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Dikkat! Miyomlar kansere dönüşebilir

01.03.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miyom rahimde görülen iyi huylu tümörlerdir. Kadınlarda sıkla rastlanan miyom bazı vakalarda kansere dönüşebilir. Bunu önlemek için miyom hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. İşte miyomun belirtileri ve tedavi yöntemleri…

Dikkat! Miyomlar kansere dönüşebilir

Doğurganlık çağındaki kadınların hemen hemen %50’sinde miyom görülmektedir. Miyom, rahimde en sık görülen iyi huylu tümördür. Miyomun belirtileri genellikle anlaşılabilirdir. Miyom nadir de olsa kansere neden olabilmektedir. Bunu önlemek adına hastanın miyom hakkında bilinçli olup doktorlar tarafında muayene edilmesi gerekmektedir.

MİYOM BELİRTİLERİ NELERDİR?

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Genellikle zararsız olan miyomlar, tedaviye ihtiyaç duymadan takip edilebilir. Boyutuna, sayısına ve yerleşim yerlerine göre her kadında farklı etkiler gösteren miyom varlığı durumunda görülen en yaygın şikayetler;

Aşırı âdet kanaması ve uzun süren adet dönemleri
Karın bölgesinde ağrı, basınç, baskı hissi
Sık sık idrara çıkma
Kabızlık ve sindirim sorunları
Sırt ağrısı veya bacak ağrıları
Kısırlık veya tekrarlayan düşük yapma

MİYOM TEDAVİSİ NEDİR?

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Miyom için; ilaç, ameliyat, rahim damarı embolizasyonu gibi çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. İlaçlı tedavide esas hedef, hastanın yaşadığı şikayetleri ortadan kaldırmaktır. Antieinflamatuar ilaçlar, doğum kontrol hapı, yama, implant, hormonlu spiral ve geçici menopoz sağlayan GnRH analogları ilaç seçeneklerinden bazılarıdır.

AMELİYAT İLAÇLI TEDAVİDEN DAHA ETKİLİ

Biz uzmanlar, önemli şikayetlere yol açan miyom nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyan hastalara ilaçtansa ameliyat önerisinde bulunuyoruz. Çünkü bu ameliyat sayesinde miyomun tamamı var olduğu bölgeden çıkarılır. Yani ilaçlı tedaviden daha etkin bir yöntemdir. Miyomun çıkarıldığı bu ameliyatı “myomektomi” olarak adlandırıyoruz. Ameliyatı kapalı (laparoskopik veya robotik) veya açık olarak gerçekleştiriyoruz.

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FARKLI MİYOM TEDAVİLERİ BULUNUYOR

Miyom yöntemlerinden biri de girişimsel bir seçenek olan, uterin arter (rahim damarı) embolizasyonudur. Burada miyomları besleyen damarların tıkanması, böylece miyoma giden kan desteğinin blokaja uğraması ve haftalar içerisinde miyom boyutlarının küçülmesi hedeflenir.


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kanser
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