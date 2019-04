Dilara Kardak cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

SANIK AVUKATINDAN HTS İDDİALARI

Sanık avukatı Nihan Kanat ise raporun çok kısa ve eksik olduğunu savunarak, “İddianamedeki cümleler rapora aynen konulmuş. Bu rapor suç unsuruna etki edecek bir rapor değildir" dedi. Avukat Kanat, soruşturma aşamasında şüpheli olarak ifadeleri ile DNA örnekleri alınan B.Y. ve M.C.O.'nun çelişkili ifadeler verdiklerini öne sürerek, şu iddialarda bulundu:

“M.C.O. ve B.Y., 5 Ocak 2018 tarihinden, maktul ile kaybolduğu 24 Ocak 2018 tarihine kadar her gün, yoğun şekilde arama ve mesajlaşma yapmıştır. Hatta maktulün son saatlerine kadar kendisi ile kesintisiz şekilde görüşmüşlerdir. Ancak bu kişiler, 24 Ocak 2018 tarihinden sonra maktulü hiç aramamıştır. M.C.O. ifadesinde Dilara ile en son kaybolmadan 7 gün önce görüştüğünü söylemiştir. Hatta Dilara'nın kaybolduğunu annesinin kendisini araması üzerine öğrendiğini beyan etmiştir. Oysa HTS kayıtlarında M.C.O.'nun maktül ile telefon sinyallerinin kesildiği son dakikaya kadar yoğun bir şekilde görüştüğü açıkça görülmektedir. B.Y. de Dilara ile en son kaybolmadan 2, 3 gün önce görüştüğünü, kaybolduğunu da M.C.O.'dan öğrendiğini beyan etmiştir. B.Y.'nin de HTS kayıtlarından, maktul ile kaybolduğu son saatlere kadar ve önceki gece yoğun ve kesintisiz olarak görüştüğü, 24 Ocak 2018 tarihinden sonra hiçbir arama yapmadığı açıkça tespit edilmiştir. Ayrıca B.Y., maktulün bilinen en son sevgilisi olup, maktulün evinin anahtarı da bu kişidedir. Maktulün kaybolmasından sonra B.Y. tarafından çelişkili şekilde evin anahtarının önce baraja atıldığı, sonrasında teyzesinin bahçesine atıldığı söylenmiştir. Sonra her nasılsa atıldığı alanda bu anahtar bulunarak, aileye teslim edilmiştir. Maktulün evindeki kıyafetlerinde de DNA örnekleri bulunmuştur."