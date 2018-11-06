Diablo Immortal’a tepki yağıyor!

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen BlizzCon 2018’de Blizzard Entertainment 3 önemli duyuru gerçekleştirdi. Genel olarak oyun severler yeni bir Diablo oyunu ya da Diablo 2’nin Remake versiyonunun duyurulmasını bekliyorlardı.

Fakat Blizzard Entertainment, oyun severleri adeta ters köşe yaparak, iOS ve Android tabanlı mobil cihazlarda oynanabilecek olan Diablo Immortal’ı tanıttı.

Zaten Diablo hayranları serinin 3. oyununu yerden yere vurmuşlardı. Şimdiyse Blizzard’ın Diablo 2 ile Diablo 3 arasında geçen Diablo Immortal’ı mobil platformlar için duyurması, bardağı taşıran son damla oldu.

Blizzard, mobil platformlar için duyurduğu Diablo oyununun videosuna yüksek miktarda dislike gelince videoyu silip, tekrar yükledi. Fakat serinin hayranları tekrardan yüklenen videoyu da dislike yağmuruna tuttu.

Ayrıca oyunun forum sayfaları üzerinden de Blizzard’a ağır ithamlarda bulunuldu. Oyun severlerden gelen bu tepkiler üzerine kısa bir değerlendirme yapan Blizzard kurucu ortağı Allen Adham şunları söyledi.

“Diablo’yu mobil platformlara çıkarmanın bazı riskleri vardı. Açıkçası oyunculardan tepki alacağımızı da biliyorduk. Fakat gelen tepkilerin bu kadar fazla olacağını biz bile tahmin edemedik.”

Diablo’yu mobil platformlara taşıma fikri günümüz şartlarında kabul görebilir. Sonuçta evinde oyun oynamak için akıllı telefondan başka cihazı olmayan oyun severler de mevcut. Onları da düşünmek gerekiyor.

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