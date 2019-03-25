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Dili boğazına kaçan yolcuyu vatman kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 12:16 | Son Güncelleme

Gaziantep’te tramvayda dili boğazına kaçan yolcu, vatmanın ilk müdahalesi ile hayata tutundu.

Gaziantep’te tramvayda dili boğazına kaçan yolcu, vatmanın ilk müdahalesi ile hayata tutundu. Vatman bayılan yolcunun dilini soğukkanlılıkla boğazından çıkardı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İstasyon hattında seyreden tramvayda bir yolcu yere yığıldı. Yolcunun bayıldığını fark eden vatman Ahmet Atar, hemen en yakın peronda durarak, yolcunun imdadına koştu. Yolcuya ilk müdahaleyi yapan Atar, boğazına kaçan dilini soğukkanlılıkla çıkarmayı başardı. Sağlık ekiplerine de haber veren Atar, diğer yolcuların yardımıyla yolcuyu peronda indirdi. Gelen sağlık ekipleri yolcuyu ambulansa götürdü. Hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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