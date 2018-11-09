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DHA YURT - SINIRDA MÜHİMMAT PATLADI, YARALI ASKERLER VAR (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 19:43 | Son Güncelleme

** YARALILAR, HAKKARİ VE YÜKSEKOVA'DAKİ HASTANELERE KALDIRILDI Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyündeki Süngü Tepe üs bölgesindeki karakolda arızalı mühimmatın patlaması sonucu yaralanan askerler, patlama bölgesinde helikopterle Yüksekova ve Hakkari'ye getirildi.

** YARALILAR, HAKKARİ VE YÜKSEKOVA'DAKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyündeki Süngü Tepe üs bölgesindeki karakolda arızalı mühimmatın patlaması sonucu yaralanan askerler, patlama bölgesinde helikopterle Yüksekova ve Hakkari'ye getirildi.

Yaralı askerler, helikopterde indirildikten sonra hazır bekleyen ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamada, yaralı asker sayısı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Helikopter
- Ambulanslar
- Detaylar

HAKKARİ (DHA)

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