MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Polat eşinin koltuk altını övdü, sosyal medya yıkıldı! "Aşktan soğudum"

Dilan Polat eşinin koltuk altını övdü, sosyal medya yıkıldı! "Aşktan soğudum"

02.09.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısı, kafasına taktığı paralar, kocasına aldığı pahalı hediyeler ve açıklamalarıyla çok konuşulan iş kadını ve fenomen Dilan Polat sosyal medyada gündem oldu. Eşine “Koltuk altı güzel adam” diyen Polat’a Instagram’da yorum yağdı.

Kozmetik sektörüne adım attıktan sonra başarılı bir iş kadını olarak yoluna devam eden fenomen Dilan Polat lüks yaşantısıyla adından söz ettiriyor. Sık sık günlük yaşamını sosyal medya hesabından paylaşan Polat eşine söylediği sözlerle gündem oldu.

"Kocacığım benim evimin direği, reisim" diyen ünlü fenomenin "Kokunu, seni çok seviyorum mis kokulu sevgilim. Elleri güzel, koltuk altı güzel adam" sözleri dikkat çekti.

dilan polat

Sosyal medyada "Aşktan soğudum", "Böyle övgü de yeni gördük", "Nasıl güzel seviyor", "Koltuk altı güzel olmayan da ne bileyim" yorumları yapıldı.

dilan

Instagram hesabında 6,9 milyon takipçisi bulunan Dilan Polat sık sık gündelik yaşamına dair kareleri yayınlıyor.

dilan2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merak edilen diziden İlk fragman geldi! O görüntüler olay oldu Merak edilen diziden İlk fragman geldi! O görüntüler olay oldu
Paylaşmalara doyamadı! Tatil pozları beğeni topladıPaylaşmalara doyamadı! Tatil pozları beğeni topladı
Zafer pozu! Survivor'ın yıldızı dayanamadıZafer pozu! Survivor'ın yıldızı dayanamadı
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat sosyal medya ele söyledi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.