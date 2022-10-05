HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dildo, takma altın diş... Köyde bulunanlar tüyler ürpertti! "Penisime bir şey bağladılar, tenimden dumanlar çıkmaya başladı"

Dildo, takma altın diş... Köyde bulunanlar tüyler ürpertti! "Penisime bir şey bağladılar, tenimden dumanlar çıkmaya başladı"

05.10.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali boyunca bölgeden bugüne dek akılalmaz olaylar ve çarpıcı kareler aktarıldı. Ancak ortaya çıkan son keşifler bir hayli yürekleri paraladı. Üstelik bulunanlar arasındaki nesneler, yaşanan dehşetin boyutunu açıkça ortaya koydu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rus işgalinden kurtarılan bir köyde keşfedilen işkence odası, ayrıca dildo, altın takma diş gibi hayrete düşüren nesneler de yer aldı. İşkence odasının kurbanının anlattıkları ise tüyleri diken diken etti.

Dildo, takma altın diş... Köyde bulunanlar tüyler ürpertti! "Penisime bir şey bağladılar, tenimden dumanlar çıkmaya başladı"

Ukraynalı yetkililer, Harkiv'de yeni kurtarılan Pisky-Radkivski köyünde, Putin'in askerlerinin yerli halkı diri diri gömmek ve evlerini yağmalamakla suçlandığı yeni bir Rus işkence odası keşfetti. Köydeki korkunç keşifler arasında bir dildo ve bir kutu dolusu altın takma diş vardı.

4_Russian-soldiers-buried-people-alive-as-dildos-and-torn-dentures-found-in-mini-Auschwitz-tortu

NAZİ KAMPI GÖNDERMESİ

Harkiv Polisi Baş Müfettişi Serhii Bolvinov, köyde bulunanların görüntülerini Twitter'da paylaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olay Nazilerin 2. Dünya Savaşı'ndaki toplama kampı Auschwitz-Birkenau'ya gönderme ile "küçük bir Auschwitz" olarak nitelendirildi ve "İşgal altındaki Ukrayna'da bunlardan kaç tane daha bulunacak?" diye soruldu.

POLİS: KORKUTULDULAR, DÖVÜLDÜLER, TACİZ EDİLDİLER

Ukrayna Ulusal Polisi'ne göre, Rus işgalciler Pisky-Radkivski'ye yerleştiğinde yerlileri evlerinden kovup kendileri yerleştiler.
Polis, Telegram paylaşımında yerel halkın "insanlık dışı koşullarda tutulduğunu, korkutulduğunu, dövüldüğünü ve taciz edildiğini" yazdı. Ayrıca Rus güçleri Pisky-Radkivski'deki evleri yağmalamakla suçlandı.

2_Russian-soldiers-buried-people-alive-as-dildos-and-torn-dentures-found-in-mini-Auschwitz-tortu

İŞKENCE ODASI KURBANININ ANLATTIKLARI KAN DONDURDU!

Yakın zamanda keşfedilen sitede olanların tüyler ürpertici ayrıntıları henüz gün yüzüne çıkmasa da, Kharkiv'in Kozacha Lopan köyündeki başka bir Rus işkence odasının kurbanı, yaşadığı trajediyi The Kyiv Independent'a anlattı.

"PENİSİME BİR ŞEY BAĞLADILAR"

40 yaşındaki Vitaly Oliia, dövüldüğünü ve köyün tren istasyonundaki derme çatma işkence odasına götürüldüğünü söyleyip ekledi:

"Beni bağladılar, pantolonumu ve iç çamaşırımı indirdiler. Penisime bir şey bağladıklarını hissettim."

Oliia, daha sonra sağ uyluğuna bir tel dolandığını ve yaklaşık bir saat boyunca elektrik verildiğini anlattı.

FePlpJHWQCI--NU

"TENİMDEN DUMANLAR ÇIKMAYA BAŞLADI"

Yaşadıklarını "tarif edilemez" olarak niteleyen Oliia, "Her santimimle canım yanıyordu" dedi.

Yaklaşık 30 dakika sonra teninden duman çıkmaya başladığını söyleyen Vitaly, yaşadığı acıyı şöyle anlattı:

"Bitirdikleri zaman, bacağımda telin geçtiği yerdeki deri, domuz eti gibi dokunulamayacak kadar kıtır hale gelmişti."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısmi seferberlik sonrası 'kayıp kıyafet' iddiası gündem olmuştu! Rusya, o görüntüleri kamuoyuyla paylaştıKısmi seferberlik sonrası 'kayıp kıyafet' iddiası gündem olmuştu! Rusya, o görüntüleri kamuoyuyla paylaştı
1 milyon 17 bin lirayı katırla taşıdı! 'İnşallah seneye deveyle'1 milyon 17 bin lirayı katırla taşıdı! 'İnşallah seneye deveyle'
Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaşı dildo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Canlı yayında asgari ücret mesajı! 2023...

Canlı yayında asgari ücret mesajı! 2023...

Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'

Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'

Erdoğan, merakla beklenen mesajını açıkladı! Başörtüsü çıkışına karşılık 'anayasa' teklifi

Erdoğan, merakla beklenen mesajını açıkladı! Başörtüsü çıkışına karşılık 'anayasa' teklifi

Bakan Koca 'talimat verdim' diyerek açıkladı

Bakan Koca 'talimat verdim' diyerek açıkladı

Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! 'Eğer...'

Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! 'Eğer...'

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.