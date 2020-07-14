Dikkat! Lazer epilasyon ağır hasarlara sebep olabilir! Eğer cilt tipiniz...

Lazer epilasyonun sağlığa herhangi bir zararı olup olmadığı hala büyük bir merak konusu. İşte lazer epilasyonun taşıdığı riskler hakkında bilmeniz gerekenler...
Vücutta bulunan istenmeyen tüyleri azaltmak için kullanılan lazer epilasyon en sık bacak, koltuk altı, üst dudak ve çene ile bikini bölgelerine uygulanır. Uygulama aşamasından evvel jilet yardımı ile kısaltılan kıl köklerinin lazer cihazı ile taranması şeklinde yapılan uygulamada kişinin tüy kalınlığı, tüy yoğunluğu, ten rengi gibi detaylar kişiler için hangi dozun daha doğru olduğunun belirlenmesi konusunda büyük önem az eder. Bu detayların doğru cevaplanması yapılan işlemin başarıya ulaşması için çok önemlidir. Peki lazer epilasyon zararlı mıdır?
Lazer epilasyon işleminde kullanılan ısı bazı kişilerde çeşitli cilt yanığına neden olabilir. Genellikle koyu ten rengine sahip kişilerde lazer yanığına daha çok rastlanır. Çünkü koyu pigmentli ciltler lazer ışığını daha kolay emer. Bu gibi durumda genellikle hafif yanıklar meydana gelse de, ciddi yanıklar da oluşabilir.
Lazer işleminin ardından ciltte kararmalar meydana gelebilir. Bunun yanı sıra ciltte pigment kaybı yaşanarak cilt beyazlamaları da oluşabilir.
Lazer epilasyon işlemi sırasında ışınlar gözlerinize zarar vererek göz yaralanmalarına neden olabilir. Bu sebeple tedavi sırasında gözlerinizi korumanız büyük önem arz eder.
Eğer hassas bir cilt yapısına sahipseniz tedavi sırasında ya da sonrasında vücudunuzda kaşıntı olması muhtemeldir.
Lazer tedavisinden sonra cildinizde kızarmalar meydana gelebilir. Bunun yanı sıra tedaviden sonra cildinizde şişmeler de olabilir.
Lazer epilasyon işleminin ardından tedavi edilen alanın çevresinde ağrı, karıncalanma ve uyuşukluk meydana gelebilir. Böyle bir durumla karşılaştıysanız korkmanıza hiç gerek yok.
Cilt ve kıl tipine uygun cihazlarla lazer epilasyon işlemi yapılması durumunda iz oluşmaz. Fakat lazer epilasyon işlemlerinin yaz aylarında değil de, kış aylarında tercih edilmesi önerilir. Çünkü lazer epilasyon işleminin ardından bu bölgenin güneş görmesi güneş lekelerine yol açabilir. Bronz tene uygulandığında ise 6 ay boyunca kalan beyaz lekeler oluşabilir.
Lazer epilasyon işlemi özellikle koyu renkli benlerin üzerine uygulandığında yapısal değişikliğe neden olabilir, bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, yine benin üzerine yanıklar ve kabuklanmalar oluşabilir.
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