Diğer ülkelerde ebeveynlik izni ne kadar? İsveç'te babalar 60 gün, anneler ise...

Kural olarak, annelik izninden sonra, anneler, bebekleri bir buçuk yaşında olana kadar çocuk bakım izni alırlar. Bu durumda, maaşlarının% 40'ı ödenir. Daha sonra bu izin, maaşı olmadan bir buçuk yıl daha uzatılabilir.

Bu izni anne tek başına kullanmıyor babalar da bu iznin en az 60 gününü kullanmak zorundalar. Üstelik bu iznin 390 gününde sağlık sigortası, anneye maaşının yüzde 80’ini ödüyor. Geriye kalan izni de anne isterse kullanıyor, istemezse kullanmıyor.

İngiliz anne ve babaların aralarındaki ebeveyn iznini bölmelerine izin verilir. Bebeğin doğumundan sonra annenin iki hafta içinde işine dönmesi gerekiyorsa ve ailenin temel gelirini anne sağlıyorsa, baba işinden bir yıl süreyle izin alabiliyor. Mevcut sisteme göre, kadınlar doğum yaptıktan sonra altı hafta boyunca maaşlarının yüzde 90'ını alabiliyor.

Bu ülkede doğum izni oldukça uzun. Bir yıldan fazla sürüyor. Bir yıldan uzun süredir devam eden Sağlık Sigortası Fonu, annelerinin aylık maaşlarının% 100'ünü bebeği 6 aylık olana kadar ödüyor.

Annelik izninin uzunluğu kadının yaşına bağlıdır. Eğer kadının yaşı fazlaysa daha uzun izin süresi verilir. Ve izin boyunca tam maaş alır.

Yasaya göre, babanın bebeğiyle 5 günden az zaman geçirmemesi gerekiyor ve görevlerini yerine getirmekten kaçınmaya çalıştığın da ise para cezasına çarptırılıyor.

Anneler izin kullanmak yerine çocuklarını hükümet tarafından sağlanan bir dadıya ya da anaokuluna emanet edebiliyor.

İşgücü komplikasyonları durumunda veya 2 veya daha fazla bebek doğduğunda doğumdan sonraki izinlerin bir kısmı 10 haftaya kadar uzar. Annelere çocukları 3 yaşına gelene kadar çocuk bakım izni almasına da izin verilir.

HİNDİSTAN

Ebeveyn izni uzunluğu: 84 gün

Hindistan'da doğum izni süresi çocukların sayısına bağlıdır. Kadınlar, ancak 1. veya 2. bebeklerini bekliyorlarsa, 182 günlük bir izin alacaklar. Bir kadın 3. oğlunun doğumunu yapacaksa, doğum izni sadece 84 gün sürecektir.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Ebeveyn izni uzunluğu: 45 gün.

BAE'de doğum izninin bir kadının işine bağlı olduğu anlamına gelir. Özel bir şirkette çalışan bir kadın doğumdan önce ve sonra da dahil olmak üzere 45 günlük bir izin alabilir. Bir kadın memur olarak çalışıyorsa, 90 günlük bir doğum izni alır.

Ülkelerin sadece% 2'sinde (Amerika Birleşik Devletleri de dahil), mali destek düzenlemeleri ve annelik ödenekleri yasalara tabi değildir



