Dikkat çeken sözler: "İnsanın kapasitesini ortaya çıkaran şey, teknolojidir"

Pandemi iş dünyasını da vurdu. 2 yıl boyunca yüz yüze etkinliklere ara veren şirketler oldu. Pandeminin etkisinin yavaş yavaş azalmasıyla birlikte ise birçok şirket tekrar yüz yüze etkinlikler yapmaya başladı. Bu etkinliklerden biri 29 Kasım'da İstanbul'da düzenlendi.

Dell'den yapılan açıklamaya göre, 29 Kasım'da Dell Technologies Forum düzenlendi. Foruma sektör liderleri ve uzmanlar da katıldı. Açıklamada, alanında uzman pek çok ismin, teknolojinin Türkiye’deki işletmelerin geleceğin şekillendirmeye nasıl yardımcı olabileceğine dair içgörülerini paylaştığı belirtildi.

Forumun açılış konuşmasını Dell Technologies Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Kıdemli Başkan Yardımcısı Mohammed Amin'in yaptığı aktarılırken, Amin'in bölge ve Türkiye’deki kuruluşların başarısı ve iş sürekliliğine nasıl yardımcı olabileceğini anlattığı bilgisi verildi.

Amin’in ardından sözü, ödüllü siber güvenlik uzmanı Magda Lilia Chelly'nin aldığı paylaşıldı. Chelly'nin güvenlik sorunlarına modern, uçtan uca çözümlerle nasıl yaklaşılması gerektiğine ve güvenlik, kontrol ve ölçeklendirme gibi kriterlerin önemine değindiği belirtildi.

"İNSANIN KAPASİTESİNİ ORTAYA ÇIKARAN ŞEY, TEKNOLOJİDİR"

Dell Technologies Türkiye Genel Müdürü Işıl Hasdemir ise konuşmasında, “İnsanları inovasyonun ve dönüşümün merkezi olarak gören bir kültür oluşturmak, atılan her adımda empati kurmak anlamına geliyor. Burada son kullanıcı deneyimini ön planda tutan, hızlı yanıt veren güvenilir teknoloji tasarımlarından çalışanların heyecanına ve amaçlarına yön veren değişim programlarına kadar her alandan bahsediyoruz. Çünkü insanın kapasitesini ortaya çıkaran şey, teknolojidir. Tam da bu nedenle başarılı olmak isteyen işletmelerin insanları, teknolojiyi ve süreçleri bir bütün olarak ele alması gerekir." ifadelerini kullandı.

