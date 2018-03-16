Dikkatli olun! 'Bu röntgen oğlumun boğazında kalan üzümü gösteriyor'

Klinisyen anne Angela Henderson, beş yaşındaki çocuğunun solunum yoluna kaçan üzümün röntgenini paylaştı. Genel anesteziyle ameliyat edilen küçük çocuk hava yolunun bir kısmının açık olması sayesinde ölümden döndü.

Çocukların oyun oynamak için acele ettiklerini bu neden yiyeceklerini tam çiğnemediklerini de, söyleyen Henderson ebeveynlerin her zaman boğulma tehlikelerine karşı uyanık olmaları gerektiğini bir kez daha sözlerine ekledi.

Yedi yaşın altındaki çocuklarda üzümlerden boğulma gerçekten çok yüksek olduğu için, bu gibi yiyeceklerin düzgün bir şekilde kesilmesi gerekiyor.

Üzümler, gıdayla ilişkili boğulma olaylarında ölen çocuklar arasında en yaygın üçüncü ölüm sebebi.