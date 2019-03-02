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"Dijital Çağda Çocuk ve Edebiyat" semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 17:49 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Avrasya Kitap Festivali kapsamında Yazar Salih Zengin'in konuşmacı olduğu "Dijital Çağda Çocuk ve Edebiyat" isimli seminer düzenlendi - Yazar Salih Zengin: - "Birçok araştırma teknoloji bağımlılığın fiziksel sorunlardan ruhsal problemlere kadar birçok alanda çocukların hayatını etkilediğini gösteriyor" - "Bebeklerde temel beceri 0-2 yaş arasında yüze bakarak yüz haritası oluşturmaktır. Birçok anne baba çocuğuyla ilgilenirken cep telefonu kullanmaya devam ediyor. Bu çocuklarda cep telefonunun kendisinden daha önemli olduğu hissini oluşturuyor"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Avrasya Kitap Festivali kapsamında Yazar Salih Zengin'in konuşmacı olduğu "Dijital Çağda Çocuk ve Edebiyat" isimli seminer düzenlendi.

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki seminerde konuşan Yazar Salih Zengin, dünyada internet kullananlarının 3'te 1'inin 18 yaş altı çocuklardan oluştuğunu belirterek, "Dijital bir okyanusun içinde dalgalarla boğuşuyoruz. Çocuklarımız bu suda bizden daha iyi yüzdüğü için sanırım, korkuyoruz. Panik halindeyiz. Yapılan birçok araştırma teknoloji bağımlılığın fiziksel sorunlardan ruhsal problemlere kadar birçok alanda çocukların hayatını etkilediğini gösteriyor." dedi.

Dijital dünyanın hayatın her anında avucumuzun içinde olduğuna dikkati çeken Zengin, teknolojinin değiştirme ve dönüştürme hızına yetişmenin mümkün olmadığını söyledi.

- "Çocuklarımızı dijital dadılara teslim ediyoruz"

Zengin, "Çocuklarımız zaten dijital dünyanın içine doğuyorlar. Araştırmalara göre 30 yaşına kadar olan kimseler teknolojik gelişmeleri dünyanın gelişmesi olarak görürken 30 yaşın üzerindeki bireyler her teknolojik gelişmeyi dünyanın sonunun geldiği düşüncesiyle değerlendiriyor." şeklinde konuştu.

Çocukların karakter oluşumunun yüzde 70'inin 5 yaşına kadar olan dönemde oluştuğunu aktaran Zengin, "Bebeklerde temel beceri 0-2 yaş arasında yüze bakarak yüz haritası oluşturmaktır. Birçok anne baba çocuğuyla ilgilenirken cep telefonu kullanmaya devam ediyor. Bu çocuklarda cep telefonunun kendisinden daha önemli olduğu hissini oluşturuyor. Hepimiz çocuklarımızı dijital dadılara(telefon, tablet vb.) teslim ediyoruz." diye konuştu.

Dijital çağın getirdiği birçok hastalık olduğuna da değinen Zengin, hem çocuklarda hem de yetişkin bireylerde telefondan uzak kalamama hastalığının çok yaygın olarak görüldüğünü dile getirdi.

- "Evlerinizde yeşil alanlar oluşturun"

Zengin, sosyal medya kullanıcısı çok sayıda anne babanın "anı paylaşma" duygusuyla "anı yaşama" duygusundan mahrum kaldığını belirterek, "Her teknolojik gelişme insanı yeniden şekillendirir ve mutlaka bir felsefeyle gelir, hayatımıza girer. Günümüz çocukları bilgiyi artık hafızalarına almıyorlar, çünkü hafızalarında tutacakları her şeyi teknolojiye bırakıyorlar. Bu durum öğrenme becerisine de zarar veriyor." dedi.

Geleneksel ebeveynlik öğretileriyle günümüz dünyasının çocuklarını yetiştirmenin zorluğuna değinen Zengin, çocukların yüzde 64'ünün artık sokakta oyun oynamadığını, çocuklarda şiddet eğiliminin artmasının ise anne baba ilgisinin azalmasından kaynaklandığını belirtti.

Çocuklarda hayal gücünün gelişimi için anne babaların görevleri olduğunu vurgulayan Zengin, anne babalara tavsiyede bulunarak, "Evlerinizde yeşil alanlar oluşturun, cep telefonu, tablet ve televizyon olmayan alanlarda muhabbet edin. Kitap okuyun, okumasanız bile birbirinizin yüzüne ve gözlerine bakın. Çocuklarımızın kelime dağarcığını geliştirmeli ve onların ufkunu açmalıyız." ifadelerini kullandı.

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