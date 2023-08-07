MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Polat konuşmakta zorlandı! Ağlayarak açıkladı

Dilan Polat konuşmakta zorlandı! Ağlayarak açıkladı

07.08.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısı, kafasına taktığı paralar, kocasına aldığı pahalı hediyeler ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen iş kadını ve fenomen Dilan Polat son paylaşımıyla sevenlerini üzdü. Sosyal medyadaki yorumlardan tükenen fenomen ağlayarak duygularını açıkladı.

Ünlülerin doğum fotoğrafçılığını yapan Dilan Polat, ablasıyla birlikte açtığı güzellik merkeziyle bir anda yükselişe geçti ve kısa sürede inanılmaz bir şöhrete ve zenginliğe kavuştu.

Kocası Engin Polat'ın ayağını öpmesi, aldığı pahalı hediyeler, doğum günlerinde gösterişli kutlamalar ve daha pek çok detayla dikkat çeken iş kadını Dilan Polat zor günler geçiriyor.

sdaa

Sosyal medyada her anını paylaşan ve son olarak !Enerci' adlı bir şarkı da çıkaran Dilan Polat bir video paylaştı.

1

Konuşurken ağlamaya başlayan fenomen "Biraz yokum, biraz kendi içimde ulaştığım şeyler var bir süre uzak kalmak bana iyi gelecek" dedi.

O hastalıkla mücadele ediyor! En özel anlarını paylaşıp... O hastalıkla mücadele ediyor! En özel anlarını paylaşıp...

Gözyaşlarına hakim olamayan Dilan Polat'ın bu açıklaması sevenlerini üzdü. Dilan Polat sosyal medya hesabını da askıya aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş son halini paylaştı! Yorum yağdıArka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş son halini paylaştı! Yorum yağdı
Bakın nasıl ünlü olmuş! Recep İvedik ve Arka Sokaklar’da figürandı... Bakın nasıl ünlü olmuş! Recep İvedik ve Arka Sokaklar’da figürandı...
Kocaman bahçesini görenler "Sen işi büyütmüşsün" dediKocaman bahçesini görenler "Sen işi büyütmüşsün" dedi
Anahtar Kelimeler:
fenomen ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.