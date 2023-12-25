Dilan Polat'la aynı sitede oturuyordu! Seda Üren'in lüks evini görenler hayran kaldı

Son dönemde fit görüntüsü ve açıklamalarıyla gündem olan ünlü şarkıcı Seda Üren geçtiğimiz günlerde Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programına katılmış ve Dilan Polat'ın tutuklandığı geceye dair açıklamalarıyla çok konuşulmuştu.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile aynı sitede oturan Seda Üren şimdi de Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programına konuk oldu. Canlı yayında evinin kapılarını açan Seda Üren'in lüks evini görenler hayran kaldı.

Seda Üren'in saray yavrusunu andıran evindeki bazı detaylar dikkatlerden kaçmadı.

Evinin dekorasyonunda sade tonlar kullanan Seda Üren'in evindeki eski tarz eşyalarda çok beğenildi.

Temizlik hastası olduğunu söyleyen Seda Üren aynı zamanda çok hamarat olduğunu da belirtip canlı yayın çekiminde poğaça yaptı.

Seda Üren'in samimi halleri de sosyal medyada gündem oldu.







