruşturmayı daha da derinleştirdi. Toplanan delil ve bilgiler doğrultusunda kaçak göçmenleri ölüm yolculuğuna gönderdikleri ileri sürülen toplam 15 şüpheli belirlendi. Düzenlenen operasyonlarlarda bu şüphelilerden 3'ü Türk, 1'i Irak, 4'ü Suriye ve 1'i de Filistin uyruklu 9'u gözaltına alındı. Şüphelilerin göçmen kaçakçılığında kullandıkları tespit edilen toplam 6 otomobil ve minibüsten 2'sine el konuldu. Diğer 4 aracın da bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edilirken, firari 6 şüphelinin yakalaması ve kullandıkları diğer 4 aracın da bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü Haber - Kamera: BODRUM (Muğla), (DHA) ===================== Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçu kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri tarafından yürütülen operasyonda Alanya'da uyuşturucu sattığı belirlenen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. A.O. ve E.Ç. liderliğinde uyuşturucu sattığı tespit edilen 14 şüpheli takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından 16 Haziran'da yapılan operasyonda şüphelilerden 13'ü yakalandı. Operasyon kapsamında 22 kişiye ise 'uyuşturucu madde satın almak' suçundan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü operasyon günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 1200 gram skunk, 35 gram eroin, 74 sentetik hap, kenevir ve 3 gram metamfetamin maddesi; diğer şüphelerin adreslerinde ise 14 gram eroin, 25 gram metamfetamin, 256 gram esrar, 126 sentetik hap, 4 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İşlemleri süren 10 şüpheliden 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 9 şüpheli ise bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında bir şüpheli ise aranıyor.