HABER

Dikkat çeken araştırma: Türklerin yüzde 41’i Amerika’nın sözüne güvenmiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

Türkiye ile ABD ilişkilerinin sorgulandığı araştırmadan çarpıcı sonuçlar elde edildi. Araştırmaya katılanların yüzde 41,4'ü ABD'yi sözüne güvenilmez bir ülke olarak tanımlarken, sömürgeci olarak görenlerin oranı yüzde 58,9 çıktı. Türkiye NATO içerisinde kalmaya devam etmesi gerekir diyenlerin oranı ise yüzde 49,3.

Araştırma şirketi AredaSurvey Türkiye ile Amerika ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. 4 bin 36 kişi ile 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmada ekonomik yatırımlar, Türkiye ile ABD ilişkileri, Türkiye’nin dış politikası gibi konular ele alındı.

Vatandaşların yüzde 49,3’ü Türkiye’nin NATO içerisinde kalmaya devam etmesi gerektiğini söylerken yüzde 33,8’i de NATO’dan çıkması yönünde görüş bildirdi.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Araştırmaya katılanların yüzde 41,4'ü, iki ülke arasında yaşanan sorunların Amerika'nın vaadlerini yerine getirmeyen, sözüne güvenilmez bir ülke olmasına bağladı. Yüzde 28,5’i ise ABD’nin Ortadoğu başta olmak üzere dünyada sömürgeci devlet gibi davranmasına bağladı. Yüzde 12,5’i de ABD’nin PKK/PYD/YPG’yi terör örgütü olarak görmemesi şeklinde yorumladı.

ABD TÜRKİYE’Yİ NASIL GÖRÜYOR?

Katılımcıların yüzde 59,6’sı ABD’nin Türkiye’yi mecburen iş birliği yapması gereken bir ülke olarak gördüğünü söylerken, yüzde 12,9’u da ‘düşman ülke’ olarak gördüğünü belirtti. Yüzde 10,3 ise ABD’nin Türkiye’yi 'stratejik ülke' olarak değerlendirdiğini aktardı.

ABD’yi tek kavram ile tanımlamak gerekirse, nasıl tanımlarsınız? Sorusuna katılımcıların yüzde 58,9’u 'sömürgeci' derken yüzde 23,5’i ‘düşman’, yüzde 16’sı 'menfaatçi' diye tanımladı.

Türkiye’nin dış politikasını yürütürken Türk dünyası ülkeleriyle iş birliği yapması gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 45,1 oldu. Yüzde 15,3’ü Avrupa Birliği, yüzde 10,6’sı İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle iş birliği vurgusu yaptı.

Katılımcıların yüzde 45,9’u Türkiye’yi Türk dünyasının bir parçası olarak görürken, yüzde 27’si İslam dünyasının bir parçası olarak gördüğünü söyledi. Yüzde 17’si de Avrupa’nın bir parçası olarak gördüğünü belirtti.

(DHA)

PARTNERPolisin aradığı mendilci sırra kadem bastıPolisin aradığı mendilci sırra kadem bastı
İstanbul'daki arsa İzmir'de tartışma çıkarttıİstanbul'daki arsa İzmir'de tartışma çıkarttı
S-400 ve F-35 için önemli gelişme!S-400 ve F-35 için önemli gelişme!
1/
Anahtar Kelimeler:
Türkiye ABD anket araştırma

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
İstanbul'daki arsa İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tartışma çıkarttı

İstanbul'daki arsa İzmir'de tartışma çıkarttı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 açıklaması

S-400 ve F-35 için önemli gelişme!

AK Partili milletvekilinden dikkat çeken 'din' açıklaması

AK Partili milletvekilinden dikkat çeken 'din' açıklaması

Erdoğan-Trump görüşmesindeki o detay dikkat çekmişti! İçeriği ortaya çıktı

Erdoğan-Trump görüşmesindeki o detay dikkat çekmişti! İçeriği ortaya çıktı

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Uçakla sınır dışı edildi

Günlerce konuşuldu, Bakan Soylu duyurdu: Sınır dışı edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, 'Sizi biz Müslüman yaptık' sözleri için Trabzonlulardan özür diledi

'Sizi biz Müslüman yaptık' demişti! Trabzonlulardan özür diledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.