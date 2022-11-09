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Dilan Çiçek Deniz'in yeni filminin çekimlerinde giydiği elbiseyi beğenenlere alternatif öneriler

07.11.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Çiçek Deniz son dönemin en gözde oyuncularından biri. Hâliyle her hareketi ve hatta her kıyafeti büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Deniz'in yeni filminin çekimleri sırasında giydiği beyaz elbise de onlardan biri! Biz de Dilan Çiçek Deniz'i yakından takip edenler için ünlü oyuncunun çok beğenilen elbisesine alternatif modelleri bir araya getirdik. Hazırsanız başlayalım!

Dilan Çiçek Deniz'in yeni filminin çekimlerinde giydiği elbiseyi beğenenlere alternatif öneriler

Dilan Çiçek Deniz yeni projesi için hazırlıklara son gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçen ve film setinden bazı kareleri takipçileriyle paylaşan güzel oyuncunun çekimler için giydiği elbisesi çok beğenildi. Hatta popüler oyuncunun hayranları elbiseye alternatif olabilecek modelleri araştırmaya başladı bile! Gelin, Dilan Çiçek Deniz'in elbisesine benzer modelleri detaylı olarak inceleyelim.

Adsız tasarım - 2022-11-07T174643.105

1. Yaz sıcaklığını hissedebileceğiniz: Aobiono Kadın Yaz Bahar Elbisesi

Dilan Çiçek Deniz'in yeni filminin çekimlerinde giydiği elbiseyi beğenenlere alternatif öneriler

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Ayak bileklerine kadar uzanan Aobiono Kadın Yaz Bahar Elbisesi, yaz aylarında tiril tiril dolaşmanızı sağlayacak yapısı ve nefes aldıran kumaşıyla dolabınızda mutlaka bulunması gereken modellerden biri. Üzerinde dantel motifleri ile romantik bir stil sunuyor ve ince askıları sayesinde omuzlarınızın güzelliğini ortaya çıkarıyor. Elbiseyi sandaletler ile kombinleyerek göz alıcı bir tarz oluşturabilirsiniz.

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2. Rahatlığı önemseyenler için: Stone Design Bracelet Kırık Beyaz Fırfırlı Askılı Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in yeni filminin çekimlerinde giydiği elbiseyi beğenenlere alternatif öneriler

Dilan Çiçek Deniz'in elbisesine oldukça benzeyen Stone Design Bracelet Kırık Beyaz Fırfırlı Askılı Elbise %100 pamuktan üretiliyor. Esnek dokusu sayesinde kendinizi gün boyu konforlu hissetmenizi sağlıyor. Straplez yakalı elbiseyi fiyonk şeklinde bağlayabileceğiniz askılar tamamlıyor. Elbiseyi tamamlamak için hasır şapkalardan ve hafif topuklu ayakkabılardan yardım alabilirsiniz. Halhallarınızı da taktınız mı tamamdır!

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3. Her ortama uygun: Koton Askılı Midi Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in yeni filminin çekimlerinde giydiği elbiseyi beğenenlere alternatif öneriler

Bol kalıbıyla gün boyu rahat etmenizi sağlayan Koton Askılı Midi Elbise, polyester ve elastan kumaştan üretiliyor. Bu sayede vücut formunuza göre şekil alıyor ve sizi daha fit gösteriyor. Çamaşır makinesinde rahatlıkla yıkayabileceğiniz elbise, V yaka olduğu için farklı tarzlardaki kolyelerle kombinlenebiliyor. Elbiseyi sokak ya da plaj stilinizi tamamlamak için giyebilirsiniz.

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4. Cıvıl cıvıl bir tarz için: Eliş Şile Bezi Örgülü Mini Elbise Beyaz

Dilan Çiçek Deniz'in yeni filminin çekimlerinde giydiği elbiseyi beğenenlere alternatif öneriler

Siz de Dilan Çiçek Deniz gibi bel bölgenizi vurgulayan elbiseleri seviyorsanız tercihiniz belli! Eteğindeki dantel detayları alımlı bir duruş sunan Eliş Şile Bezi Örgülü Mini Elbise Beyaz, büzgülü beli sayesinde fiziğinizi ön plana çıkarıyor. İnce olduğu için yazın terletmiyor ve astarı sayesinde iç göstermiyor. %100 doğal pamuktan üretildiği için çevre dostu bir seçim oluyor.

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5. Sıra dışı şıklık: Bartira Kadınlar için Yazlık Günlük Boho Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in yeni filminin çekimlerinde giydiği elbiseyi beğenenlere alternatif öneriler

Dilan Çiçek Deniz'in elbisesi gibi yaka detaylı bir model arıyorsanız Bartira Kadınlar için Yazlık Günlük Boho Elbise tam size göre! Fırfırlı tasarımıyla hareketli bir görünüm vadeden elbise, yaz aylarının neşesini yansıtıyor. Ayrıca rahat kalıbı sayesinde gün boyu huzur dolu hisler yaşatıyor. Modelin mavi, siyah, gri ve beyaz renkli alternatifleri arasından zevkinize en uygun olanı seçebilirsiniz.

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6. Zarafetiyle büyüleyen: Clandestino Sırt Dekolteli Uzun Şık Bohem Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in yeni filminin çekimlerinde giydiği elbiseyi beğenenlere alternatif öneriler

Şık davetlerde ve organizasyonlarda tercih edebileceğiniz Clandestino Sırt Dekolteli Uzun Şık Bohem Elbise, %100 viskon dokuma kumaştan üretiliyor. Elbisenin bele oturan kalıbı sizi daha fit gösteriyor. Göğüs dekoltesi sayesinde farklı aksesuarlarla kombin yapmaya imkân tanıyor. Elbiseyi günlük kombinlerinizde özellikle yazlık mekânlarda da tercih edebilirsiniz.

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7. Kusursuz bir parça: lmoikesz Kadın Fırfırlı Yazlık Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in yeni filminin çekimlerinde giydiği elbiseyi beğenenlere alternatif öneriler

Özellikle tatil bölgelerinde giyebileceğiniz bir elbise arıyorsanız Dilan Çiçek Deniz'in elbisesine çok benzeyen lmoikesz Kadın Fırfırlı Yazlık Elbise'yi tercih edebilirsiniz. Kırmızıdan siyaha farklı renk seçenekleriyle ilgi gören straplez elbiseyi yüksek topuklu sandaletler ile kombinleyebilirsiniz. Modeli ister sokak ister plaj giyim stilinizi taçlandırmak için giyebilirsiniz. Daha ne olsun, değil mi?

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8. Farklı olmak isteyenlerin tercihi: Koton Kadın Ekru Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in yeni filminin çekimlerinde giydiği elbiseyi beğenenlere alternatif öneriler

Özgün bir stil yakalamak isteyenlerin tercihi Koton Kadın Ekru Elbise'den yana. Sırt dekolteli elbise, kombin yapmakla uğraşmak istemediğiniz yaz günlerinin kurtarıcısı oluyor. Hafif fırfırlı askıları ile hareketli bir görünüm yaratırken çiçek motifleri ile şıklık kazandırıyor. Sandaletlerle çok yakışan elbiseyi bahar aylarında kot ceketler ile kombinleyebilirsiniz. Elbisenin modelini vurgulamak için saçlarınızı toplamayı unutmayın!

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9. Stilini yansıtmak isteyenlere: Bofaaa Kadın Tek Renk Arkadan Bağlı Fırfırlı Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in yeni filminin çekimlerinde giydiği elbiseyi beğenenlere alternatif öneriler

Özel günlerde ve romantik buluşmalarda giyebileceğiniz Bofaaa Kadın Tek Renk Arkadan Bağlı Fırfırlı Elbise, benzersiz tasarımıyla göz alıcı bir stil vadediyor. Fırfırlı eteği aşağıya doğru genişliyor ve bacaklarınızı daha ince gösteriyor. Balon kollarıyla tarzınıza romantik bir dokunuş yapıyor. Elbisenin sırt dekoltesiyle çok daha iddialı görüneceğinizi de belirtmeden geçmeyelim!

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10. Her ortama uygun: Huixin Kadın Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in yeni filminin çekimlerinde giydiği elbiseyi beğenenlere alternatif öneriler

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Stiliyle herkesi etkileyen Huixin Kadın Elbise, özellikle sırt dekoltesiyle ilgi görüyor. Diz kapağına kadar inen boyu ve bel bölgesinde bulunan kuşağıyla çok sevilen elbise her ortama uyum sağlıyor. Düz yaka kesimi ile göğüs dekoltesi tercih etmeyenleri kendine çekiyor. Elbiseyi gümüş renkli veya şeffaf topuklu ayakkabılarla kombinleyebileceğinizi de belirtmeden geçmeyelim.

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