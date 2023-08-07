Dilan Polat konuşmakta zorlandı! Ağlayarak açıkladı

Ünlülerin doğum fotoğrafçılığını yapan Dilan Polat, ablasıyla birlikte açtığı güzellik merkeziyle bir anda yükselişe geçti ve kısa sürede inanılmaz bir şöhrete ve zenginliğe kavuştu.

Kocası Engin Polat'ın ayağını öpmesi, aldığı pahalı hediyeler, doğum günlerinde gösterişli kutlamalar ve daha pek çok detayla dikkat çeken iş kadını Dilan Polat zor günler geçiriyor.

Sosyal medyada her anını paylaşan ve son olarak !Enerci' adlı bir şarkı da çıkaran Dilan Polat bir video paylaştı.

Konuşurken ağlamaya başlayan fenomen "Biraz yokum, biraz kendi içimde ulaştığım şeyler var bir süre uzak kalmak bana iyi gelecek" dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Dilan Polat'ın bu açıklaması sevenlerini üzdü. Dilan Polat sosyal medya hesabını da askıya aldı.

