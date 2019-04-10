KADIN

Dikkat! Eğer aşılamayı bırakırsak çocuklar hayatını kaybedecek

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 10.04.2019 10:53 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Çocuklarına aşı yapılmasını reddedenlerin sayısı 6 yılda 130 kat arttı. Eğer aşılamayı bırakırsak her yıl 14 bin 296 çocuk sadece bu nedenle hayatını kaybedecek." dedi.

Dikkat! Eğer aşılamayı bırakırsak çocuklar hayatını kaybedecek

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin "Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri" kapsamında Balcalı Hastanesi Hipokrat Salonu'nda, moderatörlüğünü Çukurova Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Kocabaş'ın yaptığı toplantıda, aşı karşıtlığıyla mücadele konusu tartışıldı.

1

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplantıda yaptığı konuşmada, aşının tartışılacak hiçbir yanının bulunmadığını belirtti.

Dünyada aşı uygulamasının 223 yıldan bu yana sürdüğünü ifade eden Ceyhan, "2011 yılında 183 bebeğin ailesi aşı yapmayı reddederken bu sayı 2017 yılında 23 bin 650'ye kadar yükseldi. Çocuklarına aşı yapılmasını reddedenlerin sayısı 6 yılda 130 kat arttı. Eğer aşılamayı bırakırsak her yıl 14 bin 296 çocuk sadece bu nedenle hayatını kaybedecek." ifadesini kullandı.

Aşı karşıtı konuşanların çoğunluğunun çocuklarına aşı yaptırdıklarını iddia eden Ceyhan, mikropların vücuda ulaşmasının, beslenmeyle engellenemeyeceğini dile getirdi.

3

Türkiye'de grip aşılama oranının yüzde 4 olduğunu belirten Ceyhan, bu oranın batı ülkelerinde yüzde 75 civarında olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından aşı karşıtlığının anlatıldığı gösteri yapıldı.

2

Toplantıya Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Özbarlas, dekan yardımcıları Prof. Dr. Tunay Sarpel, Prof. Dr. Mutlu Mete, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve uzman hekimler katıldı.

Kaynak: AA

Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattıYok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı
İlk belirtilere dikkat! Genellikle yanaklarda ortaya çıkıyor ve...İlk belirtilere dikkat! Genellikle yanaklarda ortaya çıkıyor ve...
Tüp bebekler, doğal bebeklerden daha mı riskli?Tüp bebekler, doğal bebeklerden daha mı riskli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek aşı aşı karşıtlığı

En Çok Okunan Haberler

'Kocanın yerinde ben olsaydım...' yorumu yapan takipçisine yanıt!

'Kocanın yerinde ben olsaydım...' yorumu yapan takipçisine yanıt!

Alışveriş yapanlar hemen fark etti! Firma yorum yağmuruna tutuldu

Alışveriş yapanlar hemen fark etti! Firma yorum yağmuruna tutuldu

Şeyma Subaşı'dan o iddialara açıklama!

Şeyma Subaşı'dan o iddialara açıklama!

10 Nisan akşamı Jüpiter retro harekete başlıyor! Bakın burcunuzu neler bekliyor

10 Nisan akşamı Jüpiter retro harekete başlıyor! Bakın burcunuzu neler bekliyor

Dış gebelik anne olma hayallerinize gölge düşürmesin

Dış gebelik anne olma hayallerinize gölge düşürmesin

İlk belirtilere dikkat! Genellikle yanaklarda ortaya çıkıyor ve...

İlk belirtilere dikkat! Genellikle yanaklarda ortaya çıkıyor ve...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

''Travmatik deneyimler yaşadım'' deyip, evde doğum yaptı! Bir de YouTube'dan canlı yayınladı

''Travmatik deneyimler yaşadım'' deyip, evde doğum yaptı! Bir de YouTube'dan canlı yayınladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Anne yaptığı hareketle konuşuluyor! Bebeği ağlayacak diye...

Anne yaptığı hareketle konuşuluyor! Bebeği ağlayacak diye...

Annenin pedli çözümü binlerce kişinin imdadına koştu

Annenin pedli çözümü binlerce kişinin imdadına koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeklerde atopik dermatite karşı etkili öneriler

İlk belirtilere dikkat! Genellikle yanaklarda ortaya çıkıyor ve...

Tüp bebek ile doğal bebek arasında sağlık açısından ne gibi farklılıklar var?

Tüp bebekler, doğal bebeklerden daha mı riskli?

Viagra, preeklampsili (gebelik zehirlenmesi) kadınlar için umut olabilir

Viagra ile önüne geçilecek!

Çocuklarda bakla zehirlenmesine dikkat

Dikkat! Yetişkinlerde faydalı ama çocukları zehirliyor

İnanılmaz! Hamile olduğunu doğum yaparken anladı

İnanılmaz! Hamile olduğunu doğum yaparken anladı

Yeni akım! Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için 'kafatası teorisi' kullanıyorlar

Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.