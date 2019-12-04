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Dikkat! Kalıcı saç boyası yaptırmak meme kanseri riskini artırıyor

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KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kalıcı saç boyası ve kimyasal saç düzleştirme işlemleri meme kanseri riskini artırıyor. Uzmanlar bu ürünlerin kullanımlarının bırakılması konusunda uyarıyor.

Dikkat! Kalıcı saç boyası yaptırmak meme kanseri riskini artırıyor

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, 50 bine yakın kadının saç bakım rutinlerini 10 yıl boyunca izledi. Kalıcı saç boyası kullanan kadınların kullanmayanlara oranla meme kanseri riski yüzde 9 daha fazlaydı.Bu, boyaları en az sekiz haftada bir kullanan Afrika kökenli Amerikalı kadınlarda risk yüzde 60, beyaz kadınlarda yüzde 8 daha fazlaydı. Geçici boya veya yarı kalıcı kullananlar da ise herhangi bir risk artışına rastlanmadı.

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Saçlarını kimyasal olarak en az sekiz haftada bir düzleştirme işlemi yaptıran kadınlar da kanser riskiyle karşı karşıyaydı.

Çalışma lideri Dr. Alexandra White şunları söyledi: "Araştırmacılar saç boyası ile kanser arasındaki olası bağlantıyı uzun süredir araştırıyor ancak sonuçlar tutarsızlık gösteriyor. Çalışmamızda saç boyası kullanımına bağlı olarak daha yüksek bir meme kanseri riski görüyoruz ve etki Afro-Amerikan kadınlarda, özellikle de sık kullanılan kadınlarda daha güçlü. Bu meme kanserine potansiyel olarak katkıda bulunabilir. Sağlam bir öneride bulunmak için çok erken olsa da, bu kimyasallardan kaçınmak, kadınların meme kanseri riskini azaltmak için yapabilecekleri bir şey olabilir.

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Bu, dikkatlice yapılmış ilginç bir çalışma, ancak sonuçların dikkatle yorumlanması gerekiyor. Bulgular Uluslararası Kanser Dergisi'nde yayınlandı.

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