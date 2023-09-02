Dilan Polat eşinin koltuk altını övdü, sosyal medya yıkıldı! "Aşktan soğudum"

Kozmetik sektörüne adım attıktan sonra başarılı bir iş kadını olarak yoluna devam eden fenomen Dilan Polat lüks yaşantısıyla adından söz ettiriyor. Sık sık günlük yaşamını sosyal medya hesabından paylaşan Polat eşine söylediği sözlerle gündem oldu.

"Kocacığım benim evimin direği, reisim" diyen ünlü fenomenin "Kokunu, seni çok seviyorum mis kokulu sevgilim. Elleri güzel, koltuk altı güzel adam" sözleri dikkat çekti.

Sosyal medyada "Aşktan soğudum", "Böyle övgü de yeni gördük", "Nasıl güzel seviyor", "Koltuk altı güzel olmayan da ne bileyim" yorumları yapıldı.

Instagram hesabında 6,9 milyon takipçisi bulunan Dilan Polat sık sık gündelik yaşamına dair kareleri yayınlıyor.





