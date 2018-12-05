KADIN

Diğer ülkelerde ebeveynlik izni ne kadar? İsveç'te babalar 60 gün, anneler ise...

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 05.12.2018 15:25 | Son Güncelleme

Psikologlar ve çocuk doktorları her zaman ebeveynlerin yeni doğan bebekleriyle iletişim kurmaları ve yaşamlarının ilk aylarında onlarla mümkün olduğunca fazla zaman harcamasının gerçekten önemli olduğunu söylüyor. Ancak izinlerin uzunluğu ülkelere göre değişiyor. İşte ülkelere göre doğum izinleri..

Diğer ülkelerde ebeveynlik izni ne kadar? İsveç'te babalar 60 gün, anneler ise...

HIRVATİSTAN

1

Ebeveyn izni: 410 gün

Bu ülkede doğum izni oldukça uzun. Bir yıldan fazla sürüyor. Bir yıldan uzun süredir devam eden Sağlık Sigortası Fonu, annelerinin aylık maaşlarının% 100'ünü bebeği 6 aylık olana kadar ödüyor.

BÜYÜK BRİTANYA

2

Ebeveyn izni uzunluğu: 365 gün.

İngiliz anne ve babaların aralarındaki ebeveyn iznini bölmelerine izin verilir. Bebeğin doğumundan sonra annenin iki hafta içinde işine dönmesi gerekiyorsa ve ailenin temel gelirini anne sağlıyorsa, baba işinden bir yıl süreyle izin alabiliyor. Mevcut sisteme göre, kadınlar doğum yaptıktan sonra altı hafta boyunca maaşlarının yüzde 90'ını alabiliyor.

İSVEÇ

3

Ebeveyn izni uzunluğu: 480 gün.

Bu izni anne tek başına kullanmıyor babalar da bu iznin en az 60 gününü kullanmak zorundalar. Üstelik bu iznin 390 gününde sağlık sigortası, anneye maaşının yüzde 80’ini ödüyor. Geriye kalan izni de anne isterse kullanıyor, istemezse kullanmıyor.

RUSYA

4

Ebeveyn izni: 140 gün.

Kural olarak, annelik izninden sonra, anneler, bebekleri bir buçuk yaşında olana kadar çocuk bakım izni alırlar. Bu durumda, maaşlarının% 40'ı ödenir. Daha sonra bu izin, maaşı olmadan bir buçuk yıl daha uzatılabilir.

KAZAKİSTAN

5

Ebeveyn izni uzunluğu: 126 gün.

İşgücü komplikasyonları durumunda veya 2 veya daha fazla bebek doğduğunda doğumdan sonraki izinlerin bir kısmı 10 haftaya kadar uzar. Annelere çocukları 3 yaşına gelene kadar çocuk bakım izni almasına da izin verilir.

FİNLANDİYA

5

Ebeveyn izni uzunluğu: 126 gün.

Anneler izin kullanmak yerine çocuklarını hükümet tarafından sağlanan bir dadıya ya da anaokuluna emanet edebiliyor.

PORTEKİZ

6

Ebeveyn izni uzunluğu: 120 gün.

Yasaya göre, babanın bebeğiyle 5 günden az zaman geçirmemesi gerekiyor ve görevlerini yerine getirmekten kaçınmaya çalıştığın da ise para cezasına çarptırılıyor.

FRANSA

7

Ebeveyn izni uzunluğu: 112 gün

Bu süre 2 parçaya bölünebilir (doğumdan 2 ay sonra ve 2 ay sonra)

ÇİN

8

Ebeveyn izni uzunluğu: 90 gün.

Annelik izninin uzunluğu kadının yaşına bağlıdır. Eğer kadının yaşı fazlaysa daha uzun izin süresi verilir. Ve izin boyunca tam maaş alır.

İZLANDA

9

Ebeveyn izni uzunluğu: 90 gün.

Anneye doğum izni verildiyse, çocuk bakımı izni “3-3-3” formülünü izler: 3 ay anneye verilir, 3 ay babaya verilir ve 3 ay anne-baba arasında paylaşılır.

HİNDİSTAN

10

Ebeveyn izni uzunluğu: 84 gün

Hindistan'da doğum izni süresi çocukların sayısına bağlıdır. Kadınlar, ancak 1. veya 2. bebeklerini bekliyorlarsa, 182 günlük bir izin alacaklar. Bir kadın 3. oğlunun doğumunu yapacaksa, doğum izni sadece 84 gün sürecektir.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

11

Ebeveyn izni uzunluğu: 45 gün.

BAE'de doğum izninin bir kadının işine bağlı olduğu anlamına gelir. Özel bir şirkette çalışan bir kadın doğumdan önce ve sonra da dahil olmak üzere 45 günlük bir izin alabilir. Bir kadın memur olarak çalışıyorsa, 90 günlük bir doğum izni alır.

Ülkelerin sadece% 2'sinde (Amerika Birleşik Devletleri de dahil), mali destek düzenlemeleri ve annelik ödenekleri yasalara tabi değildir


Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?
Hamileyken cinsel ilişki sırasında kanama oluyorsa...Hamileyken cinsel ilişki sırasında kanama oluyorsa...
30 kilo verdi! İşte 'ince' sırrı30 kilo verdi! İşte 'ince' sırrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğum izni ülkelere göre doğum izinleri

En Çok Okunan Haberler

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Yanlışlıkla AdBlue içen Sumru Yavrucuk korkuttu

Yanlışlıkla AdBlue içen Sumru Yavrucuk korkuttu

Erkekler ve kadınlar arasındaki 8 temel farklılık

Erkekler ve kadınlar arasındaki 8 temel farklılık

7 Aralık Yay burcunda Yeniay! Tam isabet

7 Aralık Yay burcunda Yeniay! Tam isabet

Hamileyken dikkat edilmesi gereken 7 kanama türü

Hamileyken dikkat edilmesi gereken 7 kanama türü

Diğer ülkelerde ebeveynlik izni ne kadar? İsveç'te babalar 60 gün, anneler ise...

Diğer ülkelerde ebeveynlik izni ne kadar? İsveç'te babalar 60 gün, anneler ise...

İlginizi Çekebilir

Ünlü annelerden kilo verme sırları! Bakın doğum sonrası kilolarını nasıl verdiler?

30 kilo verdi! İşte 'ince' sırrı

Hamilelik hakkında tuhaf ama gerçek bilgiler

O özellik daha anne karnında belli oluyor

Hamileliğin 'rötuşsuz' hali! Saatler içinde onbinlerce beğeni aldı

Hamileliğin 'rötuşsuz' hali! Saatler içinde onbinlerce beğeni aldı

Bilim de doğruladı! Hamilelik 'bulaşıcı'

Bilim de doğruladı! Hamilelik 'bulaşıcı'

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamileyken dikkat edilmesi gereken 7 kanama türü

Hamileyken cinsel ilişki sırasında kanama oluyorsa...

Ünlü annelerden kilo verme sırları! Bakın doğum sonrası kilolarını nasıl verdiler?

30 kilo verdi! İşte 'ince' sırrı

Dikkat! Gebelikte kullanılan güvenli ağrı kesicilerin gizli tehlikesi

Dikkat! Gebelikte kullanılan güvenli ağrı kesicilerin gizli tehlikesi

Hamilelikte vajinal akıntı normal mi?

Hamilelikte vajinal akıntı normal mi? Prezervatif kullanmak...

Gebe kalamamanızın sebebi bu olabilir! Sperm genetiği, en az kadın yumurtası kadar önemli

Gebe kalamamanızın sebebi bu olabilir! Sperm genetiği, en az...

Gebe kalmadan önce alınması gereken 10 önlem

Gebe kalmadan önce alınması gereken 10 önlem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.