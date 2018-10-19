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Didim Belediyesinin makam aracına haciz

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

Belediye aleyhine açtığı tazminat davasını kazanan inşaat firmasının yetkilileri, haciz işlemi başlatılan makam aracını, tamir edildiği iş yerinden alarak otoparka çektirdi

Didim Belediyesine ait resmi plakalı makam otomobili, bir inşaat şirketinin belediye aleyhine açtığı davada tazminat kararı alınması sonrası başlatılan haciz işlemi kapsamında otoparka çekildi.

Söke Sanayi Sitesi'ndeki tamir atölyesine polis ekipleriyle gelen inşaat firması yetkilileri, iş yeri sahiplerine mahkeme kararı ve haciz işlemleriyle ilgili belgeleri göstererek tamiri yapılan 09 D 5200 resmi plakalı lüks otomobili, çekiciye yükledi. Otomobil, şirketin belirlediği bir otoparka çekildi.

Aracın tamirini yapan oto tamircisi İrfan Çetinkaya, otomobilin tamirini bitirdiği sırada belediyeye teslim etmeyi beklerken haciz kararıyla karşılaştığını belirtti.

Çetinkaya, "Aracın hacizli olduğunu bilmiyordum, biz aracın tamirini yapmıştık, icralık olduğunu öğrenince taktığımız bazı parçaları söktük. Didim Belediyesinin bu durumuna gerçekten çok üzüldük." dedi.

Bir inşaat şirketi, 30 Mart 2014'teki yerel seçimden önce aldığı inşaat ruhsatının yeni seçilen belediye yönetimi tarafından iptal edilmesinin ardından belediye aleyhine açtığı dava açmıştı.

Dava sonucu belediyeden 1 milyon 468 bin 326 lira tazminat alma hakkı kazanan inşaat firmasının avukatı, makam otomobillerinin de bulunduğu toplam 108 araç, 49 banka hesabı ile 3. kişilerden alacaklarla ilgili haciz işlemi başlatmıştı.

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didim belediyesi haciz makam otomobili

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