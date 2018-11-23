Dikkat! bu endüstri sizi içine çekiyor

Başta gençler olmak üzere üzerimizde çok büyük bir baskı var. Fitlik, zayıflıktır algısı, şu an yaşanan birçok hastalığın başlangıç noktasıdır. Öyle bir noktaya geldik ki, insanlar bir araya geldiğinde diyet konuşmadan yapamıyor ve sağlıklarını bir kenara atarak zayıflık uğruna birçok şeyi deniyor.

Her gün görüyoruz, duyuyoruz. Mucize ilaçlar, çaylar, diyetler.. Bu endüstri, sizin duymak istediklerinizi size söyler ve sizi kendine çeker. Bunlar bir yanayken, hala çok büyük bir problemimiz olduğunu düşünüyorum. “Yağsız beslenmek”

Mutlaka hayatınızın bir döneminde kilo vermek için yağları beslenmenizden çıkarmışsınızdır, çünkü ciddi bir akımdı ve işe yarıyordu (!). Mantık basitti, yağdan kilo vermek için yağ tüketmemek gerekiyordu. Evet, belki kilo veriliyordu fakat hep bir yorgunluk, kırgınlık, saç dökülmeleri, kabızlık vs gibi problemler vardı. Kilo kaybına rağmen sağlıksız hissetme hali çok yaygındı.

Keşke bu durum eskilerde kaldı diyebileceğim bir alışkanlık olsaydı. Günümüzde hala, özellikle 20’li yaşların başındaki gençler bile kilo vermek için bu akımı uyguluyor. Yağsız yemekler, yağsız sütler, yoğurtlar tercih ediyorlar. Zeytin yemekten korkuyorlar. Omega-3 tablet kullanamıyorlar, kilo almaktan korktukları için.