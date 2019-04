DHA YURT  SEÇİM  BÜLTENİ - 1

1)GAZİANTEP'TE 'MUHTARLIK' KAVGASI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI GAZİANTEP'te, 2 muhtar adayı ile yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, merkez Şahitkamil ilçesine bağlı Köksalan kırsal mahallesinde meydana geldi. Mahallenin mevcut muhtarı ve adayı Süleyman Oğuz ve bu göreve aday olan Süleyman Kaplan ile yakınları arasında, Köksalan İlkokulu'nun bahçesinde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerden çıkan kurşunlara hedef olan Süleyman Kaplan, Eyüp Kaplan, Adem Kaplan ve Cuma Oğuz yaralandı. Okulda görevli jandarmaların çağrısıyla mahalleye takviye jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan birbirine akraba olan Süleyman, Adem ve Eyüp Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakım ünitesine alınan Cuma Oğuz'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından takviye ekiplerin sevk edildiği mahallede, yine kavga çıkmaması için yoğun güvenlik önlemi alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa KANLI - Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,(DHA) ================================================== 2)YOZGAT'TA MUHTARLIK SEÇİMİ KAVGASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI YOZGAT'ın Şefaatli ilçesine bağlı Küçükincirli köyünde iki muhtar adayının tarafları arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Küçükincirli köyünde iki muhtar adayının tarafları arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ş. (28) tabancasını çıkararak ateşledi. Yeniden aday olan mevcut muhtar Şahin Yalçın, kolundan hafif, Erdem Türk (18) ise ağır yaralandı. Kavga sırasında B.Ş. de kendisini bacağından yaraladı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Erdem Türk, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: YOZGAT,(DHA) 3)MUHTARLIK SEÇİMİNDE SİLAHLI KAVGA: 8 YARALI ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesine bağlı Çırgan köyünde muhtarlık seçim sonuçları sayıldığı sırada çıkan kavgada, Hasan K.'nın av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Olay, Kozlu'ya bağlı Çırgan köyünde meydana geldi. Seçim sonuçları sayıldığı sırada iki rakip muhtar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya muhtar adaylarının yakınları da katıldı. Bu sırada yakındaki evine giden bir muhtar adayının arkadaşı Hasan K., av tüfeğini alarak seçimin yapıldığı yere gitti. Hasan K., av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş etmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Vücutlarına saçmalar isabet eden 8 kişi, vatandaşlar tarafından araçlarla Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından ormanlık alana kaçan Hasan K.'yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Hasan K.'nın jandarmadaki işemleri devam ediyor. GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA) 4)KARAMAN'DA MUHTAR ADAYLARININ YAKINLARI KAVGA ETTİ: 3 YARALI

KARAMAN'ın Çatak köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

KARAMAN'ın Çatak köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Çatak köyünde meydana geldi. Çatak köyü muhtar adaylarının yakınları arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Sopa da kullanılan kavgada Ekrem Altun, Mehmet Altun ve Fatih Altun aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın kavgaya karışan şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

- Yaralıların ambulanstan indirilip acil servise alınması Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA) 5)TONYA'DA SEÇİM KAVGASI: 2 YARALI TRABZON'un Tonya ilçesinde Muhammet Y. seçim sonuçları nedeniyle tartıştığı kırsal Kaleönü Mahallesi Muhtarı ve tek aday olan Yusuf Kurt (66) ile yeğeni Muhammet Kurt'u (31) tabancayla yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralılar hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Tonya ilçesi Kalıncam Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından Muhammet Y. ile Kaleönü Mahallesi Muhtarı ve tek aday Yusuf Kurt arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Y. belinden çıkardığı tabanca ile Yusuf Kurt ile yanındaki yeğeni Muhammet Kurt'a ateş edip, kaçtı. Yusuf Kurt koluna ile yeğeni Muhammet Kurt da bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polisin, kaçan Muhammet Y.'yi aradığı belirtildi. İlçede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'ın Karacaören köyünde iki muhtar adayının yakınları arasında çıkan kavgada M.Ş., Sercan Şahin'i (28) sol bacağından bıçakla yaraladı. Olay, saat 18.30 sıralarında Karacaören İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Karacaören köyünün iki muhtar adayının, yakınları arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş., Sercan Şahin'i, sol bacağından bıçakladı. Yaralı Şahin, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.Ş. de gözaltına alındı.

- Yaralının acil servise alınması

- Genel ve detay Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA) 7)BAŞÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANI, SANDIKLARI GEZERKEN TARTIŞMA ÇIKTI TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde, AK Parti belediye başkanı adayı ve mevcut başkan Murat Tuncel, sandıkları gezerken, bir grup tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Bunun üzerine Tuncel'in yanındakiler ile grup arasında tartışma çıktı. Okulda görevli polis ekipleri, tartışmayı büyümeden sonlandırdı.Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Başçiftlik'te AK Parti'den tekrar aday gösterilen, mevcut başkan Murat Tuncel, ilçede sabah saatlerinde oy kullanılan okullarda sandıkları dolaştı. Başkan Tuncel, Karacaören İlkokulu'ndaki sandıkları gezerken, bir grup tarafından okuldan çıkarılmak istendi. Bu sırada Tuncel'in yanındakiler ile bu kişiler arasında tartışma çıktı. Okulda görevli polis ekipleri ise araya girdi. Okul bahçesinde devam eden tartışma, polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Murat Tuncel, "Arkadaşlarımız ile beraber okula girdik. Sınıflarda sandıkları gezerken, bir grup 'Buraya giremezsiniz' diyerek bağırdı. O esnada ise yanımdaki arkadaşlarım tepki gösterdi. Tepkiler üzerine gelen polis ekipleri, araya girerek ayırdı; fakat yanımda bulunan 2 arkadaşım darbedildi" dedi.

TOKAT'TA MUHTAR ADAYI KAVGA SIRASINDA BIÇAKLANDI

Tokat'ın Madas köyünde oy kullanımı sırasında çıkan kavgada muhtar adaylardan Necmettin Damar bıçakla yaralandı.

Merkeze bağlı Madas köyünde oy sandıklarının kapatılmasına 20 dakika kala muhtar adayı Necmettin Damar ve diğer aday Mustafa Ceylan'ın yakınları arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada muhtar adayı Necmettin Damar, iddiaya göre M.C. tarafından bıçaklandı. Olaya karışan Mesut B., Mehmet B. ile kimliği öğrenilemeyen 2 kişi de kavga esnasında hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı muhtar adayı Necmettin Damar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda hafif yaralanan Mesut B. ve Mehmet B., Tokat Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneye gitmeyi reddeden diğer iki yaralı ise olay yerinde ayakta tedavi edildi. Yaralı muhtar adayının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Olayla ilgili cep görüntüsü

-Hastanelerden genel görüntü Haber: TOKAT,(DHA) 8)YUSUF'UN KÖYÜNDE, AK PARTİ BİRİNCİ OLDU İSTANBUL Pendik'te yerel seçimlere ilişkin AK Parti'nin belediye başkan adaylarına ait broşürleri dağıtırken kendisine "Andımız'ı biliyor musun?" sorusunu yöneltip, tepki gösteren Mine K. ile yaşadığı diyalogla sosyal medyada gündeme gelen Yusuf Özoğul'un memleketi Bayburt'un Mutlu köyünde, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti birinci çıktı.

İstanbul Pendik'te, Bayburtlu Yusuf Özoğul, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti'nin belediye başkan adaylarına ait broşürlerini gönüllü olarak dağıtırken, Mine K. isimli kadın kendisine tepki gösterdi. Mine K., Yusuf Özoğul'a "Andımız'ı biliyor musun, ne mezunusun?" şeklinde sorular sorarak, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan kadının gençle arasında yaşananlar AK Parti'li takipçilerin tepkisine neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da, #İyikiVarsınYusuf' hashtag'i oluşturuken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun da, hesabından, 'Sen çok yaşa Yusuf' tweet'i atarak Yusuf Özoğul'a destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir araya geldiği Yusuf'u davranışı dolayısıyla tebrik etti.

Yusuf Özoğul memleketi Bayburt'un Mutlu köyünde seçimlerde AK Parti birinci parti çıktı. 317 seçmenin olduğu köyde AK Parti 157, MHP 115, Saadet Partisi 35, İyi Parti'de 3 oy aldı. 7 oy ise geçersiz sayıldı.

Mutlu köyü sakinlerinden Hakan Yeğen, Yusuf Özoğul'a yapılanın doğru olmadığını belirterek, "Yusuf'a yapılan yanlış, hepimize yapılmıştır. Biz de oyumuzu verdik, hayırlısı olsunö dedi.

- Yusuf Özoğul'un köylülerdinden destek

- Konuşmalar Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ / BAYBURT,(DHA) 9)GİRESUN'DA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR GİRESUN'da Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçları belirsizliğini korurken, Cumhur İtitifakı ile Millet İttifakı seçmenleri aynı cadde üzerinde 30 metre arayla kutlama yapıyor.

Giresun'da Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Aytekin Şenlikoğlu ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı mevcut belediye başkanı Kerim Aksu arasında kıran kırana seçim yarışı yaşanıyor. Kentte, seçim sonuçları belirsizliğini korurken, seçimi kazandığını öne süren, her iki ittifakın seçmenleri aynı cadde üzerinde 30 metre arayla kutlama yapıyor. Polis ekipleri iki parti seçmenleri arasında geniş güvenlik önlemi aldı. İl Seçim Kurulu'nun seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Her iki cepheden kutlama görüntüleri

Alınan önlemler

Çevreden detaylar Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA)

10)ANKARA'DA, 'MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI MANSUR YAVAŞ BAŞKAN OLDU ANKARA'da, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'millet ittifakı'nın adayı CHP'li Mansur Yavaş, büyükşehir belediye başkanlığına seçildi.

Başkentte, 2014 yılında az farkla yerel seçimi kaybeden Mansur Yavaş, bir kez daha CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. 'Millet ittifakı'nca desteklenen Yavaş, AK Parti'den aday gösterilen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile yarıştı. Başkentte kıyasıya yarışın kesin olmayan sonuçlarına göre, Mansur Yavaş, belediye başkanı oldu.

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Ankara Beypazarı'nda, 23 Mayıs 1955'te dünyaya gelen Mansur Yavaş, ilk, orta ve lise eğitimini Beypazarı'nda tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olan Yavaş, askeri savcı olarak tamamladığı askerliğinin ardından Beypazarı'nda 13 yıl serbest avukatlık yaptı. Siyasete genç yaşlarda başlayan Yavaş, 1989- 1994 yıllarında belediye meclis üyesi, 1994'te MHP'den Beypazarı belediye başkanı adayı oldu; fakat seçilemedi. MHP'den 18 Nisan 1999 seçimlerinde aday olup, yüzde 51 oy oranıyla Beypazarı Belediye Başkanlığı'na seçilen Yavaş, Tarihi Beypazarı Konakları'nın restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla '2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi', Türk Dil Kurumu'nca Türkçe'nin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının 'Çevre Ödülü' gibi ödülleri aldı. 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından 'Yılın Belediye Başkanı' seçilen Yavaş, 2004 yerel seçimlerinde yüzde 55 oy oranı ile yeniden belediye başkanı seçilen Mansur Yavaş, 2009- 2014 yıllarında ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için girdiği seçimi kaybetti.

YSK BAŞKANI GÜVEN: VERİ KAYBI YAŞANMADI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, servis yazılımındaki teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucu siyasi partilerin veri çekme sürecinde bir kesinti olduğunu söyledi. Güven, "Bu arada herhangi bir veri kaybı yaşanmamış, kesintinin giderilmesinden sonra tüm bilgiler siyasi partilere aktarılmaya devam etmektedir" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Sadi Güven, Malatya ve Gaziantep'te meydana gelen olaylarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, ölenlere rahmet diledi. Seçimde emeği geçen siyasi partilere ve tüm kurumlara teşekkür eden Güven, şunları söyledi:

"Çoğunluğu siyasi parti temsilcilerinden oluşan sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemleri tutulan, sayım döküm cetveli, sandık sonuçları ilçe seçim kurullarına teslim edilerek, ilçe birleştirme tutanakları tanzim edilmektedir. İlçe seçim kurulları bu tutanakları tarayarak sisteme eklemektedir. Sonuçlar ve kazananlar ilçe ve il seçim kurullarınca belirlenip ilan edileceğinden bu aşamada YSK tarafından herhangi bir sonuç açıklanmayacaktır. Sisteme girilen sonuçlar ve resmi formatlı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları YSK'ya geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. 2014 yılından bugüne kadar seçim sonuçları internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine sunulacaktır. YSK siyasi parti üyelerinden oluşan sandık kurullarıyla ilçe seçim kurullarından gelen seçimleri alt alta koyup toplamak suretiyle itiraz sürelerinin bitimine müteakip seçim sonuçlarını ilan etmekte ve Resmi Gazete'de yayınlanmaktadır."

Güven, kesin seçim sonuçlarını en kısa sürede açıklayacaklarını belirtirken, yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan televizyon kanalları ve sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunmasına ve RTÜK'e ihbarda bulunmasına karar verildiğini kaydetti.

'VERİ KAYBI YAŞANMADI'

Sadi Güven, partilere veri girişinde kesinti yaşandığı iddiasıyla ilgili ise "Bugün servis yazılımında teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucu siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup, giderilmiştir. Bu arada herhangi bir veri kaybı yaşanmamış, kesintinin giderilmesinden sonra tüm bilgiler siyasi partilere aktarılmaya devam etmektedir. Seçimin ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: GÖRECEKSİNİZ, İSTANBUL'A DA BAHAR GELECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin, "Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. İstanbul'daki bütün arkadaşlarıma, örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum; 48 saat hiç kimse uyumayacak. Sandıklar terk edilmeyecek. Birleştirme tutanakları mutlaka sizin yanınızda tutulacak. Göreceksiniz, İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya baharın geldiği gibi" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin Ankara'da partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "İlk defa bu kadar adaletsiz bir seçimle karşı karşıya kaldık. Bütün adaletsizlikleri yaşadık. Ama halk demokrasiden yana tavrını koydu. Bu bizim için çok büyük bir ışık. Bu sadece insanımız için ülkemiz için değil, dünyanın bütün demokratları da bu tavırdan dolayı rahatlamışlardır" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. Bize üzün şu; Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapmış birisinin daha elinde veri olmadan kazandık diye açıklama yapması, böyle yangından mal kaçırır gibi açıklama yapması, Binali Bey'e yakıştıramadım. Islak imzalı tutanaklara bakıyoruz, elimizdeki verilere de bakıyoruz, kavgasız bir ortamda bütün bunların gerçekleşmesini bekliyoruz. İstanbul'daki bütün arkadaşlarıma, örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum; 48 saat hiç kimse uyumayacak. Sandıklar terk edilmeyecek. Birleştirme tutanakları mutlaka sizin yanınızda tutulacak. Göreceksiniz, İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya baharın geldiği gibi. Bütün baskılara, iftiralara rağmen bir başarı elde ediyoruz. 81 milyonun başarısı olarak görüyoruz. Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı, Mersin'i, Kırşehir'i, Artvin'i bir ilçe hariç, Ardahan'ı, Bolu'yu, Bilecik'i kazandık. Kazanan aslında Türkiye."

AKŞENER: DÜŞMANLIK DEĞİL SEVGİ KAZANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Düşmanlık değil sevgi kazandı. Milleti germeyin, yormayın, bıktırmayın. Yarından itibaren düşmanlık diline son verin. Kırdığınız gönülleri tamir edin. Böyle yapmanız hem milletin hayrına hem de sizin yararınıza olacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin genel merkezinde, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Akşener, oy kullanan herkese demokratik hakkını kullandığı için teşekkür etti. Sandığın, milli iradenin tecellisindeki en önemli adres olduğunu vurgulayan Akşener, "Bu adres, bugün itibarıyla bir kez daha mesajını vermiş ve iktidar partilerini uyarmıştır. İlk günden bu yana altını önemle çizdim. İktidar milletin dertlerini unuttu. 'Bu seçimde iktidar partilerini uyarın, kulağını çekin ki milletimizi hatırlasın, dertleriyle ilgilensin' dedim. 31 Mart seçiminin sonuçları, siyasette rekabetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterecektir. Bu seçim bir ittifaklar seçimiydi ve millet ittifakı milletin duygularına tercüman olarak başarılı bir sonuç aldı. Siyasette rekabet aziz milletimizin işine yarar. İktidar kendine çeki düzen vermek zorunda kalır. Vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalır. Aziz milletimiz bu seçimde verdiği mesajla bu sürecin önünü açmıştır. Bugünden itibaren iktidar partileri unuttukları milletimizi hatırlamak, sesine kulak vermek zorundadır. Millet, kötü gidişe 'dur' demek için iktidar partilerinin kulağını çekmiş, millet ittifakına güç katmıştır. Seçimin galibi millet ittifakıdır. Millet ittifakına kattığı güç ortadadır" diye konuştu.

'BU BİR SONUÇ DEĞİL BAŞLANGIÇTIR'

Yalnız iktidarın değil muhalefet partilerinin de attıkları her adımı dikkatli hesaplamak durumunda olduğunu belirten Akşener, "Düşmanlık değil sevgi kazandı. Bu seçimin en kıymetli sonucu budur. Tenceresi kaynamayan kadınlar, iş bulamayan gençler kazandı. Ürünü para etmeyen çiftçiler kazandı. Bu seçimin sonucuna 'yendik' demeyeceğiz. Bu bir başarıdır. Yalnızca milletimizin sorunlarına çözüm yolunda alınmış bir başarıdır. Milletimizin omuzlarımıza yüklediği bu görevin farkındayız ve hiç tereddüt olmasın ki dünden daha büyük bir azim ve kararlılıkla milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Buradan millet ittifakı seçmenlerine sesleniyorum. Abartılı sevinç gösterilerinden kaçının. Eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı, komşunuzu incitmeyin. Sonuç, milletin çocuklarının birbirlerine karşı kazandığı bir zafer değildir. Bunu asla unutmayalım. Bu bir sonuç değil bir başlangıçtır. Aksine iyi kentler ve mutlu insanlar için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

'KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidara seslenen Akşener, "Milleti germeyin, yormayın, bıktırmayın. Yarından itibaren düşmanlık diline bir son verin. Kırdığınız gönülleri tamir edin. Böyle yapmanız hem milletin hayrına hem de sizin yararınıza olacaktır. Daha görev süreniz var. Bu süreyi seçimden çıkan dersle iyi değerlendirin. Atacağınız her doğru adımda destekleyeceğimizi, atacağınız yanlış adımda karşınızda dimdik duracağımızı bilin. Bilin ki milletimize kibir ve üstten bakmaya devam ederseniz Türk milleti alternatifsiz değildir, sahipsiz değildir. Bu süreçte fedakarca ve omuz omuza çalışan millet ittifakının değerli mensupları başta olmak üzere bütün vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Millet ittifakının hayata geçmesinde büyük özen ve anlayış gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir kez daha teşekkür ediyorum. Demokratik tercihini yapan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BALIKESİR VE UŞAK'TA ALGI OPERASYONU YAPILMAK İSTENİYOR'

Meral Akşener, Uşak'ta İYİ Parti, Balıkesir'de ise 'millet ittifakı'nca desteklenen yine İYİ Parti adaylarının olduğunu, yaşanan karışıklık nedeniyle bazı milletvekillerini bu illere gönderdiklerini dile getirerek, "Balıkesir'de ve Uşak'ta adaylarımız öndedir. Bir algı operasyonu yapılmak istenmektedir. İlgili olan herkesi uyarmak isterim. Milletin tercihlerine saygı duymak demokrasinin emridir" dedi.

KILIÇDAROĞLU: BÜTÜN BASKILARA RAĞMEN BİR BAŞARI ELDE EDİYORUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Göreceksiniz İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya baharın geldiği gibi. Bütün baskılara rağmen bir başarı elde ediyoruz. Bütün iftira kampanyalarına rağmen bir başarı elde ediyoruz. Ve bizim başarımızı biz Türkiye'deki 81 milyonun başarısı olarak görüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Kılıçdaroğlu, bütün baskı ve iftiralara rağmen halkın demokrasiden yana tavır koyduğunu söyledi. Sadece Türk insanı için değil, dünyanın bütün demokratlarının da Türkiye'deki bu tavırdan ötürü rahatladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çünkü, Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve kökleşmesi sadece kendi ülkesi için değil bölge için de son derece önemlidir. Çünkü Türkiye özellikle mazlum ülkeler tarafından örnek alınan bir ülkedir" dedi.

'GÖRECEKSİNİZ İSTANBUL'A DA BAHAR GELECEK'

Ellerindeki verilere göre Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimi kazandığını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bizi üzen şu; başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış birisinin daha elinde veri olmadan 'biz kazandık' diye ortaya çıkması ve açıklama yapması, böyle yangından mal kaçırır gibi açıklama yapmasını doğrusunu isterseniz Binali Beye yakıştıramadım. Biz bütün tutanaklara bakıyoruz, alıyoruz. Elimizde veriler var, onlara da bakıyoruz. Gayet soğukkanlılıkla bakıyoruz. Kavgasız, dövüşsüz, gerilimsiz bir ortamda bütün bunların gerçekleşmesini istiyoruz. Dolayısıyla buradan İstanbul’daki bütün arkadaşlarıma örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum; 48 saat hiç kimse uyumayacak. Sandıklar terkedilmeyecek, birleştirme tutanakları mutlaka ama mutlaka sizin yanınızda tutulacak. Göreceksiniz İstanbul’a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya baharın geldiği gibi. Bütün baskılara rağmen bir başarı elde ediyoruz. Bütün iftira kampanyalarına rağmen bir başarı elde ediyoruz. Ve bizim başarımızı biz Türkiye’deki 81 milyonun başarısı olarak görüyoruz. 81 milyon insanın demokrasiye olan özlemi olarak görüyoruz. Bunu asla bir zafer olarak telaffuz etmiyoruz. Zafer düşmana karşı yapılır, bir başarı bu. Dolayısıyla demokratik açıdan da insani açıdan da yapılan bir seçim ve bu seçimden de elde edilen bir başarı sadece bizim açımızdan değil dünya açısından da memnuniyetle karşılanacaktır, Türkiye’de demokrasi gelişiyor diye."

'ANKARA'YI KAZANDIK'

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'yı kazandıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Adana’yı, Antalya’yı, Mersin’i, Kırşehir’i, Artvin’i, Ardahan’ı, Bolu’yu, Bilecik’i kazandık. Kazanan aslında Türkiye'dir. 'Bu illerde bütün vatandaşlarımız kazandı' diye bakıyoruz biz. Seçimin sıcaklığı geçtikten sonra Türkiye tekrar yanıcı gündemine, ekonomiye dönecektir, mutfaktaki yangına dönecektir. Biz 11 Ağustos 2018’de, 'Türkiye bu ekonomik krizden nasıl çıkar?' diye 13 maddede açıkladık. 'Eksiktir' diye eleştirebilirlerdi. 13 maddenin hiçbirisi uygulanmadı. Seçimden sonra iktidarın alacağı daha sert önlemlerle mutfaktaki yangının dozu artacaktır, hepimiz biliyoruz. İktidar sahipleri bunu biliyor. En büyük endişemiz de gidip yine IMF'nin kapısını çalmalarıdır. Bunun da bütün göstergeleri var. Biz yine sorumluluğu bilen, sorumluluğunun bilincinde olan bir parti olarak ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. 'İyi ki ekonomik kriz oldu' diye özel bir fırsatçılığa takılmak istemiyoruz. Tam tersine bir ekonomik kriz var, mutfakta yangın var, bunun aşılması için ne gerekiyorsa, siyaseten ne gerekiyorsa biz her türlü fedakârlıkta bulunmaya hazırız."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın gösterdiği çaba her şeyin üzerindedir. Demokrasi kazanımında Millet İttifakı'nın gösterdiği çaba bizim Türkiye demokrasisi tarihinde yerini alacaktır. Balıkesir'de, Uşak'ta CHP’li arkadaşlarıma sesleniyorum; mutlaka sandıklara sahip çıkın. Orada da, İYİ Parti'nin adaylarının kazanması için 'elinizden gelen her türlü çabayı gösterin' diyorum" diye konuştu.

BAHÇELİ: ÜLKE GÜNDEMİNDEN SEÇİM KONUSU KALKMIŞTIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ?"Türk milleti gelecekteki 5 yıl boyunca büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemiş, bu çerçevede konu kapanmıştır. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri de 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. İstikrar temellenmiş, Türkiye’nin önü açılmıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarının ortaya çıktığına vurgu yaparak, "Ülkemiz, tarihi bir süreçten geçmiş, iç ve dış mihrakların her türlü tuzak ve tezgâhına rağmen demokratik seviyesinin yüksekliğini tekraren göstermiştir. Oyunlar boşa çıkarılmıştır. Seçime katılımın yüksek çıkması milletimizin gelecek haklarına güçlü şekilde sahip çıktığının en bariz kanıtlarından birisi olmuştur. Milli irade hamd olsun tecelli etmiş, hükmünü vermiştir. Vatandaşlarımız herhangi bir baskı ve engellemeye maruz kalmadan hür iradeleriyle oylarını kullanmışlardır. Bilhassa ifade etmek isterim ki, sandıktan çıkan sonuçlara saygı ve riayetimiz tartışma götürmez bir gerçektir. Demokrasiye bağlılığımız, milletimizin tercihine hürmetimiz açıktır. Türkiye nasıl bir demokratik olgunluğa sahip olduğunu bir kez daha ispat, bir kere daha işaret, yeniden ilan etmiştir" dedi.

31 Mart seçimlerinin bazı müessif olayların haricinde genel olarak sakin ve huzurlu geçtiğini, seçimlerin meşruiyetine gölge düşürecek vahim olaylar yaşanmadığına vurgu yapan Bahçeli, Malatya’nın Pütürge ilçesinde muhtar seçimi kapsamında meydana gelen sandık başındaki kavgadan derin üzüntü duyduğunu kaydetti. Bahçeli, Pütürge'de yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, Saadet Partisi camiasına başsağlığı diledi.

'CUMHUR İTTİFAKI HEDEFİNE ULAŞMIŞTIR'

Bahçeli, seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesinde ise şunları söyledi:

"31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı’nın ruhu, Türk milletinin istiklal özlemleri ve istikbal umutları mührünü vurmuştur. Cumhurun karşısında tesis edilen çok aktörlü kirli cephe yerli ve yabancı işbirlikçileri kanalıyla sonuç almaya çalışsa da başarısızlığa mahkûm edilmiştir. 31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, ülkemizin zaaf ve zayıflığa düşmesini bekleyenleri bertaraf etmiştir. Cumhur İttifakı’nın milli beka çağrısı doğudan batıya, kuzeyden güneye aziz milletimiz tarafından hem duyulmuş, hem benimsenmiş, hem de takdir ve tasdik edilmiştir. Türk milleti engin sağduyusunu göstermiş, bekasına ve birliğine muazzam şekilde destek vermiştir. Cumhur İttifakı hedeflerine çok şükür ulaşmıştır. Karşımızdaki tablo ülkemiz açısından ümit ve heyecan verici bir gelişmedir. 31 Mart seçimlerinin kazananı Türk milletidir. 31 Mart seçimlerinin kazananı bütün Türkiye’dir. Cumhurun mesajı çok şükür kabul görmüştür. Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar bu seçimlerde kaybetmiştir. Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, bozguncu çevreler, terör örgütleri, terörist emeller milletimizin muazzam iradesi karşısında çaresiz kalmışlar, hak ettikleri cevabı almışlardır. Bu seçimleri intikam vasıtası görenler, haktan yana görünüp de batıla hizmet edenler mağlup ve mahcup olmuşlardır. Türkiye’ye tehdit sökmeyeceği aleni şekilde anlaşılmış, bununla birlikte teyit edilmiştir. Bekamız üzerinde kumar oynayan, bekamıza hançer sallayan, bekamızı hafife alanlar kuşkusuz yanıldıkları gibi yanlışa düştüklerini de anlamak zorunda kalacaklardır."

'TÜRKİYE'NİN KUTUPLAŞARAK MESAFE ALMASI DÜŞÜNÜLEMEZ'

Bahçeli, seçimlerin geride kaldığını, Türkiye'nin umutlarını tazelediğini ifade ederek "Ülke ve millet olarak dikkatle önümüze bakmak, ağırlaşan sosyal ve ekonomik meselelerle birlikte çetrefilleşen uluslararası ilişkilere titizlikle odaklanmak hayati önemdedir. Türkiye’nin kaybedecek vakti yoktur. Türkiye’nin kutuplaşarak mesafe alması da düşünülemeyecektir. Siyaset kurumu ve siyasi aktörler açısından sağduyunun, ortak aklın, milli birliği güçlendirecek söylem ve siyaset üslubunun öne çıkması başlıca gündem olmalıdır. Bunun yanında Cumhuriyet’in yüzüncü yıldönümüne müreffeh, muasır, gelişmiş ve güçlenmiş bir ülke olarak girmek milli bir hedeftir. Bu hedefin gerçekleşmesi konusunda tarihe ve gelecek nesillere karşı hem vefa hem de gönül borcumuz vardır. 2023’ün lider ülke Türkiye’sinin inşa ve ihyasında herkese düşen ertelenemez ve mühim düzeyde sorumluluklar bulunmaktadır. Bilinmelidir ki, aziz milletimiz bekası üzerinde ne kadar hassas olduğunu göstermiştir" diye konuştu.

'BELİRSİZLİKLERİN KOYU SİSİNİ DAĞITMIŞTIR'

Sandıktan çıkan sonucun önemli olduğunu söyleyen Bahçeli, "Sandıktan çıkan sonuç, Cmhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilke ve kurumlarıyla tesciline, parlak geleceğimizin planlanıp kavranmasına ileri düzeyde katkı sağlamıştır. Büyük ölçüde, yeni hükümet sistemine müzahir yerel yönetimlerin tezahürü ise büyük bir kazanımdır. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında herhangi bir çatışma ve çelişme yaşanmayacak olması ülkemizin ufkunu aydınlatmış, belirsizliklerin koyu sisini dağıtmıştır. CHP ve ittifak ortaklarından seçilen belediye başkanlarının sorumlu, şuurlu ve dengeli hareket ederek yeni sistemin doğasına uygun çalışmaları başlıca temennimdir" dedi.

'SEÇİM KONUSU TAMAMEN KALKMIŞTIR'

Bahçeli, siyasi gerilim ve çatışmadan hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağına işaret ederek şöyle konuştu:

"Küresel ve bölgesel sorunların çok ciddi boyutlara tırmandığı bugünkü zaman diliminde birlik ve kardeşlik hukukunun kökleşmesi, aynı zamanda yaygınlaşması ülkemizin geleceğine muhterem bir hizmet olacaktır. Ayrılıkta hayır yoktur, cepheleşmede huzur yoktur. Türk milleti gelecekteki 5 yıl boyunca büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemiş, bu çerçevede konu kapanmıştır. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri de 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. İstikrar temellenmiş, Türkiye’nin önü açılmıştır. Parti olarak milletimizin vermiş olduğu mesajları enine boyuna analiz edip yorumlayacağımız aşikârdır. Bilinmelidir ki, Türk milleti kriz siyasetine geçit vermemiştir. Türk milleti kaos diline müsaade etmemiştir. İnanıyorum ki, 31 Mart seçimlerine katılan her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi alacak, lazım gelen ders ve sonuçları mutlaka çıkaracaktır" dedi.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Cumhur İttifakı’nın ve partilerinin adaylarına oy verenlere şükranlarını sunan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Terör örgütlerinin tasallut ve tahriklerini reddeden, istismar ve yalanlara sırtlarını dönen Kürt kökenli kardeşlerimize onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir kampanya dönemine imza atan, adeta gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’ye gönül vermiş kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Adanmış ve inanmış bir vicdanla, dürüst ve samimi bir mizaçla üstlendikleri kutlu görevleri insanüstü bir gayretle yerine getiren, Cumhur İttifakı’nın ve üç hilalin onurunu bayraklaştıran aziz dava arkadaşlarımla iftihar ediyor, hepsini yürekten tebrik ediyorum. Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi kutluyor, başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı’nı tercih eden milletimin her güzel insanına gönül dolusu selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yenikapı ruhunun ve Cumhur İttifakı’nın kararlı, yürekli ve inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir. Unutulmasın ki, her şey Türkiye içindir. 31 Mart seçimleri demokrasimizin zaferidir. 31 Mart seçimleri bizatihi cumhurun zafer tacıdır. Tehditler ne kadar fazla olursa olsun, büyük Türkiye ülküsünün önünde hiçbir güç duramayacaktır. Türkiye düşmanlarına ve terör örgütlerine karşı milli bir kenetlenme ruhuyla karşı durulacak, gelecek Türk milletinin olacaktır."

SORULARI CEVAPLADI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bahçeli, "Türkiye'nin daha evvelden HDP’nin aday çıkarmadığı illerde bugün CHP ve İYİ Parti’nin seçim sonuçlarını birlikte değerlendirerek zafere ulaştıklarını ilan etmişlerdir. Bu olayları da yakınen takip ediyoruz. Gelecekte çok daha farklı sonuçlar neler olabilir hep beraber göreceğiz. Bu seçim sonuçlarını 2014 yılıyla karşılaştırdığınızda önemli bir bereketimiz olduğunu ifade etmek isterim. Kesin sonuçlar netleştiği zaman hangi ilde ne kadar, hangi ilçede hangi beldede ne kadar aldığımızı, bunların dışında 30 büyükşehir ve ona paralel olarak eklemlenen Cumhur İttifakı sonuçlarını da değerlendirdiğimizde çok daha farklı bir tablo ortaya çıkacaktır. Şimdi herkes kazandığını söylemektedir. Herkesin kazandığını söylemesi Türkiye için bir kazançtır. Demek ki siyaseten mağlup olan yok bu ülkede" dedi.

FAHRETTİN ALTUN'DAN 'İSTANBUL' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen bir ifadesi olmadığını belirtti.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerine yer verdi. VERİLERİN ELLERİNDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüzü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, demokrasinin 4 tane kuvveti olduğunu söyleyerek, "Bunlardan bir tanesi de medya. Ama bu medyanın bir kısmı devlet kuruluşu ve bu devlet kuruluşu eğer milli iradeyi karartma konusunda iktidara yandaşlık yapma konusuna girmişse bu kabul edilemez. Buradan açıkça söylüyorum bir an önce açıklamadıkları illerin sonuçlarını açıklasınlar. Bu verilerin ellerinde olduğunu biliyoruz; ama bunu yapmamakta ısrar ediyorlarsa, emirle talimatla bir haber ajansını hareket eder hale getiriyorlarsa başında bulunanlar derhal görevlerinden istifa etmelidirler" diye konuştu.

ÖZTRAK: EKREM İMAMOĞLU'NA BAŞARILAR DİLİYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak toplantıda şunları kaydetti:

"Şimdi İstanbul'da 10 sandık eksiğiyle girilmiş sonuçlara baktığımızda, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim oyumuz 4 milyon 167 bin 381. AK Parti'nin oyu ise Cumhur İttifakı olarak 4 milyon 139 bin 432. Yani Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark, Ekrem İmamoğlu lehine. CHP'nin ve Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 27 bin 949 oy önde olarak seçimi kazanmış gözüküyor. Çünkü kalan 10 sandıkta ortalama 350 oy gelse 3 bin 500 oy var ve bu sonucu etkileyecek gibi gözükmüyor. İstanbul seçimlerinin biz de hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Zaten biraz önce öğrendik, Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, AK Parti İstanbul sonuçlarına itiraz ediyormuş, itiraz ediyorlarsa da demek ki kazanamamışlar ki, o nedenle itiraz ediyorlar. Tekrar İstanbul'da yeni bir dönem başlıyor ve bu dönemde Sayın Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyoruz."

ŞAHİN: KANUNİ HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların çoğunda geçersiz oy tespit ettiklerini belirterek, "Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, seçimlerle ilgili sosyal medya hesabı twitterdan paylaşımda bulundu. Şahin, şunları kaydetti:

"Ankara'da oy kullanılan 12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

CHP'den açıklama

CHP Genel merkezi genel ve detaylar

Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın konuşması

İyi parti'den açıklama

Akşener ve Yavaş'ın konuşması

AK Parti Genel merkezi genel ve detaylar

Erdoğan'ın balkon konuşması

Haber-Kamera: Kaan ULU / ANKARA,(DHA)

İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tunç Soyer kazandı. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

TUNÇ SOYER KİMDİR

Ankara'da 1959 yılında doğan Tunç Soyer, orta öğrenimimi Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Soyer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1981'de mezun oldu. Öğrenciliği döneminde tiyatro oyunculuğu ve yönetmen asistanlığı yapan Soyer ayrıca Türk Haberler Ajansı'nda muhabir olarak çalıştı. İsviçre Webster Koleji'nde 'Uluslararası İlişkiler' ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 'Avrupa Birliği' alanlarında yüksek lisans yaptı. Seferihisar'da bir tatil köyü kuran Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ahmet Piriştina'nın danışmanlığını, İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı ve EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi. 2009- 2019 yıllarında iki dönem Seferihisar Belediye Başkanı olarak görev yapan Soyer, evli ve iki çocuk babası. CHP'Lİ TUNÇ SOYER: YARIN İLK İŞİM EN AZ OY ALDIĞIM MAHALLELERE GİTMEK

Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, partisinin İl Başkanlığı'nda kesin olmayan seçim sonuçlarına dair basın açıklaması yaptı. Yarın yapacağı ilk işin en az oy aldıkları mahallelere gitmek olduğunu söyleyen Tunç Soyer, "Bizi gömmeye çalıştılar ama unuttukları bir şey vardı; biz tohumduk. Bir gidip bin gelirdik, öyle de oldu. İzmirlilere teşekkür ediyorum, İzmirlileri kalbimle kucaklıyorum" dedi.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybeci ile yarışan ve kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanan Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. İzmir'in iradesini çok renkten, çok sesten ve çok nefesten yana kullandığını söyleyen Tunç Soyer, şöyle dedi:

"İzmir birlik beraberlikten yana oyunu kullanmıştır. İzmir her türlü haksızlığa hayır demiştir. Bizi gömmeye çalıştılar ama unuttukları bir şey vardı, biz tohumduk. Bir gidip bin gelirdik, öyle de oldu. İzmirlilere teşekkür ediyorum, İzmirlileri kalbimle kucaklıyorum. Bugünden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi bir ana olacak. Bütün evlatlarını aynı şefkatle kucaklayacak. Hiç kimseyi ayırmayacak ve üvey evlat muamelesi yapamayacak. İzmir Türkiye de siyasetin dilinin değişmesi gerektiğini gösterdi. Sevginin bir aradalığın dilinin mümkün olduğunu gösterdi. Bu nedenle de İzmir'e teşekkür ediyorum. Yarından itibaren yoksullukla işsizlikle mücadeleye başlayacağız. Refahı daha adil paylaştırmak için canla, başla, çalışacağız."

'EN AZ OY ALDIĞIM MAHALLELERE GİDECEĞİM'

Tunç Soyer, gazetecilerin "Aldığınız oy oranını başarılı buluyor musunuz" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Büyükşehir belediyeleri arasında alınan en yüksek oy. Millet İttifakı'yla birlikte aldık. Bu gurur duyulacak bir başarı. Bu İzmirlilerin başarısı, herkesin payı var. Bana oy vermeyenlerin de belediye başkanı olacağım. Yarın yapacağım ilk iş en az oy aldığım mahalleye gidip, içlerinin rahat olmasını söyleyeceğim. Onların da belediye başkanı olacağımı söyleyeceğim." 'HALKA HİZMETTEN YANA OY KULLANDI'

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer İzmir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu dile getirerek, şöyle dedi:

"Sayın Soyer yaklaşık yüzde 60'lık oy oranıyla başkan seçilmiştir. Ben kendisini bir İzmirli olarak bir CHP'li olarak kutluyorum, tebrik ediyorum. Kentimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmir 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha demokrasinin, cumhuriyetin barışın, umudun başkenti olduğunu bir kez daha göstermiştir. İzmirliler tercihlerini ranttan yana değil halka hizmetten yana bir kez daha kullanmıştır. İzmir duruşunu göstermiştir."

Bayındır, Kınık, Kiraz ve Aliağa ilçeleri dışında 26 ilçede Millet İttifakı olarak seçimi kazandıklarını savunan Yücel, "Bizim 30 artı 1 hedefimiz vardı. Bu hedefimize büyük oranda yaklaştığımızı görüyoruz. Siyaset bir iddia işidir. Bizim iddiamız yaşadığımız şehrimize ve ülkemize hizmet etmektir. Bu iddiamızı aldığımız seçimlerle devam ettiriyoruz" dedi.

TUNÇ SOYER'DEN 'ÇAV BELLA' İLE ZAFER DANSI

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer, seçim sonuçlarını alır almaz, annesine sarılarak 'Çav bella' adlı şarkı eşliğinde dans etmeye başladı.

İzmir'de Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime giren ve kazanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, partililerle seçim sonuçlarını izlediği ofisinde seçim mitinglerinde de sık sık kullandığı 'Çav bella' şarkısı eşliğinde zıplayarak dans etti. Bazı partililer de şarkıyı söyleyerek ve dans ederek Soyer'e eşlik etti. Soyer annesi Güneş Soyer'e sarıldı ve onunla kol kola girerek dans etti. Tunç soyer'in iki kızı da babalarına eşlik etti. Soyer'in zafer dansı partililer tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. MHP İZMİR İL BAŞKANI ŞAHİN: DEMEK Kİ BİR EKSİĞİMİZ VAR Kİ BU KADAR OY VERDİLER

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'de Millet İttifakı adaylarının Büyükşehir ve birçok ilçe belediye başkanlığında ipi göğüslediği yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Şahin, "Milletin hesabı hep doğrudur, millete diyecek bir şeyimiz yok. Demek ki bir eksiğimiz var ki bu kadar oy verdiler" dedi.

AK Parti ile ittifak yaparak yerel seçimlere katılan MHP, İzmir'de Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere olmak üzere İzmir'deki 5 ilçede kendi adaylarını çıkardı. Diğer ilçelerde yarışa AK Parti'li adaylar katıldı. MHP, Aliağa Belediye Başkanlığı'nı mevcut başkan Serkan Acar ile yeniden kazanırken, diğer ilçelerde seçimi kaybetti. Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Çok uzun bir kampanya dönemi geçirdik. Aşağı yukarı 120 gündür takım arkadaşlarımız ve adaylarımızla sahadayız. Başta AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi olmak üzere, teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Millete küsülmez, milletin hesabı da hep doğrudur. Millete diyebilecek bir şeyimiz yok. Demek ki bir eksiğimiz var ki bu kadar oy verdiler. Buna rağmen sevineceğimiz üç beş nokta da mevcut. Sayın Devlet Bahçeli x+y=z yüzde 52 oy oranınının baraj sınırı olduğunu söylemişti. Türkiye çapında yüzde 52'nin üzerinde oy alındı. İzmir'de de yüzde 33 olan oyumuz yüzde 38'e çıktı. Biz bir belediyemizi muhafaza ettik. Cumhur İttifakı ortağımız ile birlikte de belediyeler kazandık. Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Sahada gördüklerimize göre belirlediğimiz hedef 20 ilçe idi. Demek ki eksiklikler yapmışız. 500 oy ile bir yerde kaybetmişiz, 150 oyla bir yerde kaybetmişiz. Karaburun'da 200, Beydağ'da 150 oy ile kaybetmişiz. Söylediğimiz ilçelerin tamamında 1000- 1500 oyla kaybettik. 24 Haziran'da yüzde 4.8 oy aldığımız yerde bugün yüzde 45 oy aldık. Bizim açımızdan çok da kötü olmayan bir performans sergilendi" diye konuştu.

MHP İl Başkanlığı'nda bekleyişi sürdüren partililer ise, seçim sonuçlarını "Hayırlısı olsun" diyerek karşıladı.

KEMALPAŞA'DA KIYASIYA REKABETİ CHP'Lİ KARAKAYALI KAZANDI

İzmir'de kıyasıya rekabetin yaşandığı Kemalpaşa ilçesinde CHP'li Rıdvan Karakayalı kazandı. Karakayalı bir dönem ara verdiği Kemalpaşa Belediye Başkanlığı görevine yeniden döndü.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adayları arasında büyük çekişmeye sahne olduğu İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gergin anlar yaşandı. Sandıkların sayılmaya başlamasından sonra seçimlerin Millet İttifakı Adayı CHP'li Rıdvan Karakayalı ve Cumhur İttifakı Adayı mevcut Belediye Başkanı AK Partili Arif Uğurli arasında başa baş gitmesiyle iki adayın taraftarları İlçe Seçim Kurulu'nun önünde toplandı. Emniyet güçleri, İlçe Seçim Kurulu'nun önünde güvenlik çemberi oluşturup TOMA'lar ve çevik kuvvet polisleriyle iki tarafın karşılaşmasının önüne geçti. Karakayalı ve Uğurlu taraftarları karşılıklı slogan attı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi CHP'li Rıdvan Karakayalı kazandı. Karakayalı'nın taraftarları içeriden sonuçların gelmesiyle İlçe Seçim Kurulu dışında büyük sevinç yaşadı.

CHP'li Rıdvan Karakayalı, DHA'ya yaptığı açıklamada "Belediye başkanlığını bir dönem aradan sonra kazandık. Bundan sonra herkesin belediye başkanı olacağım, rozetimi çıkaracağım. Allah utandırmasın. Bütün partileri kutluyorum. Bana her partiden oy geldi. Ben de onlara teşekkür ediyorum" dedi. CHP'liler ilçenin meydanında toplanarak kutlama yaptı.

ZEYBEKCİ: ÇIKARILMASI GEREKEN DERSLERİ MUTLAKA ÇIKARACAĞIZ

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Nihat Zeybekci, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Zeybekci, yarından itibaren seçim sonuçlarını sandık sandık değerlendireceklerini belirterek, "Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız ve atılması gereken adımları atacağız" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Secimlerinin son ermesinin ardından sonuçlarda belli olmaya başladı. Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Nihat Zeybekci, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile birlikte il binasında sonuçları takip etti. Kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı adayı CHP'li Tunç Soyer'in kazanmasının ardından, AK Parti İl Binası'nda sessizlik hakim oldu. Nasır ve Dağ ile il binasına gelen az sayıda partili, sonuçların belli olmaya başlamasıyla buradan ayrıldı.

Seçimde yaklaşık yüzde 38.5 oy alan Nihat Zeybekci ise, sonuçları değerlendirdi. Zeybekci, sonuçlardan çıkarılacak dersler olduğunu belirterek, "Seçim sonuçlarının İzmir'imize, milletimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir karar vermiştir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi milletimizin iradesinin üstünde bir güç tanımadık. Milletimizin verdiği kararın ne önüne en de sonuna bir nokta eklemek gibi bir niyetimiz olmuştur. Milletimizin İzmir'imizin verdiği karara saygı göstermek bir vazifedir. Öncelikle İzmir'imize çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4,5 aylık bir seçim kampanyası yürüttük. Son derece medeni, son derece hoş görülü, son derece kucaklayıcı, sessiz, sakın bir seçim kampanyası yürütme imkanı verdi bize. Onun için bütün vatandaşlarımıza bu anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Verdiğimiz bir rahatsızlık olduysa da onlardan özür diliyorum. Siz değerli basın mensupları da yağmurda çamurda bize eşlik ettiniz. Bütün İzmir'in sokaklarını birlikte dolaştık. Yani bir İzmir'imizi bir ilçeymiş gibi tüm sokaklarını dolaşarak, tüm esnafımızla, gencimizle, yaşlımızla, insanlarımızla birebir temas ettik. Milyonlarca vatandaşlarımızla beraber olduk. Hiçbir yerde bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Ben partimizdeki başta İl Başkanım olmak üzeri tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ederim. Cumhur İttifakının diğer kanadı MHP teşkilatına da teşekkür ediyorum. Birlikte çok güzel bir çalışma fırsatı bulduk. Yarından itibaren İzmir'imizin verdiği oyları tek tek sandık sandık detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Bunlardan çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız ve atılması gereken adımları atacağız. Hemen arkasından seçilen belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. İzmir'e verdiğimiz sözleri yerel yönetimler kapsamında vereceğimiz hizmetleri tekrar gözden geçireceğiz. O şekilde bir değerlendireceğiz. Ekibi takımı toplayıp çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin huzurunda tüm İzmirlilere şunu ulaştırmak istiyorum. Bu can bu bedende olduğu sürece İzmir'e hizmet etmek benim için şereftir. Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir süreç başlıyor. Ben ülkemizin zor dönemi atlattığını düşünüyorum. Bundan sonra önümüzdeki süreçte ekonomik anlamda ülkemizin kalkınması için güzel bir sürece başlayacağımıza inanıyorum. Allah her şeyin güzelini İzmir'imize nasip etmesini diliyorum. Seçim sonuçları İzmir'e hayırlı olsun" dedi.

Açıklamanın ardından Zeybekci ve beraberindekiler il binasından ayrıldı.

-CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in CHP'ye gelmesi

-Partililerle bir araya gelmesi

-Tunç Soyer'in açıklaması

-Genel ve detay görüntü

- Tunç Soyer'in Çav bella ile dansı

- Annesine sarılması ve birlikte dansı

- İki kızının kendisine destek vermesi

- Partililerin onunla dans etmesi

-Veysel Şahin açıklaması KEMALPAŞA

- CHP'li Rıdvan Karakayalı'nın açıklamaları

- Kutlamalardan görüntü (ZEYBEKCİ AÇIKLAMA)

- İl binasından görüntü

- Açıklamadan görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber: İZMİR,(DHA) 12)ADANA'DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NI CHP'Lİ ZEYDAN KARALAR KAZANDI ADANA'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu CHP'nin adayı Zeydan Karalar (61), Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Merkez Seyhan Belediye Başkanı olan Zeydan Karalar, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile yarıştı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Karalar, rakibi Sözlü'ye kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 10 fark attı.

KARALAR: BİZE OY VERMEYENLERE DE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Çok sayıda CHP'li ve Millet İttifakı destekçisi, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde toplanarak gösteri yaptı. Türk bayrakları taşıyan kalabalık grup, dans edip, Zeydan Karalar lehine sloganlar attı. Gruptaki bazı partililer meşale ve havai fişek yaktı. Burada kalabalığa hitap eden Akif Kemal Akay ve Soner Çetin, Millet İttifakı'na destek verenlere teşekkür etti. Zeydan Karalar ise aday olduğu sırada 10 puandan fazla farkla Büyükşehir Belediye Başkanı seçileceğini söylediğini hatırlatarak, Seyhan Belediyesi'nin de artık CHP'nin kalesi haline geldiğini söyledi. Karalar, İyi Parti ile de yüzde 100 uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, İyi Parti kadrolarına teşekkür etti. Adana'da yeni bir dönem başladığını dile getiren Zeydan Karalar şunları söyledi:

"Her ilçede çok çalışan ve aklı, fikri ruhu sadece halkına hizmet edecek olan bir anlayış geldi. İşçiyi ezmeyen, maaşını zamanında veren, yolunu yapan bir belediye geliyor artık. İşimiz o kadar kolay değil. Büyükşehir belediye bütçesini düşününce işimizin o kadar kolay olmadığını görüyorum. Zaten bizi biliyorsunuz, 5 yılda yaptıklarımızı biliyorsunuz. 25 yılda yapacaklarımızın birkaç katını 5 yılda yaptığımızı biliyorsunuz. Yönetim biçimimizin, yönetme biçimimizin çok farklı olduğun, onların bizle bu konuda yarışamayacağını biliyorsunuz. Biz bir zaferle kazanmadık. Zafer düşmanla yapılan savaşla kazanılır. Biz 2 memleket insanı yarıştı biri kazandı. Bu kadar. Bize oy vermeyenlere de sahip çıkacağız biz. Biz bu saatten sonra herkesin belediye başkanıyız değil mi? Peki bizi Büyükşehir Belediye Başkanı yapan model ne? Herkesin belediye başkanı oldum, herkesten oy aldık. Niçin ben parti bayraklarını getirmeyin, Türk bayrağı getirin dedim? Çünkü bizler artık Adana Partisi'nin adayıyız ve elbette ben 44 yıllık CHP'liyim. CHP'li olmaktan ötürü de onur duyuyorum. Herkes kendi siyasal görüşüyle onur duyar ama sonuç itibariyle bize her partiden oy veren insanlar olduğu için bizim onları da gözetip bağrımıza basmamız gerekiyor ve herkesin belediye başkanı olmamız gerekiyor."

KİMDİR?

1958'de Adana'da doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana'da okudu. 1980'de Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun oldu.

1977'de Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 1981'de, 23 yaşında Makina Mühendisleri Odası Başkanlığı'na seçilerek Türkiye'nin en genç oda başkanı unvanını elde etti; 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.

7 Temmuz 2010'da CHP Adana İl Başkanlğı'na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011'de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti. Arapça ve Almanca bilen Karalar, evli ve 3 çocuk babası. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vatandaşların sevinç gösterilerinden detaylar

- Zeydan Karalar'ın konuşması Haber-Kamera: ADANA,(DHA) 13)BURSA'DA KAZANAN AK PARTİ'Lİ ALİNUR AKTAŞ CUMHUR İttifakı'nın AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. AK Parti İl Başkanlığında açıklama yapan Aktaş, "Bundan sonra konuşma değil çalışma vakti" dedi.

Bursa'da sandıkların tamamına yakını açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut Başkan ve AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, seçimi ilk sırada tamamladı. Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanlığında seçim sonuçlarına yönelik açıklama yaptı. Bursa'ya dair hep bir hayali olduğunu belirten Aktaş, şunları söyledi:

"Bursa'nın tarihine ve talihine imza atacağız. Dersimize çok çalıştık diyordum, Allah'a hamdolsun bu noktada bu akşam çıkan sonuçlar neticesinde de bir araya gelmiş olduk. Dünyanın neresinde olursa olsun yağmur toprağa düştüğünde aynı dili konuşuyor. 31 Mart 2019'da Bursa topraklarına düşen bu seçim sonucunu, önümüzdeki dönem Bursa'yı bambaşka bir künyeye taşımasına inşallah hep birlikte tanıklık edeceğiz. Ulaşımı rahatlayan, turizmi gelişen, yeşili katlanarak artan, sanayide, tarımda katma değerli bir şekilde büyüyen ve eğitimi, kültürü, sosyal hayatı her açıdan gelişen bir Bursa için canla başla çalışacağımıza hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımızla yaklaşık 20 dakika önce bir telefon görüşmem de oldu, gelişmelerle alakalı kendisine detaylı bilgi verdim. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum, o bizim liderimiz, büyüğümüz, biz onunla yol yürümekten son derece mutluyuz. Çünkü o iyi bir yerel yönetici, çünkü o iyi bir devlet yöneticisi, devlet başkanı. Allah'a hamdolsun bu süreçte Bursa'ya olan ilgisini, alakasını her aşamada hissettirdiğini ve bu noktada kendisinden büyük güç aldığımızı ben bir kez daha burada ifade etmek istiyorum."

'EĞLENCEYLE KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK'

Bursa'nın ihtiyaç ve sorunlarını bildiğini belirten Aktaş, "Eğlenceyle, kutlamayla geçirecek çok fazla vaktimiz yok. Büyük bir samimiyet ve aşkla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Âşıklar ve evliyalar şehri olan Bursa'mıza hayırlı olsun diyorum. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra konuşma değil, çalışma zamanı" dedi.

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI SALMAN'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, "Şu an Büyükşehirde yaklaşık yüzde 55 civarında sandıklar netleştirildi. Cumhur İttifakı olarak yaklaşık 3- 3,5 puan öndeyiz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman devam eden yerel seçimleri değerlendirdi. Salman, "Şu an Büyükşehirde yaklaşık yüzde 55 civarında sandıklar netleştirildi. Sandık sonuçları belirlendi, Büyükşehir olarak şu anki yüzde 55 civarındaki açılmış oylara baktığımızda Cumhur İttifakı olarak yaklaşık 3- 3,5 puan öndeyiz. Biliyorsunuz önce sayımlar Büyükşehir ile ilgili yapılıyor, sonra ilçe belediyeleri yapılıyor. Burada da yüzde 45 civarında belirlenmiş durumda. Burada da aşağı yukarı önceki dönemlerdeki belediye başkanlıklarına sahip olduğumuz yerlerde öndeyiz. Genel durum aşağı yukarı böyle. Zannediyorum 1-2 saat içerisinde sandıklar yüzde 100 civarında olduğunda daha kesin, net sonuçlar ortaya çıkmış olacak. Aşağı yukarı da bu netice ile sonuçlanacağını öngörüyoruz" dedi.

Bir gazetecinin Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey'in 5 puan önde olduğunu söylemesi hakkındaki soruyu yanıtlayan Salman, "Benim elimdeki kesin sonuçlar. Bir iki saat bekleyelim o zaman kim doğru söylüyor görecekseniz" diye cevap verdi.