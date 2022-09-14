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Dikkat! Bir Narsistle Birlikte Olabilirsiniz!

14.09.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan ilişkileri çoğu zaman farklı sorunları da beraberinde getiriyor. Özellikle ikili ilişkilerde görülen bazı sorunlar, ilişkileri çıkmaz bir hale getirebiliyor. Bu noktada ilişki içerisindeki kişilerin karakteristik özellikleri devreye giriyor… Peki, ilişkilerde sorun çıkaran kişilerin hangi karakteristik özelliği ortaya çıkıyor?

Dikkat! Bir Narsistle Birlikte Olabilirsiniz!

İşte tam da bu noktada narsist karakterler devreye giriyor. Bir ilişkideki en tehlikeli insan tipi olan narsist kişiler, zaman içerisinde ilişkilerin çıkmaz sokağa girmesine sebebiyet verebiliyor. Siz de narsist biriyle birlikte olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Eğer aynı fikirdeyseniz yazımızın devamını inceleyebilir, ‘’narsisizm’’ hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Narsist erkek ve kadınlar aslında tahmin ettiğimizden de fazla olabilir. Günlük insan ilişkilerinizde narsist insanları fark etmiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu noktada iletişim problemleri yaşamanız oldukça normal. Özellikle narsist bir sevgiliye sahipseniz, ilişkinizde sorunlar yaşamanız olası. Narsist sevgililer, adeta bir ‘’tahta kurusu’’ olarak nitelendiriliyor. Tabiri câizse; sizi zamanla yer bitirir, zamanla silikleşmenize sebep olurlar. Eğer siz de narsist biriyle sevgili olduğunuzu düşünüyorsanız fakat bundan emin değilseniz; yazımızın devamını okuyarak narsist insanların özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Narsisizm Ne Anlama Gelir?

Narsist ne demek? İlk önce bu sorunun cevabını tam anlamı ile kavramanız gerekiyor. Narsist, Türkçe’ye ‘’özsever’’ olarak çevriliyor. Narsist insanlar, öz-önem duygusuna sahip oluyor. Aynı zamanda son derece benmerkezci kişiler için de kullanılan bu tanım, fiziksel görünümü ile aşırı ilgilenen kişileri ifade ediyor.

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Narsist İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Narsist bir insanla beraber olup olmadığınızı anlamanıza yardımcı olmak için narsist insanların özellikleri hakkında bilgi sahibi olmanızda fayda var. Sizler için narsist kişilik bozukluğu özelliklerini maddeler halinde listeledik. İşte narsist özellikleri

  • Narsist insanlar aldatmaya yakındırlar.
  • Bencildirler, sorumluluk almazlar.
  • İstekleri karşılanmadığında son derece mutsuz hissederler.
  • Empati yapmaktan kaçınırlar.
  • İltifattan beslenirler, övgü sözleri ve iltifat duymaktan çok hoşlanırlar.
  • Negatif enerji yayarlar ve dengesiz tepkiler verirler.

Bir Narsistle İlişkideyseniz Nasıl Davranmanız Gerekir?

Bir narsist ile sevgili iseniz nasıl davranmanız gerektiği konusunda bilgi sahibi olmalısınız. Böylelikle ilişkinizin daha iyi bir hâle gelmesini sağlayabilir, sevgilinizin narsist özelliklerini ileri vadede törpüleyebilirsiniz. Bir narsist ile ilişki içerisindeyken nasıl davranmanız gerektiğini maddeler halinde listeledik:

Narsist sevgiliyle yapılacak en son şey tartışmaya girmektir! Sevgilinizle tartışmaya girmemeye özen gösterin.
Öfkenizi kontrol altına alın ve suçlayıcı bir şekilde konuşmayın. Ona kendini değerli hissettirin.
Verdiği sözlere itibar etmemekle birlikte sevgilinizin davranışlarını ödüllendirin.

Sağlıklı Bir İlişki Kurmanın Püf Noktaları Nelerdir?

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Eğer siz de mükemmel ve uzun soluklu bir ilişki arayışındaysanız birtakım hususlara dikkat etmelisiniz. Bu noktada sizler için sağlıklı bir ilişkinin püf noktalarından bahsedeceğiz. Uzun soluklu, mutlu bir ilişki kurmak için dikkat etmeniz gereken püf noktalar…

  • Partnerinize karşı anlayışlı ve ılımlı bir tutum içerisinde olun. Böylelikle aranızda saygı ve sevgi temelli bir ilişki oluşacaktır.
  • Sahip olduğunuz ortak noktaları bulun ve keyifli aktiviteler gerçekleştirin. Bu şekilde ilişkinize heyecan da katmış olacaksınız.
  • Sevgilinize minnet duyun ve bunu ona hissettirin.
  • Takdir ve teşekkür etmekten çekinmeyin.


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Anahtar Kelimeler:
ilişki sorunları narsist narsist özellikleri
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