Dikkat! bu endüstri sizi içine çekiyor

Başta gençler olmak üzere üzerimizde çok büyük bir baskı var. Fitlik, zayıflıktır algısı, şu an yaşanan birçok hastalığın başlangıç noktasıdır. Öyle bir noktaya geldik ki, insanlar bir araya geldiğinde diyet konuşmadan yapamıyor ve sağlıklarını bir kenara atarak zayıflık uğruna birçok şeyi deniyor.
Her gün görüyoruz, duyuyoruz. Mucize ilaçlar, çaylar, diyetler.. Bu endüstri, sizin duymak istediklerinizi size söyler ve sizi kendine çeker. Bunlar bir yanayken, hala çok büyük bir problemimiz olduğunu düşünüyorum. “Yağsız beslenmek”
Mutlaka hayatınızın bir döneminde kilo vermek için yağları beslenmenizden çıkarmışsınızdır, çünkü ciddi bir akımdı ve işe yarıyordu (!). Mantık basitti, yağdan kilo vermek için yağ tüketmemek gerekiyordu. Evet, belki kilo veriliyordu fakat hep bir yorgunluk, kırgınlık, saç dökülmeleri, kabızlık vs gibi problemler vardı. Kilo kaybına rağmen sağlıksız hissetme hali çok yaygındı.
Keşke bu durum eskilerde kaldı diyebileceğim bir alışkanlık olsaydı. Günümüzde hala, özellikle 20’li yaşların başındaki gençler bile kilo vermek için bu akımı uyguluyor. Yağsız yemekler, yağsız sütler, yoğurtlar tercih ediyorlar. Zeytin yemekten korkuyorlar. Omega-3 tablet kullanamıyorlar, kilo almaktan korktukları için.
YAĞDAN KORKMAYIN
Beynimizin %60 nın yağ olduğunu biliyor muydunuz? Peki, anne sütünde proteinden fazla yağ olduğunu biliyor muydunuz?
Yağlar hayatımızın olmazsa olmazıdır. Bazı besinlerin içinde yağ olmak zorundadır, içindeki vitamin ve minerallerin emilimini sağlamak için. Yani, sütü yağsız alıp içtiğinizde sağlığınıza bir katkısı olmuyor diyebiliriz.
Bu algıyı kırmak, dayatılan beden algısını kabullenmemek ile başlar. Zayıf olmak her zaman fit olmak demek değildir. Günümüzde zayıflık uğruna regl olamayan birçok kadın var. Bu algı özellikle 20’li yaşlarda yerleşiyor. Lütfen çocuklarınıza sağlıklı beden algısını anlatın. Doğal anne yemeklerinden zarar gelmeyeceğini aşılayın. Şimdi bunu yapmazsak, kendimizde dahil birçok hastalık kapıda bizi bekliyor, üzgünüm.
Dyt. Fulya Bozdemir
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