Dinozorlarla aynı çağda yaşadılar! 'Mersin Balıkları' için çağrı

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Mersin Balıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl, 31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü nedeniyle açıklamada bulundu.

KORUMA ALTINDALAR



Prof.Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl, koruma altında olan Mersin Balıklarının avlanmaması, tesadüfen avlanan mersun balıklarının da tekrara denize bırakılması konusunda balıkçılara çağrıda bulundu. Dünyadaki birçok canlı türünün, yaşam ortamlarının öncelikli olarak insanların ihtiyaçlarına yönelik kullanılması sonucunda meydana gelen bozulmalar, kirlilik, usulsüz ve kontrolsüz avcılık gibi nedenlerle geri dönüşü olmaksızın yok olduğunu belirten Prof.Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl, şöyle konuştu:

"Yok olan her tür gelecek nesiller açısından büyük bir kayıptır ve bu kaybın telafisi mümkün değildir. 200 milyon yıl öncesinde dinozorlarla ayın çağda yaşamış mersin balıkları milyonlarca yılda gerçekleşen birçok doğal felaketin üstesinden gelmiş ve günümüze ulaşmıştır. Binlerce yıllık insanlık tarihinde ise 'siyah altın' olarak da ifade edilen çok değerli havyarı ve etiyle önemli bir yer edinmiştir. Ancak dünya çapında 1960’lı yıllardan itibaren nehirlere kurulan barajlar ve HES’ler nedeniyle yumurtlama alanlarının yok olması, 20 yaş gibi diğer balık türlerine göre oldukça geç üreme olgunluğuna ulaşan bu balıkların bir kez bile üreyemeden havyarı için aşırı avlanması gibi nedenlerle 1980’li yıllardan itibaren nesillerinin devamı tehlikeye girdi. Bu tehlikeli gidişe engel olabilmek için mersin balıkları uluslararası sözleşmeler kapsamında koruma altına alındı" dedi.