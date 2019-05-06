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DHA YURT - EDİRNE'DE KAKAVA ŞENLİKLERİNDE SAHUR YAPILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 07:06 | Son Güncelleme

EDİRNE Belediyesi tarafından düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri Ramazan ayının ilk gününe gelmesi nedeniyle şenlikler kapsamında Kırkpınar güreşleri Er Meydanı stadında sahur verildi.

EDİRNE Belediyesi tarafından düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri Ramazan ayının ilk gününe gelmesi nedeniyle şenlikler kapsamında Kırkpınar güreşleri Er Meydanı stadında sahur verildi. Romanların suyla yüzlerini yıkayıp geleneklerini yerine getirdiği eğlencelerin yapıldığı alanın kapıları etkinliğe kapatılırken katılımın az olduğu görüldü.
Edirne Belediyesi tarafından her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi'nde düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri Ramazan ayının ilk gününe denk gelmesi nedeniyle etkinliklere sahur programı eklendi. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri stadında verilen sahura Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, bazı kurum müdürleri ile vatandaş katıldı. Romanların, Tunca Nehri kenarına gelerek suyla yüzlerini yıkayıp geleneklerini yerine getirdikleri davul-zurna eşliğinde eğlencelerin yapıldığı alanın, kapıları etkinliklere kapatıldı. Kakava Hıdırellez Şenlikleri'nin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle bu yıl çevre illerden turlarla gelenler gece düzenlenen etkinliklere katılmadı.
Sahur programında gazetecilere konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Hıdırellez ve Kakava Türk milletinin kültürel zenginliğinin bir unsuru. Bu kültürel zenginlikle dinin gerekliliği birleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Vali Canalp'ın ardından Belediye Başkanı Recep Gürkan, üzerinde 'barış, sağlık, kardeşlik ve bereket' yazılı çelengi Fatih Köprüsü'nden suya bırakarak alandan ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Sahur verilmesi
Yemek alanlar
Ekrem Canalp, konuşması
Suya çelenk bırakılması
Boş köprüden detay
Alandan genel detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / EDİRNE,(DHA)

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