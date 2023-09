Dilek Taşı'nın Aras'ı Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Teoman Kumbaracıbaşı'nın oynadığı diziler

Dilek Taşı'nın Aras'sı Teoman Kumbaracıbaşı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Dilek Taşı 1987 yılında başlayan bir hikayeyi anlatıyor. Dizide Salih Bademci, Mustafa, Hazal Subaşı ise Figen karakterine hayat veriyor. Dilek taşı için geri sayım sürerken birçok kişi internette Teoman Kumbaracıbaşı hakkında araştırma yapıyor. İşte Teoman Kumbaracıbaşı hakkında merak edilenler...

TEOMAN KUMBARACIBAŞI KİMDİR?

Teoman Kumbaracıbaşı, 18 Ekim 1971'de dünyaya geldi. Arjantinli bir anneyle, Türk bir babanın oğlu olan Kumbaracıbaşı'nın doğum yeri Arjantin'dir.

6 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Türkçeyi ilkokulda öğrenen Teoman Kumbaracıbaşı, tiyatroyla Avusturya Lisesindeyken tanıştı. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliğini kazandı ve bitirdi.

Teoman Kumbaracıbaşı'nın ilk uzun metrajlı filmi 2004 yılında vizyona giren 'Yazı Tura' filmi oldu.

2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı 'Aşka Sürgün' adlı dizide rol aldı.

Teoman Kumbaracıbaşı birçok yapımda rol almıştır.

DİLEK TAŞI'NIN ARAS'I TEOMAN KUMBARACIBAŞI'NIN OYNADIĞI DİZİLER

2004 - Yazı Tura

2004 - Leke (Klecks)

2005 - Aşk Yolu

2005 - Aşka Sürgün

2006 - Gözyaşı Çetesi

2007 - Kara Duvak

2007 - Made in Europe

2008 - Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit

2008 - Ay Işığı

2008 - Sürgün Hayatlar

2008 - Girdap

2009 - Tuzak

2009 - Kahve Bahane

2009 - Jack Hunter ve Yıldız Cenneti

2009 - Gecenin Kanatları

2009 - Masumlar

2010 - Kılıç Günü

2010 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak

2011 - Eyyvah Eyvah 2

2012 - htr2b : Dönüşüm

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı

2012 - Evim Sensin

2013 - Aşk Kırmızı

2013 - Bir Hikayem Var

2014 - Eyyvah Eyvah 3

2014 - Gölgedekiler

2014 - Gece (Zahit)

2015 - Güneşin Kızları (Ahmet Mertoğlu)