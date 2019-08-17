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Dijital bağımlılıkla mücadele için eylem planı hazırlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, internet oyunları ve sanal kumar gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele konusunda yeni yol haritasının belirlendiği 5 yıllık bir eylem planı hazırladı - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Eylem planı ile vatandaşlarımızı, özellikle de gençlerimizi ve çocuklarımızı teknoloji, internet ve kumar bağımlılığından korumayı amaçlıyoruz. 2023'e kadar gençlerimizin internette araştırma ve bilgi edinmeye ayırdığı zamanın yüzde 10 artmasını, sosyal medyada geçirdikleri sürenin ise yüzde 8 azaltılmasını hedefliyoruz" - "İnternetin ve sosyal medyanın bilinçli kullanımına yönelik eğitim programları oluşturulacak. Riskli internet oyunlarına eğilimi olanların erken tespit edilmesi ve bu sayede önlem alınması sağlanacak. Bu konudaki bilimsel çalışmalar desteklenecek" - "Bu sorunları yaşayan vatandaşlarımızın danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine kolayca ulaşabilmesini sağlayacağız" - "Davranışsal bağımlılıklar, sadece psikolojik ve sosyal sorunlara yol açmakla kalmıyor, duyu bozuklukları ya da omurga rahatsızlıkları gibi fiziksel hastalıkların ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor"

DUYGU YENER - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, internet oyunları ve sanal kumar bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin 5 yıllık eylem planı hazırladıklarını bildirdi.

Bakan Koca, AA muhabirine, 2019-2023 yıllarını kapsayan, "Davranışsal Bağımlılık ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı"na ilişkin açıklamada bulundu.

Koca, eylem planının "Bilişim Teknolojileri, İnternetin ve Sosyal Medyanın Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımını Sağlamak, Aşırı ve Zararlı Kullanımını Önlemek", "Kumar Bağımlılığını Önleme Çalışmalarını Yürütmek", "Danışma ve Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak" şeklinde üç ana başlıktan oluştuğu bilgisini verdi.

Teknoloji ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımının sağlanması, aşırı ve zararlı kullanımının önlenmesine yönelik toplumsal bilinci artırıcı çalışmaların yapılacağını aktaran Koca, "İnternetin ve sosyal medyanın bilinçli kullanımına dönük, başta çocuk ve gençlere yönelik eğitim programları oluşturulacak. Riskli internet oyunlarına eğilimi olanların erken tespit edilmesi ve bu sayede önlem alınması sağlanacak. Bu konudaki bilimsel çalışmalar desteklenecek." dedi.

2019-2023 Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda, internet ve oyun gibi teknoloji bağımlılıklarının yanı sıra kumar bağımlılığını önleme başlıklarının da yer aldığını vurgulayan Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Eylem planı ile vatandaşlarımızı, özellikle de gençlerimizi ve çocuklarımızı teknoloji, internet ve sanal kumar bağımlılığından korumayı amaçlıyoruz. Bu konuda toplumun farkındalığının ve bilgi düzeyinin artması çok önemli. 2023'e kadar gençlerimizin internette araştırma ve bilgi edinmeye ayırdığı zamanın yüzde 10 artmasını, sosyal medyadaki sürenin ise yüzde 8 azaltılmasını hedefliyoruz. Bu sorunları yaşayan vatandaşlarımızın danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine kolayca ulaşabilmesini sağlayacağız."

- "5 yıllık yol haritası hazır"

Bağımlılığın artık yalnızca tütün, alkol ya da uyuşturucu gibi maddelerin kullanımıyla ilgili bir mesele olmadığını, günümüzde internet, sosyal medya, oyun bağımlılığı gibi 20 yıl önce hayatın içerisinde olmayan farklı kavramların gündeme girdiğini anlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef pek çok insan tarafından fark edilemeyen hatta masum görülen teknolojik cihaz bağımlılığı, yani ekran bağımlılığı diye de ifade edebileceğimiz bağımlılıklar, günlük hayatı önemli derecede sekteye uğratacak seviyeye çıkabiliyor. Bir müddet sonra kişi zamanının büyük bölümünü bu bağımlılığa ayırmaya başlıyor. Teknoloji ve internete hızlı ve kolay erişim, kumar oyunlarına erişimi de kolaylaştırıyor. Bu tip bağımlılıklar sadece psikolojik ve sosyal sorunlara yol açmakla kalmıyor, duyu bozuklukları ya da omurga rahatsızlıkları gibi fiziksel hastalıkların ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor."

Bakan Koca, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararı gereği teknoloji ve kumar bağımlılığına müdahale ve koruyucu çalışmaların başlatılması doğrultusunda hazırlanan Eylem Planı ile gelecek 5 yılın davranışsal bağımlılık ile mücadele konusundaki yol haritasının belirlendiğini kaydetti.

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Davranışsal Bağımlılık ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve E Dijital Bağımlılık Eylem Planı internet Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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