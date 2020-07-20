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Dikkat! Bunları yapmazsanız gardıropta çok kötü kokular ortaya çıkabilir! Kokudan kurtulmak için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gardıropların içinde zamanla kötü kokular oluşmaya başlar ve bu kokular kıyafetlerinizin üzerine sinebilir. Giysi dolaplarınızın düzenli olması ve aradığınızı kolayca bulabilmeniz ne kadar önemliyse kötü kokuların oluşmaması, kıyafetlerinize kötü kokuların sinmemesi de oldukça önemlidir. Peki, gardıroplarda zaman içinde oluşan kötü kokuları gidermek için neler yapılabilir?

Dikkat! Bunları yapmazsanız gardıropta çok kötü kokular ortaya çıkabilir! Kokudan kurtulmak için...

Gardıropların içinde zamanla oluşan kötü kokuların sebepleri evlerdeki rutubet, giysi dolaplarını havalandırmamak veya yıkanan kıyafetlerin yeterince havalandığından emin olmadan dolaba yerleştirmek gibi sebepler olabilir. Özellikle rutubet kokusu bir süre sonra deterjan kokusuyla birleştiğinde oldukça rahatsız edici kokular ortaya çıkar. Peki, gardıroplarda oluşan kötü kokuları gidermek ve oluşan kokuların kalıcı hale gelmesini önlemek için neler yapmalısınız?

GARDIROPTAKİ KÖTÜ KOKULAR NASIL ÖNLENİR?

Kıyafetleri yıkadıktan sonra yeterince havalandırmadan ve tamamen kuruduğundan emin olmadan dolaplara yerleştirmek kötü kokulara sebep olacaktır. Bu yüzden kıyafetlerinizi yıkadıktan sonra yeteri kadar havalandırdığınızdan emin olmalısınız.

Bir kere giyip çıkardığınız ve yıkamaya gerek duymadığınız kıyafetleri de hemen dolaba yerleştirmek yerine dışarıda bir süre havalanmasını sağladıktan sonra gardırobunuza koymanızda fayda var. Fazla dikkat edilmeyen bu hata, dolaplardaki kötü kokunun başlıca sebeplerinden biri olabilir.
Eğer ayakkabılarınızı dolabınıza koyuyorsanız mutlaka temiz olduklarından ve kötü kokmadığından emin olmalısınız. Ayakkabı kokusu dolabınızdaki tüm temiz kıyafetlerinize sinerek kalıcı kokulara sebep olabilir.

Evinizde rutubet sorunu yaşıyorsanız öncelikle bu sorundan kurtulmaya çalışmanızda fayda var. Dolabınızın içine rutubet önleyici tabletler yerleştirebilirsiniz.
Dolabınızın duvara tamamen temas etmediğinden emin olun. Hava almayan bir dolap rutubete, küfe ve kötü kokulara sebep olabilir.

OLUŞAN GARDIROP KOKULARI NASIL GİDERİLİR?

Zamanında önlem almadığınız durumlarda giysi dolabınızda kötü kokular hali hazırda oluşmuş olabilir. Can sıkıcı bu kokular kıyafetlerinize siner ve ne kadar yıkarsanız yıkayın temiz kıyafetlerinizin bile kötü kokmaya devam etmesi moralinizi bozar. İşte size kötü kokulardan kurtulmak için birkaç yöntem;

Dolabınızdaki tüm kıyafetleri çıkarıp havalanmasını sağlayın ve bu sürede tüm dolabın için sirkeli suyla güzelce silin. Sirke kokusunun gitmesi için güzel durulamayı ihmal etmeyin.

Gardıroptaki kıyafetlerin arasına güzel koku vermesi için sabunlar yerleştirebilirsiniz. Özellikle beyaz sabun hoş ve keskin kokusuyla tüm dolaba kokusunu verecek ve dolabınızı açtığınız zaman buram buram temizlik kokacaktır. Ayrıca farklı bir yöntem olarak; güzel koku için dolabın içine belli yerlere kurutulmuş portakal ve limon kabukları da yerleştirebilirsiniz.
Dolabınızın içine çeşitli yerlere, içine kurutulmuş lavanta çiçekleri veya kokusunu sevdiğiniz diğer bitkilerden koyacağınız küçük keseler asabilirsiniz.

Sprey başlıklı boş bir siteye sulandırılmış yumuşatıcı koyarak dolabınızın içine sıkabilirsiniz.
Kötü kokuları gidermek için hazır dolap ve çamaşır kokuları satın alabilirsiniz.

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