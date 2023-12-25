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  4. Dilan Polat'la aynı sitede oturuyordu! Seda Üren'in lüks evini görenler hayran kaldı

Dilan Polat'la aynı sitede oturuyordu! Seda Üren'in lüks evini görenler hayran kaldı

25.12.2023 11:56 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Seda Üren geçtiğimiz günlerde Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programına katılmış ve Dilan Polat'ın tutuklandığı geceye dair açıklamalarıyla gündem olmuştu. Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile aynı sitede oturan Seda Üren şimdi de lüks eviyle gündem oldu. Üren'in lüks evini görenler hayran kaldı.

Son dönemde fit görüntüsü ve açıklamalarıyla gündem olan ünlü şarkıcı Seda Üren geçtiğimiz günlerde Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programına katılmış ve Dilan Polat'ın tutuklandığı geceye dair açıklamalarıyla çok konuşulmuştu.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile aynı sitede oturan Seda Üren şimdi de Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programına konuk oldu. Canlı yayında evinin kapılarını açan Seda Üren'in lüks evini görenler hayran kaldı.

SALONUUU

Seda Üren'in saray yavrusunu andıran evindeki bazı detaylar dikkatlerden kaçmadı.

seda üren salonuu

Evinin dekorasyonunda sade tonlar kullanan Seda Üren'in evindeki eski tarz eşyalarda çok beğenildi.

seda üren salon

Temizlik hastası olduğunu söyleyen Seda Üren aynı zamanda çok hamarat olduğunu da belirtip canlı yayın çekiminde poğaça yaptı.

seda üren mutfak

Seda Üren'in samimi halleri de sosyal medyada gündem oldu.

seda üren mutfakk

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Dilan Polat Seda Üren Gülşen ünlü şarkıcı
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