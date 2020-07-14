Dikkat! Lazer epilasyon ağır hasarlara sebep olabilir! Eğer cilt tipiniz...

Lazer epilasyonun sağlığa herhangi bir zararı olup olmadığı hala büyük bir merak konusu. İşte lazer epilasyonun taşıdığı riskler hakkında bilmeniz gerekenler...

LAZER EPİLASYON NASIL YAPILIR?

Vücutta bulunan istenmeyen tüyleri azaltmak için kullanılan lazer epilasyon en sık bacak, koltuk altı, üst dudak ve çene ile bikini bölgelerine uygulanır. Uygulama aşamasından evvel jilet yardımı ile kısaltılan kıl köklerinin lazer cihazı ile taranması şeklinde yapılan uygulamada kişinin tüy kalınlığı, tüy yoğunluğu, ten rengi gibi detaylar kişiler için hangi dozun daha doğru olduğunun belirlenmesi konusunda büyük önem az eder. Bu detayların doğru cevaplanması yapılan işlemin başarıya ulaşması için çok önemlidir. Peki lazer epilasyon zararlı mıdır?

CİLT YANIKLARINA NEDEN OLABİLİR

Lazer epilasyon işleminde kullanılan ısı bazı kişilerde çeşitli cilt yanığına neden olabilir. Genellikle koyu ten rengine sahip kişilerde lazer yanığına daha çok rastlanır. Çünkü koyu pigmentli ciltler lazer ışığını daha kolay emer. Bu gibi durumda genellikle hafif yanıklar meydana gelse de, ciddi yanıklar da oluşabilir.