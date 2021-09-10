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Dimensity 2000 yonga 2022’nin başlarında piyasada olacak

10.09.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce 4nm Dimensity 2000 yonga setinin TSMC tarafından üretileceğini belirtilmişti ve Weibo üzerinden paylaşıldı. Bununla birlikte, Tayvanlı çip üreticisinin, dahili testler için ortaklara çipin bazı örneklerini de dağıttığını da sözlerine ekledi.

Dimensity 2000 yonga 2022’nin başlarında piyasada olacak

Başka bir deyişle, yeni Dimenisty 2000 serisi işlemcilere sahip ilk akıllı telefonların 2022’nin başlarında piyasaya çıkmasını bekleyebiliriz.

Farkında olmayanlar için, yeni Dimensity 2000, yeni Cortex X2 çekirdeği ile birlikte yeni ARM V9 mimarisine sahip olacak. Önceki raporlara göre, yeni SoC’nin performansı , aynı zamanda piyasaya sürülecek olan yeni amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 898/895 mobil işlemci ile karşılaştırılabilir olacak . Her iki yeni yonga da daha düşük güç tüketimi ile birlikte performans iyileştirmeleri içerecek şekilde ayarlandı.

Dimensity 2000 çipli yeni akıllı telefonların ne kadara mal olacağı bilinmezken, 3000 Yuan veya kabaca 460 ABD Doları civarında olması bekleniyor. Bu, yeni yonga setinin daha pahalı olduğu ve bazı tahminlere göre yaklaşık 80 ABD Dolarına mal olacağı söylendiği için geçen yıla göre daha yüksek. Bunun şu an itibariyle sadece spekülasyon olduğunu hatırlatalım. Kesin ilgiler için yine firmanın resmi açıklamasını beklememiz gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
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