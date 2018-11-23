KADIN

Dikkat! bu endüstri sizi içine çekiyor

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
DİYET HABERLERİ  | 23.11.2018 17:33 | Son Güncelleme

Diyet endüstrisi gün geçtikçe büyüyor. Her gün çıkan popüler diyetler insanlara mucizeler vaad ediyor. Diyetisyen Fulya Bozdemir bu haftaki yazısında, bu akımın sağlığımız üzerindeki etkilerini ele aldı.

Dikkat! bu endüstri sizi içine çekiyor

Başta gençler olmak üzere üzerimizde çok büyük bir baskı var. Fitlik, zayıflıktır algısı, şu an yaşanan birçok hastalığın başlangıç noktasıdır. Öyle bir noktaya geldik ki, insanlar bir araya geldiğinde diyet konuşmadan yapamıyor ve sağlıklarını bir kenara atarak zayıflık uğruna birçok şeyi deniyor.

Her gün görüyoruz, duyuyoruz. Mucize ilaçlar, çaylar, diyetler.. Bu endüstri, sizin duymak istediklerinizi size söyler ve sizi kendine çeker. Bunlar bir yanayken, hala çok büyük bir problemimiz olduğunu düşünüyorum. “Yağsız beslenmek”

Mutlaka hayatınızın bir döneminde kilo vermek için yağları beslenmenizden çıkarmışsınızdır, çünkü ciddi bir akımdı ve işe yarıyordu (!). Mantık basitti, yağdan kilo vermek için yağ tüketmemek gerekiyordu. Evet, belki kilo veriliyordu fakat hep bir yorgunluk, kırgınlık, saç dökülmeleri, kabızlık vs gibi problemler vardı. Kilo kaybına rağmen sağlıksız hissetme hali çok yaygındı.
Keşke bu durum eskilerde kaldı diyebileceğim bir alışkanlık olsaydı. Günümüzde hala, özellikle 20’li yaşların başındaki gençler bile kilo vermek için bu akımı uyguluyor. Yağsız yemekler, yağsız sütler, yoğurtlar tercih ediyorlar. Zeytin yemekten korkuyorlar. Omega-3 tablet kullanamıyorlar, kilo almaktan korktukları için.

2

YAĞDAN KORKMAYIN

Beynimizin %60 nın yağ olduğunu biliyor muydunuz? Peki, anne sütünde proteinden fazla yağ olduğunu biliyor muydunuz?
Yağlar hayatımızın olmazsa olmazıdır. Bazı besinlerin içinde yağ olmak zorundadır, içindeki vitamin ve minerallerin emilimini sağlamak için. Yani, sütü yağsız alıp içtiğinizde sağlığınıza bir katkısı olmuyor diyebiliriz.

3

Bu algıyı kırmak, dayatılan beden algısını kabullenmemek ile başlar. Zayıf olmak her zaman fit olmak demek değildir. Günümüzde zayıflık uğruna regl olamayan birçok kadın var. Bu algı özellikle 20’li yaşlarda yerleşiyor. Lütfen çocuklarınıza sağlıklı beden algısını anlatın. Doğal anne yemeklerinden zarar gelmeyeceğini aşılayın. Şimdi bunu yapmazsak, kendimizde dahil birçok hastalık kapıda bizi bekliyor, üzgünüm.

Dyt. Fulya Bozdemir
https://www.instagram.com/dytfulyabozdemir/
http://fulyabozdemir.com/

Toplu mezar şoku! Daha önce benzerine dahi rastlanmamıştıToplu mezar şoku! Daha önce benzerine dahi rastlanmamıştı
Diyet veya egzersiz yapmadan kilo vermenin 9 yolu! Buz torbasını hiç duymamıştık Diyet veya egzersiz yapmadan kilo vermenin 9 yolu! Buz torbasını hiç duymamıştık
Diyet yapmayayım ama kilo vereyim diyenler buraya!Diyet yapmayayım ama kilo vereyim diyenler buraya!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyet endüstrisi diyet

En Çok Okunan Haberler

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Bu doğal çözümler sayesinde et benlerinizden kurtulacaksınız

Bu doğal çözümler sayesinde et benlerinizden kurtulacaksınız

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Şişkinlik deyip geçmeyin! Her 3 kadından biri bunu görmezden geliyor

Şişkinlik deyip geçmeyin! Her 3 kadından biri bunu görmezden geliyor

Herkes bilmeli! Etkili saç bakımının püf noktaları

Herkes bilmeli! Etkili saç bakımının püf noktaları

İlginizi Çekebilir

Aralıklı oruç diyetini kadınlar nasıl yapmalı? Bu noktalara dikkat edin

Aralıklı oruç diyetini kadınlar nasıl yapmalı? Bu noktalara dikkat edin

Yaşınıza göre günde kaç kalori almalısınız? Sonuçlar sizi şaşırtabilir

Yaşınıza göre günde kaç kalori almalısınız? Sonuçlar sizi şaşırtabilir

Kısa sürede 5 kilo vermenin 15 yolu

Kısa sürede 5 kilo vermenin 15 yolu

Tembeller için en basit zayıflama yöntemleri

Tembeller için en basit zayıflama yöntemleri

En iyi 5 zayıflama çayı

En iyi 5 zayıflama çayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyet veya egzersiz yapmadan kilo vermenin 9 yolu! Buz torbasını hiç duymamıştık

Diyet veya egzersiz yapmadan kilo vermenin 9 yolu! Buz torbasını hiç duymamıştık

Diyet yapmayayım ama kilo vereyim diyenler buraya!

Diyet yapmayayım ama kilo vereyim diyenler buraya!

Yeni başlayanlar için Ketojenik diyetin ipuçları

Yeni başlayanlar için Ketojenik diyetin ipuçları

Aralıklı oruç da denilen 5:2 diyeti nedir? Kilo vermenize nasıl yardımcı olur?

Aralıklı oruç da denilen 5:2 diyeti nedir? Kilo vermenize nasıl yardımcı olur?

Tüp mide ameliyatı maceram! 1 ayda 11 kilo verdim

Tüp mide ameliyatı maceram! 1 ayda 11 kilo verdim

Diyet ürünler zararlı mı? Diyet ürün kullanmak zayıflamaya yardımcı olur mu?

Diyet ürünler zararlı mı? Diyet ürün kullanmak zayıflamaya yardımcı olur mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.