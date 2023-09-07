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Dilek Taşı'nın Aras'ı Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Teoman Kumbaracıbaşı'nın oynadığı diziler

07.09.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teoman Kumbaracıbaşı, bugün Kanal D'de ekrana gelecek olan Dilek Taşı dizisinde Aras karakterine hayat veriyor. Salih Bademci ve Hazal Subaşı gibi ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Senaryosunu ise Ece Yörenç'in kaleme aldığı Dilek Taşı'nın yönetmen koltuğunda ise Çağan Irmak oturuyor. Peki, Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Dilek Taşı'nın Aras'sı Teoman Kumbaracıbaşı hakkında merak edilenler...

Dilek Taşı'nın Aras'ı Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Teoman Kumbaracıbaşı'nın oynadığı diziler

Dilek Taşı'nın Aras'sı Teoman Kumbaracıbaşı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Dilek Taşı 1987 yılında başlayan bir hikayeyi anlatıyor. Dizide Salih Bademci, Mustafa, Hazal Subaşı ise Figen karakterine hayat veriyor. Dilek taşı için geri sayım sürerken birçok kişi internette Teoman Kumbaracıbaşı hakkında araştırma yapıyor. İşte Teoman Kumbaracıbaşı hakkında merak edilenler...

TEOMAN KUMBARACIBAŞI KİMDİR?

Teoman Kumbaracıbaşı, 18 Ekim 1971'de dünyaya geldi. Arjantinli bir anneyle, Türk bir babanın oğlu olan Kumbaracıbaşı'nın doğum yeri Arjantin'dir.

6 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Türkçeyi ilkokulda öğrenen Teoman Kumbaracıbaşı, tiyatroyla Avusturya Lisesindeyken tanıştı. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliğini kazandı ve bitirdi.

Teoman Kumbaracıbaşı'nın ilk uzun metrajlı filmi 2004 yılında vizyona giren 'Yazı Tura' filmi oldu.

2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı 'Aşka Sürgün' adlı dizide rol aldı.

Teoman Kumbaracıbaşı birçok yapımda rol almıştır.

DİLEK TAŞI'NIN ARAS'I TEOMAN KUMBARACIBAŞI'NIN OYNADIĞI DİZİLER

2004 - Yazı Tura
2004 - Leke (Klecks)
2005 - Aşk Yolu
2005 - Aşka Sürgün
2006 - Gözyaşı Çetesi
2007 - Kara Duvak
2007 - Made in Europe
2008 - Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit
2008 - Ay Işığı
2008 - Sürgün Hayatlar
2008 - Girdap
2009 - Tuzak
2009 - Kahve Bahane
2009 - Jack Hunter ve Yıldız Cenneti
2009 - Gecenin Kanatları
2009 - Masumlar
2010 - Kılıç Günü
2010 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak
2011 - Eyyvah Eyvah 2
2012 - htr2b : Dönüşüm
2012 - Bir Zamanlar Osmanlı
2012 - Evim Sensin
2013 - Aşk Kırmızı
2013 - Bir Hikayem Var
2014 - Eyyvah Eyvah 3
2014 - Gölgedekiler
2014 - Gece (Zahit)
2015 - Güneşin Kızları (Ahmet Mertoğlu)

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