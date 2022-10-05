Dildo, takma altın diş... Köyde bulunanlar tüyler ürpertti! "Penisime bir şey bağladılar, tenimden dumanlar çıkmaya başladı"

Ukraynalı yetkililer, Harkiv'de yeni kurtarılan Pisky-Radkivski köyünde, Putin'in askerlerinin yerli halkı diri diri gömmek ve evlerini yağmalamakla suçlandığı yeni bir Rus işkence odası keşfetti. Köydeki korkunç keşifler arasında bir dildo ve bir kutu dolusu altın takma diş vardı.

NAZİ KAMPI GÖNDERMESİ

Harkiv Polisi Baş Müfettişi Serhii Bolvinov, köyde bulunanların görüntülerini Twitter'da paylaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olay Nazilerin 2. Dünya Savaşı'ndaki toplama kampı Auschwitz-Birkenau'ya gönderme ile "küçük bir Auschwitz" olarak nitelendirildi ve "İşgal altındaki Ukrayna'da bunlardan kaç tane daha bulunacak?" diye soruldu.

POLİS: KORKUTULDULAR, DÖVÜLDÜLER, TACİZ EDİLDİLER

Ukrayna Ulusal Polisi'ne göre, Rus işgalciler Pisky-Radkivski'ye yerleştiğinde yerlileri evlerinden kovup kendileri yerleştiler.

Polis, Telegram paylaşımında yerel halkın "insanlık dışı koşullarda tutulduğunu, korkutulduğunu, dövüldüğünü ve taciz edildiğini" yazdı. Ayrıca Rus güçleri Pisky-Radkivski'deki evleri yağmalamakla suçlandı.

İŞKENCE ODASI KURBANININ ANLATTIKLARI KAN DONDURDU!

Yakın zamanda keşfedilen sitede olanların tüyler ürpertici ayrıntıları henüz gün yüzüne çıkmasa da, Kharkiv'in Kozacha Lopan köyündeki başka bir Rus işkence odasının kurbanı, yaşadığı trajediyi The Kyiv Independent'a anlattı.

"PENİSİME BİR ŞEY BAĞLADILAR"

40 yaşındaki Vitaly Oliia, dövüldüğünü ve köyün tren istasyonundaki derme çatma işkence odasına götürüldüğünü söyleyip ekledi:

"Beni bağladılar, pantolonumu ve iç çamaşırımı indirdiler. Penisime bir şey bağladıklarını hissettim."

Oliia, daha sonra sağ uyluğuna bir tel dolandığını ve yaklaşık bir saat boyunca elektrik verildiğini anlattı.

"TENİMDEN DUMANLAR ÇIKMAYA BAŞLADI"

Yaşadıklarını "tarif edilemez" olarak niteleyen Oliia, "Her santimimle canım yanıyordu" dedi.

Yaklaşık 30 dakika sonra teninden duman çıkmaya başladığını söyleyen Vitaly, yaşadığı acıyı şöyle anlattı:

"Bitirdikleri zaman, bacağımda telin geçtiği yerdeki deri, domuz eti gibi dokunulamayacak kadar kıtır hale gelmişti."

