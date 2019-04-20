DHA YURT - HAKKARİ ÇUKURCA'DA ASKERİ ÜS BÖLGESİNE SALDIRI; ŞEHİT VE YARALILAR VAR (1)

HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit ve yaralıların olduğu öğrenildi. Çukurca ile Yüksekova arasındaki Seriveri bölgesinde meydana gelen saldırının hemen ardından Hakkari'de de askeri hareketlilik yaşandı. Bölgede uçak ve helikopter hareketliliği de yaşanırken, geniş çaplı operasyon başlatıldı. Konuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntüler

Haber-Kamera: HAKKARİ,(DHA)

